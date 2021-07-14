يوفنتوس يوافق على مطالب ساسوولو للتخلي عن لوكاتيلي

أكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس وافق على مطالب ساسوولو المالية من أجل حسم صفقة نجم الوسط الصاعد مانويل لوكاتيلي .

وتفاوض الطرفان لفترات طويلة الصيف الجاري بهدف التوصل لاتفاق ينقل الشاب صاحب الـ 23 عاماً إلى البيانكونيري، خصوصاً أن اللاعب نفسه يفضل يوفنتوس على آرسنال وغيره من الفرق الأخرى المهتمة.

وأشارت الصحيفة إلى الصفقة ستبرم خلال الفترة القادمة، بعد موافقة يوفي على دفع الـ 40 مليون يورو التي يطلبها النادي الأخضر والأسود.

لوكاتيلي في طريقه إلى يوفنتوس

ومع أن النادي التوريني وافق على المبلغ المقترح، إلا أنه يريد تسديده على شكل دفعات لأطول فترة زمنية ممكنة.

وكشفت الصحيفة أنه من المفترض أن يجري اجتماع آخر بين الطرفين غداً الخميس أو يوم الجمعة للمضي قدماً في المفاوضات.

يذكر أن لوكاتيلي لعب دوراً مهماً في فوز منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 بعد تسجيل هدفين خلال دور المجموعات وظهوره بمستويات ملفتة للأنظار بشكل عام.