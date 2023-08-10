أفضل 5 من كافيهات الرياض 24 ساعة ننصحك بها مع العناوين

إذا كُنت تسعى للتعرف على الحيوية الاستثمارية التي تم تطبيقها بالرياض فعليك التركيز على الكافيهات التي توجد بتلك العاصمة، وذلك لأنها أصبحت من أهم الأماكن التي لا يُمكن الاستغناء عنها، لأنها تمدّ الفرد بالراحة والاسترخاء وتمكنه من الاستمتاع مع الأصدقاء والترفيه، وتنقسم تلك الكافيهات إلى جزء ذات علامة تجارية وآخر محلي والبعض الآخر إقليمي، وفي ظل هذا الانتشار الضخم فإنك قد تجد صعوبة قليلًا في العثور على الكافيهات التي تعمل على مدار 24 ساعة، ولكننا ومن خلال أراء الزوار حصرنا لك أهم كافيهات الرياض 24 ساعة التي ننصحك بزيارتها.

كافيهات الرياض 24 ساعة

إذا كُنت من زوار مدينة لرياض أو حتى من مواطنيها أو المقيمين بها وتبحث عن أجمل كافيهات الرياض التي تعمل على مدار 24 ساعة التي تتيح لك زيارتها سواء في ساعات مبكرة أو متأخرة من اليوم، فإليك هذه القائمة الشاملة بتلك الكافيهات التي ننصح بزيارتها:

1- قهوة الطريق

هذا الكافيه نختاره كأول مكان ننصح بزيارته في هذه القائمة، وذلك لأنه حاصل على تقييمات عالية من قبل الزوار، ولأن جودة المشروبات والحلويات الوجبات ذات جودة عالية، وأشهر ما يُمكنك أن تطلبه في ذاك الكافيه هو كرواسون الجبن على الفطور مع كوب من القهوة السوداء أو الشاي الأسود، ويمكنك اختيار أي من المشروبات والمعجنات الأخرى، كما يمكن اختيار وجبات مزدوجة مثل بيتزا تويست وأنواع أخرى من الكرواسون المحشو بالجبن، لهذا ننصح بزيارته كأفضل كافيهات 24 ساعة بالرياض المناسبة للجنسين.

معلومات عن قهوة الطريق

العنوان: 6686 طريق العروبة، الرحمانية، الرياض 12341، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

6686 طريق العروبة، الرحمانية، الرياض 12341، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يعمل على مدار 24 ساعة.

يعمل على مدار 24 ساعة. رقم الهاتف: 966114656503+

2- بارولي كافيه

أحد أفضل كافيهات الرياض 24 ساعة، خاصةً إذا كُنت من محبي الأسبانيش لاتيه والحلويات الإيطالية، فهذا المكان سيكون بمثابة كنز لك، فهو كافيه متخصص في تقديم أشهى أنواع الحلويات والمشروبات لعل من أهمها القهوة بكل أشكالها، كما أن التعامل مع طاقم العمل راقٕ جدّا، المكان هادئ ومناسب للأصدقاء والعائلات، كما يدعم خدمة التوصيل وتقديم الطلبات أثناء القيادة، والأهم أنه يندرج ضمن كافيهات الرياض اربع وعشرين ساعة.

معلومات عن بارولي كافيه

العنوان : HJ3M+254، طريق نجم الدين الأيوبي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض 14924، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

: HJ3M+254، طريق نجم الدين الأيوبي الفرعي، ظهرة نمار، الرياض 14924، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: على مدار 24 ساعة

3- اونزا كافيه

أشهر كافيهات الرياض العليا ، وهو يختلف عن الكافيهات السابقة في أنه يقدم كل المشروبات العصرية مثل ايس شيكن وايت موكا واللاتيه الحار والأيس أمريكانو ومشروبات الموهيتو بكل أنواعها، هذا بجانب الحلويات مثل الكيك والكرواسون الفرنسي المحشو بالجبن والشوكولاتة والحلويات التي تحتوي على الكراميل، كل هذا ستجده في هذا الكافيه فقط، حيث تتذوق أشهى الحلويات والمشروبات بجانب الجلسة المريحة؛ لأن المكان غير رسمي، وهو يدعم الدفع بالبطاقة الائتمانية؛ لذا هو أفضل كافيهات 24 ساعة في الرياض وأحسنها جودة.

معلومات عن اونزا كافيه

العنوان: محطة بترولات، شارع العليا، الصحافة، الرياض 13315، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة عبر اضغط هنا.

محطة بترولات، شارع العليا، الصحافة، الرياض 13315، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة عبر اضغط هنا. ساعات العمل: يعمل على مدار 24 ساعة.

4- نوماس كافيه

هذا الكافيه مناسب للمذاكرة والعمل وذلك لأن الأجواء هادئة ومريحة، ولا تنسى أثناء ذلك أن تطلب القهوة مع كيكة العسل أو تارت البيكان والكوكيز، كما يوجد لديهم القهوة الأثيوبية وهي ذات مذاق مختلف عن المذاق المتعارف عليه، ويوجد أماكن بالكافيه مخصصة للمدخنين، وبالرغم من أن الأسعار مرتفعة نسبيًا ولكنهم يقدمون أفضل جودة مقابل هذا السعر، بالإضافة إلى أنه من كافيهات فاتحة 24 ساعة في الرياض.

معلومات عن نوماس كافيه

العنوان : 8094 الطريق الدائري الشرقي الفرعي، الملك عبدالله, 4415، الرياض 12424، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

: 8094 الطريق الدائري الشرقي الفرعي، الملك عبدالله, 4415، الرياض 12424، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل : على مدار 24 ساعة.

: على مدار 24 ساعة. رقم الهاتف: 966590369090+

5- كافيه سلف ميد الرياض

أفضل كافيهات اوت دور الرياض لمن يفضلون الجلوس في الهواء بالخارج، ولكن المكان بالداخل ذا تصميم فريد حتمًا يجذبك إليه لأن الديكور مريح وهادئ، يقدمون أنواع متنوعة من المشروبات والحلويات منها الفلات وايت والكوكيز بالشوكولاتة ومشروبات الموهيتو والكرواسون، وبالتأكيد يجب أن تجرب كعكة الخمل الأحمر لديهم، كما أضافوا مؤخرًا أنواعًا جديدة من الحلوى مثل حلوى السوكش؛ لذلك في حال بحثك عن كافيهات تفتح 24 ساعة في الرياض، فهذا المكان سيكون خيارك الأول بلا منافس.

معلومات عن كافيه سلف ميد الرياض

العنوان: QM5W+P9، طريق ابي بكر الصديق الفرعي، النزهة، الرياض 12473، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

QM5W+P9، طريق ابي بكر الصديق الفرعي، النزهة، الرياض 12473، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يعمل على مدار 24 ساعة.

يعمل على مدار 24 ساعة. رقم الهاتف: 966594834985+

بذلك نكون قد وصلنا لنهاية المقال بعد أن وفرنا لك قائمة شاملة بجميع التفاصيل التي تتعلق بكافيهات الرياض 24 ساعة، مع العلم أن هذه الكافيهات قد حصلت على تقييمات عالية من قبل الزوار؛ لهذا ننصح بزيارتها خاصةً أن معظم هذه الكافيهات تقدم لك خدمات أخرى غير الحلويات والمشروبات التي يُمكنك الاستفادة منها.