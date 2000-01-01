بعد ما أقدمت دور أزياء مختلفة في المواسم الأخيرة من بالمان، جوتشي وبرادا على خطوة انتاج مجوهرات فاخرة واضافتها الى نشاطاتهم التجارية، أعلنت دار الأزياء الفرنسية العريقة سان لوران إطلاق أول مجموعة مجوهرات فاخرة مصممة من المدير الإبداعي للدار البلجيكي أنتوني فاكاريللو.

سان لوران تطلق أول مجموعة مجوهرات فاخرة‎‎:

تم تصميم هذه المجموعة الجديدة الفاخرة بناءً على رؤية المصمم أنتوني فاكاريللو مراعيًا قواعد واتجاهات دار الأزياء العريقة والتي أصبحت تولي اهتمام بتصميم قطع خالدة لا تخضع لأي قوانين وقت أو زمان أو مكان مهما اختلفت الفصول أو الاتجاهات، فهي دائمًا ذات طلة كلاسيكية مناسبة لاطلالات عديدة.

على الرغم من أن العلامة التجارية قدمت العديد من خطوط الاكسسوارات على مدار الاعوام الماضية الا أن هذه المرة الاولى التي تقدم فيها اكسسوارات مصنوعة من كل من: الفضة الخالصة والذهب الأصفر المصقول كذلك الأمر بالنسبة للذهب الأبيض وتفاصيل ألماسية دقيقة زينت القطع التي تنوعت بين أقراط الأذنين والعقود المتدلية والقصيرة والخواتم وأساور اليدين الرفيعة وذا الحجم الغليظ.

قدم الحملة الاعلانية عارضات سان لوران آنا جوفاندير وسيهانا شالاج في حملة اعلانية التقطت صورها في الجنوب الفرنسي في صورة مريحة لعارضات يزرعن وينسقن النباتات وبأسلوب سانلوران المعتاد ولكن جاء التركيز على هذه القطع فارتدت العارضات فساتين الجيرسيه البسيطة والكلاسيكية. صور المجموعة مصور الدار المفضل يورجين تيلر.

المجموعة متاحة للتسوق عبر الإنترنت وفي متاجر مختارة من سان لوران ، بأسعار تتراوح من حوالي 800 جنيه إسترليني للقرط الواحد وما يصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني للأساور والأصفاد السميكة.

