يورو 2020: رونالدو يفوز بجائزة الحذاء الذهبي

ظفر البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي المقدمة لهداف بطولة يورو 2020 بعدما انتهت المنافسات أمس الأحد بفوز إيطاليا في النهائي على إنجلترا بركلات الترجيح.

وتم حسم الفائز بالجائزة وفقاً للأهداف المسجلة وعدد دقائق المشاركة وصناعة الأهداف.

وسجل نجم يوفنتوس 5 أهداف خلال مرحلة المجموعات قبل أن يغادر منتخب بلاده البطولة من دور الـ 16 على يد بلجيكا.

وتساوى رونالدو مع باتريك شيك مهاجم منتخب التشيك بنفس عدد الأهداف، إلا أن البرتغالي صنع هدفاً آخر لتميل الكفة صوبه.

وكان بإمكان الإنجليزي هاري كين احتلال الصدارة لو تمكن من التسجيل في مرمى إيطاليا خلال اللقاء النهائي، إلا أنه لم ينجح في ذلك ليبقى رصيده ثابتاً عند 4 أهداف.

رونالدو الهداف التاريخي لبطولات اليورو

وبات "صاروخ ماديرا" الهداف التاريخي لبطولات اليورو برصيد 14 هدفاً، كما أنه تساوى مع الرقم التاريخي لهدافي المنتخبات بالتساوي مع الإيراني علي دائي بـ 109 أهداف لكلٍ منهما.

ترتيب هدافي يورو 2020 النهائي: