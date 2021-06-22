يورو 2020: تشكيل إنجلترا المتوقع أمام التشيك اليوم

يلتقي منتخب إنجلترا اليوم الثلاثاء مع ضيفه منتخب جمهورية التشيك، على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

وتحتل التشيك صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الإنجليزي.

وضمن المنتخبان التأهل إلى دور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة بفضل فوز بلجيكا أمس على فنلندا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والتشيك

beIN SPORTS HD 1 MAX

beIN SPORTS 4K HDR

من المتوقع أن يخوض منتخب الأسود الثلاثة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: ناثانييل فيليبس، ديكلان رايس، جود بيلينغهام.

خط الهجوم: فيل فودين، هاري كين، رحيم ستيرلينغ.