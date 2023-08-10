أفضل 7 من كافيهات تركي الاول الرياض ننصحك بها

تركي الأول هو طريق يشمل مسافة كبيرة في مدينة الرياض، حيث يمتد بدايةً من فوق الدرعية شمالًا حتى غرب المدينة تمامًا، وتحديدًا أمام مبنى بلدية المعذر ومقر دول مجلس التعاون، وقد سُمي قديمًا باسم "طريق النجاح"، لكن تم تغييره إلى "تركي الأول" نسبةً إلى تركي بن عبد العزيز آل سعود ابن الملك الذي توفى قبل اعتلاء الحُكم، ورُغم انتشار عدد كبير من الكافيهات في مناطق حوله، إلا أن كافيهات تركي الاول تميّزت عن غيرها، إليكم أبرز التفاصيل عن الأفضل فيما بينها.

أفضل كافيهات تركي الاول

شهد شارع تركي الأول تطويرًا بإنشاء ممشى سياحي، على طوله تجد الكثير من المطاعم والكافيهات والمجمعات التجارية، لذا إن كُنت سائحًا أو مُقيمًا في الرياض لفترة ما حتمًا تسمع عن كافيهات شارع تركي الاول، والتي نُقدم لك الأفضل من بينها فيما يلي.

1- كافيه جولت

حاز على شُهرة واسعة جدًا مقارنةً بكافيهات طريق تركي الاول الأخرى؛ بفضل الجلسات المريحة التي يوفرها للزبائن، والهدوء داخل المكان، حتى أنه مناسب لك إن كُنت طالبًا ترغب في الدراسة خارج المنزل، ولا شك أن المشروبات والأطعمة الخفيفة التي يُقدمها مُحضرة بجودة عالية، أما عن الأسعار فهي متوسطة.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : المحمدية، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض.

: المحمدية، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض. رقم الهاتف : 966593937252+

: 966593937252+ مواعيد العمل : مفتوح على مدار 24 ساعة.

: مفتوح على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

2- كافيه أوفر دوز

يُمكن القول إنّه من أفضل كافيهات تركي الاول التي تحاول تحقيق التجديد، حيث يُتيح التعامل ببرنامج تجميع النقاط، وهو أن تحصل على مشروب مجانًا إذا طلبت 7 مشروبات، وهو الوجهة المثالية إذا رغبت في الاستمتاع بوقتك مع أصدقائك في مكان لطيف، دون تكلف الكثير من الأموال، ومن أفضل المشروبات التي يُقدمها الموهيتو، ولاتيه الزعفران.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، الرياض.

: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، الرياض. رقم الهاتف : 966555136693+

: 966555136693+ مواعيد العمل : من السابعة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع.

: من السابعة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، طوال أيام الأسبوع. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

3- كافيه بالكوني

يتميّز بمساحته الكبيرة، والتي أتاحت له توفير جلسات خارجية وداخلية، كما أن عدد الطاولات به كثيرة، لكنّه يكون مزدحمًا في أيام العطلات، وقد أجمع عدد كبير من الزوّار على المذاق الرائع للقهوة التي يقدمونها، والتي تتوفر بأنواع مختلفة، إضافةً إلى قائمة عصائر متنوعة، وقائمة حلويات، من أهمها الكنافة، وكيكة الزعفران بالحليب، ويعتبره الكثيرون أفضل كافيه في تركي الاول يُمكن زيارته في الشتاء، حيث يوفر نظام التدفئة في الجلسات الخارجية.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، الرياض.

: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، جامعة الملك سعود، الرياض. رقم الهاتف : 966551363385+

: 966551363385+ مواعيد العمل : من السابعة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة مساءً.

: من السابعة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

4- كافيه كوزمو

يُقدم كوزمو لزائريه قائمة متنوعة ومُرضية لأذواقهم جميعًا، ومن أشهر المشروبات التي حازت على إقبالهم الباشن فروت مع البوبا، واللاتيه، وتُعد الأسعار مقبولة مقارنةً بالكمية والجودة، لكن ما يؤخذ عليه هو أنه لا يخصص مكان خارجي لمناديب التوصيل، مما يُسبب الازدحام والإزعاج داخل المكان، لكنّه ما زال في قائمة أفضل الكافيهات في تركي الاول.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : شارع تركي الأول، حطين، الرياض .

: شارع تركي الأول، حطين، الرياض . رقم الهاتف : 966920014024+

: 966920014024+ مواعيد العمل : من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر والخامسة والأربعون دقيقة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في التاسعة صباحًا وينتهي في الواحدة والنصف صباحًا.

: من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر والخامسة والأربعون دقيقة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في التاسعة صباحًا وينتهي في الواحدة والنصف صباحًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

5- بانديمك كوفي

يعتبره الكثيرون من أفخم كافيهات الرياض ؛ نظرًا لديكور المكان المتميّز، وجلساته المريحة للغاية، خاصةً في الدور الثاني، كما أنه يُقدم مشروب القهوة بأفضل جودة مُمكنة، ومن أشهر أطباق الحلويات التي تُقدم كيكة العسل، وفي حال أردت الاحتفال بعيد ميلاد أو مناسبة في مكان ما فإنه الخيار الأمثل.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : المحمدية، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض.

: المحمدية، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض. مواعيد العمل : مفتوح على مدار 24 ساعة.

: مفتوح على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

6- كافيه كلتورا ديل

إنّه الأفضل في تحقيق ديكور متناسق دون خطأ واحد، ورُغم ازدحامه أغلب الأوقات، لكن مساحته كبيرة وجلساته وفيرة، وقد عُدّ من أفضل كافيهات الرياض عوائل بارتشن ، إذ يتكوّن من دورين، والدور العلوي خاص بالعائلات، مع وجود بارتشن، ويُقدم القهوة المتخصصة، ووجبات فطور مميّزة تبدأ بها يومك، إضافةً إلى قائمة متنوعة من السندويتشات والحلويات.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : الملقا، الرياض.

: الملقا، الرياض. رقم الهاتف : 966557080026+

: 966557080026+ مواعيد العمل : من السابعة صباحًا وحتى الثالثة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة ظهرًا.

: من السابعة صباحًا وحتى الثالثة صباحًا طوال أيام الأسبوع، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل في الواحدة ظهرًا. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

7- صادق كافيه

غالبًا ما تبحث عن أفضل كافيهات جنوب الرياض إذا كان محل سكنك في هذه المنطقة، أو دخلَت في مُخطط جولتك السياحية، ولن تجد أفضل من صادق كافيه لزيارته، إذ يجعلك تخوض تجربة فريدة من نوعها، خاصةً في فصل الشتاء،حيث يوفر النار على الطاولات للتدفئة بشكل خيالي، وفضلًا عن القهوة التي اشتهر بتقديمها، لا يُمكنك تفويت تناول الوافل، والكوكيز خاصته.

معلومات عن الكافيه

عنوان الكافيه : المثنى بن حارثة، الشفا، الرياض.

: المثنى بن حارثة، الشفا، الرياض. رقم الهاتف : 966598597685+

: 966598597685+ مواعيد العمل : مفتوح على مدار 24 ساعة.

: مفتوح على مدار 24 ساعة. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

دائمًا ما تحرص كافيهات تركي الاول على تقديم خدمات خاصة ومميّزة لجميع الزوّار، وهو ما جعلها من أفضل كافيهات الرياض، من حيث المعاملة الراقية مع الزبائن، والنظافة، والهدوء، والنظام.