8 محلات تقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول مع العناوين

هل ترغب في تذوق أفضل بقلاوة في اسطنبول؟ إذًا يسعدنا أن نصحبك في جولة مميزة بين أفضل محلات البقلاوة في اسطنبول الساحرة، والتي تقع في المناطق التاريخية المتميزة في المدينة، حيث يمكنك التمتع بالمذاق الأصلي الفريد للبقلاوة والحلويات التركية التي تشتهر بها مدينة اسطنبول، وسنتعرف معًا على أفضل الأماكن التي اشتهرت بتقديم أجود أنواع البقلاوة والحلويات من خلال هذا المقال.

أفضل بقلاوة في اسطنبول

تعد البقلاوة نوع من أنواع الحلويات التي صنعها العثمانيون في بداية القرن التاسع عشر، ثم انتقلت إلى باقي العواصم والدول العربية التي كانت تحت إمرتها ومنها إلى عدد كبير من دول العالم الغربي، وهي عبارة عن حلوى مصنوعة من الدقيق والعسل والسكر والمكسرات المتنوعة تأخذ أشكالاً متعددة، ويعتبر الطهاة الأتراك أبرع من يقوم بصنع وإعداد حلوى البقلاوة، لذلك يبحث الكثيرين عند زيارة تركيا عن أفضل محل لبيع البقلاوة في اسطنبول، لتذوق البقلاوة التركية الشهيرة، وفيما يلي قائمة بأفضل محلات بقلاوة في اسطنبول بالعناوين:

1- محل حلويات حافظ مصطفى 1864 اسطنبول

محل حافظ مصطفى هو أشهر محل حلويات في اسطنبول بدون مبالغة، فهو يقدم أفخر وأفضل أنواع الحلويات العربية والتركية، وهو يعتبر من أكثر محلات الحلويات التي يرتادها السائحون خاصة القادمين من دول الخليج لتجربة أفضل بقلاوة في اسطنبول مع فنجان من القهوة التركية الرائعة التي يشتهر بها محل حافظ مصطفى، المحل حاصل على تقييم 4.6 نجوم على تقييمات جوجل وهو يعتبر أعلى تقييم لمحل حلويات، يعمل محل حافظ مصطفى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، يتميز المحل بالنظافة الشديدة والرقي في التعامل والموظفين المهذبين، يوفر المحل إمكانية تناول الطعام داخل المكان، أو الإيصال إلى السيارة بدون تلامس، وتعد تجربة تناول الحلوى في محل حافظ مصطفى من التجارب التي تستحق الاهتمام.

معلومات عن محل حلويات حافظ مصطفى

عنوان المحل: Hoca Paşa, Muradiye Cd. No:51, 34080 Fatih/İstanbul.

Hoca Paşa, Muradiye Cd. No:51, 34080 Fatih/İstanbul. رقم الهاتف: 905051586627+

2- Karaköy Güllüoğlu - Nadir Güllü

محل Karaköy Güllüoğlu - Nadir Güllü هو واحد من أشهر محلات الحلويات في تركيا والذي يقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول، كما يقدم العديد من أصناف الحلويات التركية الشهيرة، يتمتع محل Karaköy Güllüoğlu - Nadir Güllü بإشادة جميع العملاء على مواقع التقييم والتواصل الاجتماعي حيث لا توجد شكاوى أو تعليقات سلبية تقريبًا، وهو حاصل على تقييم 4.4 نجمة على موقع جوجل، ويوفر المحل إمكانية تناول الطعام داخل المكان بنظام الخدمة الذاتية، والطعام السفري، والتوصيل داخل وخارج البلاد أيضًا، حيث أشاد أحد العملاء بتجربة توصيل طلب إلى صديقه في أمريكا خلال يومي عمل فقط، وهي تجربة تستحق الثناء، مواعيد عمل محل Karaköy Güllüoğlu - Nadir Güllü يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا والأحد من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا.

معلومات عن محل Karaköy Güllüoğlu - Nadir Güllü

عنوان المحل: Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. No:67, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Kemankeş Karamustafa Paşa, Kemankeş Cd. No:67, 34425 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 908503084545+

3- محل حلويات فاروق أوغلو اسطنبول

يعتبر محل فاروق أوغلو أفضل محل بقلاوة في اسطنبول فهو حاصل على تقييم 4.1 نجمة على موقع جوجل، وذلك كونه يقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول بالإضافة إلى تشكيلة متميزة من الحلويات التركية مثل الكنافة العثمانلية والبقلاوة الخضراء بالفستق والجلاش بالمكسرات وأشاد الزوار كثيرًا بالكنافة اللذيذة التي يقوم بإعدادها، حيث يحرص الزوار على تناول الحلويات الشرقية الشهية مع القهوة الذكية والشاي التركي الشهير في الجلسات الخارجية الرائعة للمحل والتي تطل على ميدان تقسيم الشهير في اسطنبول، يفتح المحل يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 صباحًا.

معلومات عن محل حلويات فاروق أوغلو

عنوان المحل: Gümüşsuyu, Sıraselviler Cd. No:7/A, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Gümüşsuyu, Sıraselviler Cd. No:7/A, 34437 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902122444148+

4- محل حلويات السلطان العالمية اسطنبول

محل السلطان للحلويات التركية هو واحد من المحلات المتميزة التي تقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول، وهو من المحلات القديمة ذات التاريخ الطويل في تركيا حيث أنه تأسس عام 1998م، وهو متخصص في صنع جميع أنواع الحلويات الشرقية العربية والتركية، كما أنه يقدم مجموعة من الحلويات بدون سكر وهي ميزة رائعة للمحل، ويقدم المحل كذلك خدمة الشحن لأكثر من 40 دولة، ويعمل المحل يوميًا من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 12 منتصف الليل.

معلومات عن محل حلويات السلطان العالمية

عنوان المحل: Akşemsettin, Balipaşa Cd No:150, 34080 D:F, 34080 Fatih/İstanbul

Akşemsettin, Balipaşa Cd No:150, 34080 D:F, 34080 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 905523223102+

5- محل حلويات سنيورة اسطنبول

يتميز محل حلويات سنيورة بمذاق فريد ونكهة مميزة أصلية للحلويات الشرقية والتركية التي يقدمها داخل المحل، ومن أبرز أنواع الحلويات التي اشتهر بها حلواني السنيورة المبرومة والكنافة النابلسية وحلاوة الجبن والمعجنات التركية الشهيرة، بالإضافة إلى أنه يقوم بصنع أفضل البقلاوة في اسطنبول، ويشيد الزوار بتجربة الشراء من محل حلويات السنيورة والتعامل الراقي من قِبل العاملين بالمحل، ويعمل محل حلويات السنورة يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1.30 صباحًا.

معلومات عن محل حلويات سنيورة

عنوان المحل: Molla Gürani, Turgut Özal Millet Cd NO: 58/B, 34093 Fatih/İstanbul

Molla Gürani, Turgut Özal Millet Cd NO: 58/B, 34093 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 905364553000+

6- محل حلويات صفا اسطنبول

محل حلويات صفا هو محل حلويات شهير يقع في منطقة تقسيم سيركجي امينونو، ويحظى محل صفا بإقبال شديد من الزوار سواء السائحين أو الأتراك، وذلك بسبب جودة منتجاته وأسعاره المعقولة، فهو يقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول بالإضافة إلى العديد من أصناف الحلويات التركية والعربية الأخرى، مثل الكنافة بالقشطة والمبرومة وحلاوة الجبن والنابلسية وغيرها من الحلويات التركية الشهيرة، ويقدم المحل خدمة التوصيل إلى المنازل والسيارة أو تناول الطعام داخل المكان، ويعمل محل صفا يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

معلومات عن محل حلويات صفا

عنوان المحل: Rüstem Paşa, Hasırcılar Cd. No:10, 34116 Fatih/İstanbul

Rüstem Paşa, Hasırcılar Cd. No:10, 34116 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 905531156266+

7- محل حلويات زيتونة اسطنبول Zaitoune Sweets

محل زيتونة للحلويات هو يعتبر واحد من أفضل محلات الحلويات التي تقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول، فالمحل حاصل على تقييم 4.5 نجمة على موقع جوجل وهذه دلالة على الإقبال الشديد والإعجاب الذي يلاقيه المحل من قِبل زواره وعملائه، حيث أشاد العملاء كثيرًا بمدى جودة الحلويات التي يقدمها محل زيتونة واهتمامه بالتفاصيل الصغيرة التي يهتم بها العملاء مثل تقليل نسبة الشيرة في الحلويات والاهتمام بجودة المواد الخام التي يستخدمها، ويقدم المحل خدمة التوصيل إلى المنازل، ويعمل المحل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً طوال أيام الأسبوع.

معلومات عن محل حلويات زيتونة

عنوان المحل: Akşemsettin, Battalgazi Sk., 34091 Fatih/İstanbul

Akşemsettin, Battalgazi Sk., 34091 Fatih/İstanbul رقم الهاتف: 905387742198+

8- محل حلويات Sakarya Tatlıcısı اسطنبول

محل Sakarya Tatlıcısı هو واحد من المحلات التي حققت نجاح كبير في مجال بيع الحلويات التركية والشرقية والعربية في مدينة اسطنبول، بجانب تقديمه أفضل بقلاوة في اسطنبول يتميز كذلك بأسعار معقولة تناسب الجودة الفائقة للحلويات التي يقوم بإنتاجها محل Sakarya Tatlıcısı، حصل المحل على تقييم 4.6 نجمة على موقع جوجل وحاز على إعجاب الكثير من العملاء الذين أشادوا بالمحل ومنتجاته والعاملين به كثيرًا، ويقدم المحل خدمة الطعام السفري والتوصيل، لكنه لا يوفر خدمة تناول الطعام داخل المكان، ويفتح محل Sakarya Tatlıcısı أبوابه في تمام الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً طوال أيام الأسبوع.

معلومات عن محل حلويات Sakarya Tatlıcısı

عنوان المحل: Hüseyinağa, Dudu Odaları Sk. No:3, 34435 Beyoğlu/İstanbul

Hüseyinağa, Dudu Odaları Sk. No:3, 34435 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902122492469+

وختامًا قدمنا لكم أعزاءنا القراء قائمة بأشهر 8 محلات تقدم أفضل بقلاوة في اسطنبول من خلال هذا المقال، كما وضحنا مميزات هذه المحلات وعناوينها وأرقام الهواتف الخاصة بها، نرجو أن نكون قد استطعنا تقديم معلومات مفيدة بخصوص هذا الموضوع، فاختر المحل الذي يناسبك واستمتع بطعم البقلاوة شهي المذاق، نتمنى لكم تجربة رائعة.