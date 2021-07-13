يويفا يفتح تحقيقاً تأديبياً على خلفية اقتحام مشجعي إنجلترا ملعب ويمبلي

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقاً تأديبياً بحق نظيره الإنجليزي عقب اقتحام جماهير إنجلترا ملعب ويمبلي قبل نهائي يورو 2020 .

وانتشرت سريعاً مقاطع فيديو أظهرت مجموعات من الجماهير تحاول دخول ملعب ويمبلي بطرق غير قانونية لحضور النهائي الذي جمع منتخب إنجلترا صاحب الضيافة مع نظيره الإيطالي السبت الماضي وحسمه الآتزوري بركلات الترجيح.

وحطمت فئة من المشجعين الذين لم يحملوا تذاكر رسمية لحضور المواجهة المرافق المحيطة بالملعب التاريخي وتسلقو الجدران ورموا المقذوفات وخلقوا أجواءً من الفوضى أملاً في الوصول لمنصات المتفرجين.

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وجاء في بيان يويفا: "باشر الاتحاد الأوروبي بإجراءات تأديبية عقب نهائي يورو 2020 بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا الذي أقيم في 11 من يوليو في ملعب ويمبلي بلندن."

ووجهت الاتهامات التالية للاتحاد الإنجليزي: اقتحام أرضية الملعب من قبل المشجعين، التشويش خلال عزف النشيد الوطني، إشعال الألعاب النارية.

وستدرس لجنة أخلاقيات وانضباط يويفا هذه التهم التي حصلت داخل وخارج ملعب ويمبلي.

يذكر أن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا حذر الأنصار المحليين من توجيه صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني الإيطالي، مشدداً على أن مثل هذه التصرفات تمنح الإيطاليين حافزاً إضافياً، وهو ما حصل فعلاً.