أفضل 5 كافيهات الرياض جلسات خارجية ننصحك بها مع العناوين

تعد الرياض من المدن السعودية التي تتميز بانتشار الأماكن السياحية والترفيهية بها، فهي واحدة من أجمل المدن على مستوى العالم ويتوجه لها الكثير والكثير من السائحين كل عام، حيث ينتشر بها العديد من المولات والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، ويبحث الزائرين تحديدًا عن كافيهات الرياض جلسات خارجية، وذلك بفضل امتلاكها لساحات خارجية تمكنك من تناول مشروبك المفضل والاستمتاع به وسط أجواء من الهواء الطلق النقي بعيدًا عن الازدحام والضوضاء، وسيكون الأمر أكثر متعة عندما يقترن بأوقات شروق الشمس أو غروبها، وفي هذا المقال سنتعرف معًا على هذه الكافيهات ومواعيد العمل الخاصة بها مع عرض قائمة الأسعار لأهم المأكولات والمشروبات التي يقدمونها، تابعونا.

أفضل كافيهات الرياض جلسات خارجية

إذا كنت تبحث عن أفضل كافيهات جلسات خارجيه الرياض فعليك متابعة الجزء التالي من المقال سنعرض فيه أفضل هذه الأماكن وكذلك مواعيد العمل الخاصة بها وأيضا أرقام التواصل فإذا كنت من هواة الاستمتاع بالهواء الطلق النقي وسط أجواء رائعة من الهدوء اطلع على الكافيهات التالي عرضها:

1- كافيه المساء

تتسع الرياض لتشمل عددًا كبيرًا من المطاعم والكافيهات التي تجعل منها بلدًا سياحيًّا، والتي تجعل منها مقصدًا للكثيرين، ومن ضمن أفضل كافيهات أوت دور الرياض كافية المساء الذي يتمتع بجلسات خارجية رائعة، وعلى الرغم من أن هذا المكان أسعاره مرتفعة نسبيًا إلا أنه يتمتع بالكثير من المميزات التي تجعله مفضل عند الكثيرين، فهو يعد واحدًا من أفضل 10 كافيهات فخمة بالرياض ، تجربة رائعة عليك القيام بها.

يقدم الكافية الكثير من المأكولات إلى جانب المشروبات الباردة والساخنة التي تجعل منه مطعمًا وكافيه في الوقت نفسه، فهو يقدم ساندوتش المساء بسعر 39 ريالاً سعوديًّا، وتضم قائمته ساندوتش الدجاج بالكاري بسعر 44 ريالاً سعوديًّا، كما يوجد كروك ميسيو بسعر 43 ريالاً سعوديًّا، كما يقدم العديد من المشروبات الغازية والعصائر الطبيعية، ويحرص على اختيار جودة المنتجات المستخدمة بعناية فائقة.

معلومات عن كافيه المساء

عنوان الكافيه: عرقة – الرياض 12542 – في المملكة العربية السعودية، ويمكنك الوصول إليه على الخريطة من هنا.

عرقة – الرياض 12542 – في المملكة العربية السعودية، ويمكنك الوصول إليه على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل الكافية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي.

2- سباوت كافيه

يفضل الشباب والعائلات عامةً الذهاب إلى أحد الكافيهات التي تقوم بعرض مباريات كرة القدم المحلية والعالمية على إحدى الشاشات وهذا ما يوفره كافية روش، حيث يوفر شاشات عرض كبيرة تختص بإذاعة المباريات المحلية والعالمية، مما يجعله في صدارة قائمة أحسن كافيهات في الرياض جلسات خارجية، كما أنه مناسب للأطفال والكبار والأصدقاء، يمكنك القول بأنه كافيه متكامل، ويصلح ليكون من أفضل كافيهات الرياض جلسات خارجية.

معلومات عن سباوت كافيه

عنوان الكافيه: يقع المطعم في وينتر وندر لاند، العدير، الرباض، ويمكنك الوصول إليه على الخريطة من هنا.

يقع المطعم في وينتر وندر لاند، العدير، الرباض، ويمكنك الوصول إليه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف : 966507465246+

: 966507465246+ ساعات العمل: يعمل الكافيه من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

3- سيفيا كافيه

عند الحديث عن أفضل كوفي جلسات خارجية بالرياض، لن يفوت الأمر دون ذكر كافيه سيفيا، واحد من الكافيهات الفخمة التي يذهب إليها رجال الأعمال والأشخاص البارزين في الدولة، حيث يوجد به الكثير من المميزات التي تجعلك تفضله عن غيره، ففي المساء تستمتع بأجمل الأصوات مع أحلى الأغاني العالمية لأفضل المطربين سواء العرب أو الأجانب، هذا الكافيه تم اختياره كأفضل كافيهات الرياض جلسات خارجية، عليك تجربة الذهاب إليه وسترى الانبهار بنفسك.

يقدم الكافيه العديد من المشروبات والعصائر منها عصير سيفيا المميز بسعر 42 ريالاً وعصير الرمان الطبيعي بسعر 38 ريالاً والفراولة بسعر 34 ريالاً وعصير الليمون بالنعناع المنعش بسعر 30 ريالاً سعودي، كما يقدم العديد من المشروبات الساخنة، مثل: لاتيه الكراميل والموكل بسعر 34 ريالاً، كما يقدم الاسبريسو بجميع أنواعه من سعر 20 إلى 24 ريالاً سعودي.

معلومات عن كافية سيفيا

عنوان الكافيه: برج الهوشيل، شارع 48، العليا ، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا.

برج الهوشيل، شارع 48، العليا ، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966549001455+

966549001455+ ساعات العمل: يعمل الكافية يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

4- بتيل كافيه

من ضمن مقاهي جلسات خارجية الرياض التي تتمتع بشعبية وشهرة كبيرة مقهى بتيل الذي يتميز بديكوراته الرائعة وأجوائه الهادئة، ويحرص كل الحرص على الحصول على رضا العملاء في المقام الأول، كما يتميز الكافيه بتقديمه للعديد من المأكولات العربية مثل أضلاع اللحم المشوي، وإذا كنت تريد الاستمتاع بكوب من القهوة العربي فلن تجد أفضل من هذا المكان للاستمتاع بها.

معلومات عن بتيل كافيه

عنوان الكافية: يقع الكافية في الطريق الدائري الشمالي الفرعي، العقيق، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا.

يقع الكافية في الطريق الدائري الشمالي الفرعي، العقيق، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 9668001110222+

9668001110222+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

5- وايت جاردن كافيه

يتصدر كافية وايت جاردن قائمة أفضل كافيهات الرياض جلسات خارجية، حيث يقدم العديد من المشروبات المميزة بنكهات مختلفة منها المشروبات الساخنة مثل الكابتشينو والباردة مثل عصر البرتقال المنعش والآيس كريم بمختلف النكهات، كما يقدم بعض من الحلويات السريعة مثل الكيكات بالوايت شوكليت وكيكة التمر والعسل والزعفران والكنافة، وعلى الرغم من ندرة وجود كافيهات الرياض 24 ساعة إلا أنه يعمل مدة طويلة على مدار اليوم.

معلومات عن كافيه وايت جاردن

عنوان الكافيه: يقع الكافيه في الهواشل تاور، شارع وادي الارطاوي، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا.

يقع الكافيه في الهواشل تاور، شارع وادي الارطاوي، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الكافيه على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966114627799+

966114627799+ ساعات العمل: يعمل الكافية على مدار اليوم من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الواحدة والنصف ليلاً.

في ختام مقالنا لقد عرضنا عليكم أفضل خمس كافيهات الرياض جلسات خارجية يمكنك الذهاب إليهم، وعرضنا أوقات العمل الخاصة بهم وكذلك كيفية الوصول إليهم، وفي النهاية نتمنى لكم زيارة سعيدة ورحلة ممتعة.