يورو 2020: تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة إسبانيا اليوم

يواجه منتخب كرواتيا اليوم الاثنين غريمه الإسباني على ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

وتأهل الماتادور إلى هذا الدور من البطولة بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

وينطبق الأمر نفسه على الكروات الذين جاءوا في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

ويلتقي الفائز من مواجهة الغريمين مع الفائز من لقاء فرنسا وسويسرا، والذي سيقام الليلة أيضاً.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا

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ومن المتوقع أن يخوض منتخب كرواتيا اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو، فيدا، ديان لوفرين، جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: بيتكوفيتش، فلاسيتش، آنتي ريبيتش.