يورو 2020: جدول مباريات دور الـ 16 والمواعيد

أسدل الستار على منافسات دور مجموعات بطولة يورو 2020 والذي شهد العديد من المواجهات الاستثنائية.

وانتهت المواجهات بتعادلين مثيرين في المجموعة السادسة بين منتخبي البرتغال بطل أوروبا وضيفه الفرنسي بطل العالم بنتيجة 2-2.

أما التعادل الثاني، فجمع منتخبي ألمانيا والمجر وبالنتيجة ذاتها. ليتأهل المانشافت رفقة برازيليي أوروبا والديوك إلى الدور القادم.

تأهلت المنتخبات التالية لدور الـ 16:

المجموعة الأولى: إيطاليا وسويسرا وويلز

المجموعة الثانية: بلجيكا والدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا والنمسا وأوكرانيا

المجموعة الرابعة: إنجلترا وكرواتيا والتشيك

المجموعة الخامسة: السويد وإسبانيا

المجموعة السادسة: فرنسا وألمانيا والبرتغال

جدول مباريات دور الـ 16 من بطولة يورو 2020

السبت 26 يونيو:

ويلز x الدنمارك

إيطاليا x النمسا

الأحد 27 يونيو:

هولندا x التشيك

بلجيكا x البرتغال

الاثنين 28 يونيو:

كرواتيا x إسبانيا

فرنسا x سويسرا

الثلاثاء 29 يونيو: