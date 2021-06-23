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يورو 2020: جدول مباريات دور الـ 16 والمواعيد

منشور 23 حزيران / يونيو 2021 - 09:17
مواجهات مثيرة في دور الـ 16 من يورو 2020
مواجهات مثيرة في دور الـ 16 من يورو 2020

أسدل الستار على منافسات دور مجموعات بطولة يورو 2020 والذي شهد العديد من المواجهات الاستثنائية.

وانتهت المواجهات بتعادلين مثيرين في المجموعة السادسة بين منتخبي البرتغال بطل أوروبا وضيفه الفرنسي بطل العالم بنتيجة 2-2.

أما التعادل الثاني، فجمع منتخبي ألمانيا والمجر وبالنتيجة ذاتها. ليتأهل المانشافت رفقة برازيليي أوروبا والديوك إلى الدور القادم.

تأهلت المنتخبات التالية لدور الـ 16:

  • المجموعة الأولى: إيطاليا وسويسرا وويلز
  • المجموعة الثانية: بلجيكا والدنمارك
  • المجموعة الثالثة: هولندا والنمسا وأوكرانيا
  • المجموعة الرابعة: إنجلترا وكرواتيا والتشيك
  • المجموعة الخامسة: السويد وإسبانيا
  • المجموعة السادسة: فرنسا وألمانيا والبرتغال

جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020

السبت 26 يونيو:

الأحد 27 يونيو:

  • هولندا x التشيك
  • بلجيكا x البرتغال

الاثنين 28 يونيو:

  • كرواتيا x إسبانيا
  • فرنسا x سويسرا

الثلاثاء 29 يونيو:

  • إنجلترا x ألمانيا
  • السويد x أوكرانيا
يورو 2020
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