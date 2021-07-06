يورو 2020: تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة إسبانيا اليوم

يصطدم اليوم منتخب إيطاليا بنظيره الإسباني في قمة مبكرة ضمن نصف نهائي بطولة يورو 2020 التي سيشهدها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويمني الغريمان التاريخيان النفس في بلوغ النهائي الذي سيجري على نفس الملعب في الـ 11 من الشهر الجاري.

ووصل الآتزوري إلى هذا الدور بعد تخطي عقبة نظيره البلجيكي في ربع النهائي بهدفين لهدف، فيما تجاوز لا روخا غريمه السويسري بركلات الترجيح التي ابتسمت للمدرب لويس إنريكي ولاعبيه.

فيما يلي تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة إسبانيا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، إيمرسون.

خط الوسط: نيكولو باريلا، جورجينيو، فيراتي.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي، لورينزو إينسيني.