أفضل 5 من كافيهات الرياض العليا مع العناوين والمواعيد

تشتهر مدينة الرياض السعودية بأحيائها الجميلة الراقية التي تساهم بشكل كبير في استقطاب الزوار من كل صوب وجانب، ولعل من أبرزهم وأكثرهم بهاءً وجمالًا هو حي العليا، فيُعدّ من أكبر وأكثر أحيائها ازدحامًا نظرًا لتضمنه باقة فريدة ومميزة من أشهر المعالم الرئيسية في الرياض بشكل عام، كما يتوسط العاصمة ويمتاز باحتوائه على مختلف أنواع الخدمات والمرافق ويظهر هذا جليًا في كافيهات الرياض العليا التي صُممت وأعدت على أكمل وجه حتى يجد كل زائر متعته الخاصة ووقته السعيد بين أرجائها، فتجد لكل كافيه طابعًا حيويًّا وجذابًا مختلفًا عن غيره، حيث يجد كل زائر ذوقه وهو داخل حي العليا الراقي.

أفضل كافيهات الرياض العليا

من بين كافة المرافق المتنوعة التي يوفرها حي العليا فإن واحدًا من أبرز مميزاته هي احتوائه بوجه عام على أفضل الكافيهات في الرياض من حيث الأجواء العامة، الديكور، الخدمة، الضيافة والترحاب، النظافة، التميز، الخصوصية، الإطلالات الرائعة وأخيرًا وليس آخرًا القائمة الغنية المتنوعة بكل ما لذ وطاب من المشروبات، الحلويات والوجبات الخفيفة، وهذا بالطبع بجانب أفخم وأجود أنواع القهوة المتوفرة، مما يهيئ لك العوامل والمقومات كافة التي تساعدك في أن تحظى بوقت لا مثيل له في المتعة والاستجمام، وتتمثل أجمل كافيهات العليا بالرياض في التالي:

1- د.كيف كافيه

تستطيع أن تحظى بأجمل وألطف الأجواء داخل ذلك الكافيه باعتباره من أرقى كافيهات شمال الرياض نظرًا لاهتمامه بتوفير تجربة رائعة لقضاء وقت ممتع بداية من الجلسات المريحة وسط الديكور الرائع الفريد والمبدع الذي يعتمده في أرجاء المكان واهتمامه أدق التفاصيل حتى الاستمتاع بالطعم اللذيذ لمشروبك المفضل، سواء من قائمة المشروبات الساخنة أو الباردة أو الفريش، والجلسات كثيرة ومتعددة منها الداخلية والخارجية، وطاقم العمل على أخلاق عالية وخدومين بشكل ودود. معلومات الكافيه

عنوان الكافيه: طريق الملك فهد، العليا، الرياض 12311، السعودية، للوصول إليه من هنا.

طريق الملك فهد، العليا، الرياض 12311، السعودية، للوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966593004134+

966593004134+ مواعيد العمل: مفتوح طوال اليوم على مدار 24 ساعة.

2- سنتيو كافيه

من أجمل الكافيهات ذات الموقع المميز الذي يسهل الوصول إليه، ويتمتع بقدر كبير من النظافة والاهتمام والسرعة في الأداء وتنفيذ الطلبات، وهو ذو ديكورات وجلسات رائعة مريحة سواء من المقاعد أو الطاولات الداخلية والخارجية التي تسمح لك بالاستجمام حتى حاز على تصنيف أجمل كافيهات اوت دور الرياض ، بل دخل أيضًا ضمن تصنيف أفضل الكافيهات في الرياض العليا ويوفر موسيقى جميلة في أرجاء المكان، وتتميز قائمته الإلكترونية بتوفر مختلف الأنواع اللذيذة من المشروبات والحلوى.

معلومات الكافيه

عنوان الكافيه: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض 12331، السعودية، للوصول إليه من هنا.

طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض 12331، السعودية، للوصول إليه من هنا. رقم الهاتف: 966569693481+

966569693481+ مواعيد العمل: مفتوح على مدار اليوم.

3- ريستريتو كافيه

ستكون لديك تجربة رائعة ومميزة بعد الذهاب إلى كافيه ريستريتو أجمل وأرقى كافيهات الرياض العليا، حيث يهتم دائمًا بتوفير منتجات جديدة ذات جودة عالية ونكهات مختلفة مما تظهر إبداعه وتميزه، ولعل أبرز مشروب لديه هو مشروب الباشن الذي لا يمكن الذهاب إليه دون تجربته، ولعل أفضل ما يميز جودته هو وجود محمصة خاصة به للقهوة وتنوع في المحاصيل وتراه قابعًا بوسط الكوفي مما أعطى له ديكورًا حيويًّا فريدًا وجميلًا، ويتوفر لديه جلسات داخلية وخارجية رائعة ويحظى بهدوء مناسب لك إن قررت الذهاب للعمل أو الدراسة.

معلومات الكافيه

عنوان الكافيه: شارع موسى بن نصير، العليا، الرياض 11564، السعودية، للوصول إليه اضغط هنا.

شارع موسى بن نصير، العليا، الرياض 11564، السعودية، للوصول إليه اضغط هنا. رقم الهاتف: 966537813624+

966537813624+ مواعيد العمل: من 7:00 صباحًا إلى 12:00 منتصف الليل، عدا الجمعة يشرع العمل من 12 ظهرًا حتى 1:00 صباحًا.

4- كافيه بلاك هاوس

من أفضل الكافيهات في الرياض العليا التي تقدم أجود أنواع القهوة المميزة والكيكات الشهية والحلويات اللذيذة والوجبات الخفيفة، وتتمتع الأجواء لديه بالهدوء وإطلالة رائعة على فندق نارسيس، والبرج تراها من الجلسات الخارجية لديه بوضوح، كما تتوفر لديه شاشات، فيهتم بعرض المباريات والموسيقى، وخدمة على مستوى عالي من اللباقة والمهنية.

معلومات الكافيه

عنوان الكافيه: 7826 52nd street، العليا، الرياض 12212، السعودية، للوصول من هنا.

7826 52nd street، العليا، الرياض 12212، السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966508885501+

966508885501+ مواعيد العمل: من 4:00 عصرًا حتى 3:00 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع.

5- توتي كافيه

هو أشهر وأفضل كافيه في الرياض العليا الذي حافظ على جودته التي اعتادها منذ نشأته، يلائم الجلسات الشبابية أكثر شيء، يوفر جلسات مريحة وقهوة إن احتسيتها مرة سيظل موقعك الأمثل لقهوتك المفضلة ولقضاء وقتك المميز والاستماع بطبق الحلوى المفضل لديك وسط أجواء حماسية، وهو يذيع المباريات على شاشات العرض، والأسعار مناسبة جدًا مقارنة بغيره من الكافيهات.

معلومات الكافيه

عنوان الكافيه: PM29+45G، شارع التخصصي، العليا، الرياض 12333، المملكة العربية السعودية، للوصول من هنا.

PM29+45G، شارع التخصصي، العليا، الرياض 12333، المملكة العربية السعودية، للوصول من هنا. رقم الهاتف: 966114621804+

966114621804+ مواعيد العمل: من 6:00 صباحًا إلى 1:30 بعد منتصف الليل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة يفتح أبوابه من 12:00 ظهرًا.

إذا قررت الذهاب إلى حي العليا الراقي فيتظرك هناك مجموعة مثالية تُصنف بكونها أفضل كافيهات الرياض العليا، توفر لك الأجواء الرائعة الهادئة، والخدمة المثالية ذات المستوى المهنى الفائق، وقائمة ثرية بأشهى الحلويات وألذ المشروبات.