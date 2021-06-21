4 عوامل منحت ألمانيا الأفضلية أمام رونالدو ورفاقه

ضرب منتخب ألمانيا نظيره البرتغالي بيد من حديد وهزمه 4-2 في مباراة القمة التي جمعتهما، أول أمس، ضمن منافسات المجموعة السادسة لنهائيات يورو 2020.

واستعاد المانشافت بهذه النتيجة هيبته المفقودة منذ نحو ثلاث أعوام ضل فيها طريقه بنتائج لا تعبر عن قيمة الكرة الألمانية التي يعود آخر إبداعاتها إلى الفوز بكأس العالم 2014.

وكان المنتخب الألماني المتوج بكأس أوروبا ثلاث مرات، مهدداً بالخروج من البطولة القارية مبكراً بحال خسر موقعة البرتغال، لكن لاعبيه أنقذوا الموقف وعوّضوا تأخرهم بهدف إلى فوز برباعية.

ووقفت أربعة عوامل وراء عودة منتخب ألمانيا للعمل وهزيمة كريستيانو رونالدو ورفاقه:

رجل المباراة

لعب نجم أتالانتا روبن غوسينس دور البطولة في سيناريو فوز ألمانيا، بعدما ظهر بمستوى لافت طوال المباراة توجه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 60، قبل أن يخرج من الملعب على طريقة النجوم الكبار وسط تصفيق جماهيري.

مخاطرة لوف

دخل المدرب المخضرم يواكيم لوف اللقاء ضاغطاً منذ الدقيقة الأولى، وحاصر البرتغاليين في ملعبهم، وبدت حساباته واضحة باللعب على عنصر المباغتة، ونجح في مهمته بالهجوم الضاغط مخاطراً بالخط الخلفي لكنه نجح في النهاية بخطف النقاط كاملة.

استثمار التاريخ

استثمر منتخب ألمانيا بالثقة وآمن بالتاريخ الذي يقف إلى جانبه في المواجهات المباشرة مع البرتغال، إذ التقى المنتخبان في خمس مباريات، نجح خلالها المانشافت في الفوز ثلاث مرات، فيما فاز البرتغاليون في مباراة واحدة، وتعادلا في مواجهة واحدة.

المهاجم الواعد

منح لوف المهاجم الواعد كاي هافيرتز مركزاً أساسياً بصفته مستقبل الكرة الألمانية، وشبيه الأسطورة يورغن كلينسمان، من حيث المقومات الفنية، بانتظار اكتساب الخبرة والثقة ليمضي نجم تشيلسي على طريق النجومية مع الكبار قريباً، وبالفعل سجل هدفاً وأسهم بمثله خلال مباراة البرتغال.