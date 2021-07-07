يورو 2020: تشكيلة إنجلترا المتوقعة لمواجهة الدنمارك اليوم

يحل منتخب الدنمارك ضيفاً على نظيره إنجلترا في لقاء نصف نهائي يورو 2020 الذي سيقام على ملعب ويمبلي أمام مدرجات شبه ممتلئة.

ووصل الدنماركيون إلى هذا الدور بعد فوزٍ صعب على منتخب التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.

فيما تغلب منتخب إنجلترا على غريمه الأوكراني برباعية نظيفة.

وتصب الترشيحات لمصلحة فريق الأسود الثلاث الذي يخوض المباراة على أرضه وبين جماهيره، رغم المستويات المميزة التي قدمها المنتخب الاسكندنافي خلال البطولة عقب إصابة صانع ألعابه كريستيان إيريكسن في المباراة الأولى أمام منتخب فنلندا.

فيما يلي تشكيلة إنجلترا المتوقعة لمواجهة الدنمارك اليوم في نصف النهائي

المدرب: غاريث ساوثغيت

الأسلوب: 4-2-3-1

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كيران تريبيير، جون ستونز، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: ديكلان رايس، ناثانييل فيليبس، بوكايو ساكا، جاك غريليش، رحيم ستيرلينغ.

خط الهجوم: هاري كين.