يورو 2020: فرنسا وألمانيا والبرتغال تتأهل والمجر تودع البطولة

تعادل منتخب فرنسا مع مستضيفه البرتغالي بهدفين لكلٍ منهما في قمة المجموعة السادسة من بطولة يورو 2020 ليتأهلا سوياً، كما تعادل منتخب ألمانيا بشق الأنفس بالنتيجة ذاتها مع غريمه المجري ليضمن التأهل بدوره.

وأسدل الستار بالتالي على مواجهات دور المجموعات.

تأهل منتخب فرنسا في صدارة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، يليه الألماني في الوصافة بفارق نقطة، وهو نفس رصيد البرتغال ثالث الترتيب.

فيما ودع المنتخب المجري البطولة بعد أداء بطولي برصيد نقطتين من تعادلين مع المانشافت وأبطال العالم.

فرنسا والبرتغال

تقدم كريستيانو رونالدو للبرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حصل المنتخب الفرنسي على ركلة جزاء أيضاً سددها كريم بنزيمة بنجاح في مرمى الحارس روي باتريسيو مسجلاً هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وبعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، أضاف بنزيمة الهدف الثاني للديوك بعد الرجوع لتقنية الفيديو لتأكيد صحته.

وأدرك منتخب البرتغال التعادل في الدقيقة 60 من ركلة جزاء ثانية، تكفل بها رونالدو، ليعادل رقم علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلاً على المستوى الدولي في التاريخ، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2-2.

ألمانيا والمجر

تقدم منتخب المجر في الدقيقة 11 برأسية لآدم شالاي.

وأدرك المنتخب الألماني التعادل في الدقيقة 65، عن طريق كاي هافيرتز، ليخرج بعدها ويحل توماس مولر بدلاً منه، ليسجل مباشرة المجريون الهدف الثاني عن طريق أندرياس شافير بعد خطأ من الحارس مانويل نوير.

لكن ليون غوريتسكا سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 84 لينجح في قيادة المانشافت للدور القادم.