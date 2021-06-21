يورو 2020: هولندا تسحق مقدونيا الشمالية والنمسا تهزم أوكرانيا

حقق منتخب هولندا فوزاً كبيراً على ضيفه المقدوني الشمالي بثلاثية نظيفة على ملعب يوهان كرويف آرينا ضمن الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2020.

سجل المنتخب المقدوني الشمالي هدفاً في الدقيقة العاشرة عن طريق إيفان تريكوفسكي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

عاد المنتخب الصاعد وهدد مرمى هولندا من جديد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت في القائم الأيمن.

وعلى عكس سير اللقاء، سجل منتخب الطواحين الهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق نجم برشلونة الجديد ممفيس ديباي، وراجعه الحكم قبل أن يؤكد صحته.

وسدد دينزيل دامفريس كرة قوية في الدقيقة 30 كادت تتحول للهدف الثاني لكن حارس المرمى أبعدها.

من جديد هددت هولندا مرمى الخصم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 50 برأسية متقنة لكن أحد المدافعين أبعدها.

وسجل جورجينيو فاينالدوم بنفسه الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة 51 بعد أن قابل كرة زميله ممفيس ديباي، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث بنفس الطريقة وبصناعة لاعب برشلونة الجديد.

كاد نجم باريس سان جيرمان الجديد أن يسجل الهاتريك في الدقيقة 61، لكن تسديدته مرت فوق المرمى.

من جديد، سجل منتخب مقدونيا الشمالية هدفاً في الدقيقة 72 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل مرة أخرى.

وشهدت المباراة تكريم غوران بانديف الذي كان قد أعلن الاعتزال الدولي، لتكون مباراة اليوم هي آخر مواجهة له في مسيرته الدولية.

النمسا ترافق هولندا

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب النمساوي الفوز على نظيره الأوكراني بهدف نظيف سجله كريستوف بومغارتنر في الدقيقة 41 ليضمن التأهل في المركز الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة النهائي: