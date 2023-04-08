أفضل صالون نسائي في اسطنبول مع العناوين

تتميز تركيا بتوفر مختلف الخدمات المتاحة للسكان المحليين والسياح على حد سواء، فبجانب أن تركيا بلد الحضارة والثقافة، فهي بلد الجمال، فأنت لن تحتاج إلى جهد كبير حتى تجد صالون نسائي في اسطنبول، يختلف عن الآخر بحسب سعره وحجمه، بالإضافة إلى المنطقة التي يقع بها.

تعتبر صالونات نسائية في اسطنبول من الأماكن التي يرتادها النساء بشكل متكرر، حيث أن الصالون أو المركز يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل العناية بالبشرة، وقصات الشعر بكافة أشكالها، والمانكير والبدكير، بالإضافة إلى المكياج، وكل ما يخص مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

أفضل صالون نسائي في اسطنبول

تحتوي اسطنبول على العديد من المراكز التجميلية وصالونات الحلاقة، سوف نذكر في هذا المقال أفضل عشر صالونات يمكنك التوجه إليها مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات على أيدي خبراء ومختصين، بالإضافة إلى توفر قواعد النظافة العامة.

1- صالون إنجي icin salon

أفضل صالون نسائي في اسطنبول في عالم الشعر وألوانه المميزة والعصرية و الجريئة، لدى الصالون خبرة أكثر من عشرة أعوام في عالم التجميل، يقوم بعمل تسريحات شعر بروفشنال، وتسريحات الڤير، بالإضافة إلى وجود خدمة إزالة الشعر بالشمع على الطريقة البرازيلية، وإزالة الشعر بالليزر، و يقوم بعمل مكياج عرائسي ومكياج سهرات، بالإضافة إلى وجود خدمة العناية بالأظافر وتزيينها.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Akşemsettin, Akşemsettin، Şemsettin Sami Sk. No:13a, 34080،/إسطنبول، 34091 Fatih، تركيا.

Akşemsettin, Akşemsettin، Şemsettin Sami Sk. No:13a, 34080،/إسطنبول، 34091 Fatih، تركيا. رقم هاتف الصالون: 905360572819+

905360572819+ مواعيد عمل الصالون: يفتح كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

2- صالون إرسين

لصاحبه زعيم ميرسي، أفضل كوافير نسائي في اسطنبول في مجال تصفيف الشعر، خبرة لا تقل عن عشرين عام في هذا المجال، يقدم الصالون خدمة إزالة شعر الحواجب الزائد باستخدام الخيط، وتمليس الشعر المجعد وفرده على الطريقة البرازيلية، و تصفيف الشعر على هيئة خصل مجدلة، بالإضافة إلى وجود خدمة العناية بالأظافر والقدميين.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Cihangir, Sıraselviler Cd. No:9-2, 34437 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

Cihangir, Sıraselviler Cd. No:9-2, 34437 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 9090212251290+

9090212251290+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

3- صالون تولان

أفضل صالون نسائي للمحجبات في اسطنبول، يقدم الصالون أفضل الخدمات من تجميل وحمام مغربي، وجلسات العناية بالبشرة وتنظيفها، وجلسات المساج، بالإضافة إلى إزالة الشعر بالليزر، والعناية بالأظافر والقدمين.

معلومات عن الصالون

‏ موقع الصالون: Hırka-i Şerif, Balipaşa Cd No:157, 34091 Fatih/İstanbul, تركيا.

Hırka-i Şerif, Balipaşa Cd No:157, 34091 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905312083733+

905312083733+ مواعيد عمل الصالون: يفتح كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، ماعدا يوم الأربعاء، فهو يوم عطلة الصالون.

4- صالون تهاني للتجميل

لدى الصالون خبرة أكثر من خمسة أعوام في عالم الشعر والمكياج، يوجد قسم خاص للعناية بالبشرة و علاجها، ويقدم الصالون خدمات تصفيف الشعر و تلوينه، بالإضافة إلى عمل البروتين للشعر على أيدي خبراء في هذا المجال، ويعتبر صالون حلاقة نسائي في اسطنبول لا يستهان به.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Akşemsettin, Battalgazi Sk. No:12،, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا.

Akşemsettin, Battalgazi Sk. No:12،, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905537366526+

905537366526+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

5- صالون ندى Nada kuafor

من أفضل صالونات نسائية في اسطنبول، يقدم خدمات تلوين الشعر، وقصات شعر خاصة للأطفال، وطلاء الأظافر، وتركيب الرموش الإصطناعية، و وصلات الشعر المستعار، بالإضافة إلى وجود خدمات البوتوكس والفيلر.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Akşemsettin, Şht. Teğmen Mehmet Sarper Alus Sok., 34093 Fatih/İstanbul, تركيا.

Akşemsettin, Şht. Teğmen Mehmet Sarper Alus Sok., 34093 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905550889994+

905550889994+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

6- صالون فاطمة الزهراء

يقدم الصالون خدمات المكياج، والعناية بالأظافر والقدميين، وتسريحات وشينيون الشعر، بالإضافة إلى الهايلايت واللولايت، وهو صالون في اسطنبول نسائي من حيث الأسعار المقبولة و الخدمات الجيدة.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Merkez Bağcılar Cad, 20/A. Sk No:19, 34200 Bağcılar, تركيا.

Merkez Bağcılar Cad, 20/A. Sk No:19, 34200 Bağcılar, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905315812231+

905315812231+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، ماعدا يوم الثلاثاء يفتح حتى الساعة السابعة و النصف مساءً.

7- صالون كنان

الكوافير رقم واحد في اسطنبول، يقدم الصالون خدمات تصفيف الشعر وصبغه بكل الألوان، وتسمير البشرة، وأحدث القصات العالمية الرائجة، بالإضافة إلى العناية، وتسبيل الشعر بالبروتين والكرياتين.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون : Molla Gürani, Dede Paşa Sk. no:5/B, 34000 Fatih/İstanbul, تركيا.

: Molla Gürani, Dede Paşa Sk. no:5/B, 34000 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905462124717+

905462124717+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 11 ونصف مساءً، ويغلق يوم الأحد.

8- صالون سندس

أفضل صالون حلاقه نسائي في اسطنبول، يقدم خدمة علاج الشعر من التقصف و التكسير بواسطة الخلطات الطبيعية، بالإضافة إلى وجود خدمات المكياج وقص الشعر والسشوار، والعناية بالبشرة والأظافر والقدمين، وإزالة الشعر الزائد في الحاجبين بواسطة الخيط.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Akşemsettin Mahallesi Balipaşa cad ،No.96 işek Bina, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا.

Akşemsettin Mahallesi Balipaşa cad ،No.96 işek Bina, 34080 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905319588728+

905319588728+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، ويغلق يوم الأحد.

9- صالون عائشة ماجيك للسيدات

أهم صالون نسائي في اسطنبول يقدم جلسات الأنابوليك للشعر التالف، بالإضافة إلى توفر المنتجات لعلاج تساقط الشعر، لدى الصالون خبرة ثلاثة أعوام في عالم الشعر وعلاجه، و أظافر الإكرليك، وإزالة الشعر بالليزر.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Akşemsettin, Kınalızade Sk. No:09, 34093 Fatih/İstanbul, تركيا.

Akşemsettin, Kınalızade Sk. No:09, 34093 Fatih/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 90557007900+

90557007900+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، ماعدا يوم الأحد من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

10- صالون الملكة للتجميل

يقدم مركز وصالون الملكة خدمات إزالة حب الشباب وعلاجها، وفرد الشعر وتنعيمه، ورفع الرموش، وتجميل الحاجبين، وإزالة شعر الزائد في الجسم على الطريقة البرازيلية، بالإضافة إلى خدمات المكياج والعناية بالبشرة والجسم.

معلومات عن الصالون

موقع الصالون: Tahtakale mahallesi Firuze çiçeği sk. No :Bizimevler 6 sitesi T2 blok dükkanlar :45, 34325 Avcılar/İstanbul, تركيا.

Tahtakale mahallesi Firuze çiçeği sk. No :Bizimevler 6 sitesi T2 blok dükkanlar :45, 34325 Avcılar/İstanbul, تركيا. رقم هاتف الصالون: 905312029433+

905312029433+ مواعيد عمل الصالون: يفتح الصالون كل أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

قدمنا فيما سبق دليل شامل عن أفضل صالون نسائي في اسطنبول، مع ذكر أهم عشر صالونات ومواقعها ومواعيد عملها، والخدمات التي يقدمها كل صالون، لا تترددي سيدتي في الذهاب إلى أحد هذه الصالونات، لأن النتيجة ستكون مرضية حتماً مع وجود باقة متنوعة من الخدمات كلها وضعت في خدمة جمالك وبشرتك.