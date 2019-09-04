يوفنتوس يواصل مطاردة راكيتيتش

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس سيواصل محاولاته للتعاقد مع النجم إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة.

وارتبط الدولي الكرواتي بإمكانية مغادرة البارسا هذا الصيف بعدما ذكر أنه جزء من الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان لإعادة نيمار.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" أن يوفي لم يتوقف عن محاولة ضم راكيتيتش، وسيبدأ في يناير المفاوضات لضمه من جديد.

وتحدثت التقارير أن يوفنتوس حاول الحصول على النجم الكرواتي في صفقة تبادلية مع فيديريكو بيرنارديسكي أو إيمري تشان.

وأشارت الصحفية المقربة من يوفنتوس أن النادي الإيطالي سيعمل على التعاقد مع لاعب الوسط في يونيو 2020.

ولم يبدأ راكيتيتش أي من لقاءات برشلونة الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم.