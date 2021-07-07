يورو 2020: تشكيل الدنمارك المتوقع لمواجهة إنجلترا اليوم

يخوض منتخب الدنمارك اختباراً صعباً ومصيرياً اليوم الأربعاء حينما يحل ضيفاً على غريمه الإنجليزي على ملعب ويمبلي في نصف نهائي بطولة يورو 2020.

وتأهل الاسكندنافيون إلى المربع الذهبي بعد فوز عسير على منتخب التشيك بنتيجة 2-1، فيما عبر فريق الأسود الثلاثة إلى هذا الدور بعد تغلبه على منتخب أوكرانيا برباعيةٍ دون رد.

ولم تهتز شباك الإنجليز في البطولة حتى الآن، وسيتحتم على فريق المدرب كاسبر هويلماند مقارعة أصحاب الأرض لبلوغ النهائي للمرة الثانية بعد نسخة عام 1992 التي ظفر بلقبها مايكل شمايكل ورفاقه.

تشكيل الدنمارك المتوقع لمواجهة إنجلترا

المدرب: كاسبر هويلماند

الأسلوب: 3-4-2-1

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، سايمون كيير، يانيك فيسترغارد.

خط الوسط: ينس سترايغر لارسن، بيير إيميل هيويبيرغ، توماس ديلايني، يواكيم مايلي.

خط الهجوم: ميكيل دامسغارد، مارتن برايثوايت، كاسبر دولبيرغ.