أفضل 7 من كافيهات جنوب الرياض ننصحك بها

إن كنت ترغب في التخلص من تلك الطاقة السلبية التي تجول حولك يمكنك أن تتوجه إلى كافيهات جنوب الرياض وتحتسي كوب من القهوة أو الشاي بالنكهة التي تفضلها هذا ويمكنك أن تصطحب معك أي من أصدقاؤك أو بعض من أفراد الأسرة للاستمتاع بوقت يملأه الهدوء والاسترخاء، ما رأيك في كوب كابتشينو أو مشروبات دافئة أو أي أنواع من العصائر مختلفة المذاق كل هذا بالإضافة إلى المأكولات الخفيفة وبأسعار في متناول الجميع.

افضل كافيهات جنوب الرياض

هناك مجموعة كبيرة من أضخم الكافيهات جنوب الرياض التي ستتيح أمامك فرصة لقضاء أمتع الأوقات وتناول مشروبات بمذاق خاص فريد من نوعه إليك أبرزها:

1- نمق كافيه

إذا كنت من عشاق القهوة سواء العربي أو التركي أو الفرنسية ما رأيك أن تتخلص من كافة تلك الضغوط التي تحوم حولك وتحتسي كوب من القهوة وسط جمع من الأصدقاء أو العائلة، ما رأيك أن تحظى بالاسترخاء في جو ملئ بالهدوء بعيداً عن الصخب في واحد من أفضل كافيهات جنوب الرياض لا تدع الفرصة تفوتك واغتنمها الآن.

معلومات عن نمق كافيه

العنوان : طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض.

مواعيد العمل : ستجده مفتوحاً على مدار الساعة.

2- قهوة سبس sips coffee

وفقاً للتقييمات الرائعة التي حصدها هذا الكافية تجد أنه تم تصنيف كواحد من أفضل الكافيهات جنوب الرياض، يمكنك تناول المشروب المفضل إليك وسط أجواء تتمتع بالهدوء في هذا الهواء الطلق، كما يمكنكم تناول هذا الكوب الرائع من الكابتشينو، مع كيكة الكريمة الممزوجة بالفراولة، كيكة الزعفران، اللاتيه الحار مع كيكة العسل، كيكة التوت، القهوة الأمريكية، كرتادو.

معلومات عن قهوة سبس sips coffee

العنوان : الطريق الدائري الجنوبي الفرعي، شبرا الرياض.

الرقم : 966114488772+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من السادسة والنصف صباحاً.

3- صادق كافيه

هل أنت من عشاق المولتن كيك! هل قمت بتجربتها من ذي قبل مع القهوة الفرنسي! تلك التجربة قد لا تتكرر أمامك مرتين ولكن يمكنك أن تحظى بها جراء إن توجهت إلى أفضل كوفي جنوب الرياض الذي يقدم إليك أيضاً تشكيلة رائعة من الأيس كريم من مختلف النكهات، يمكنك تناول باقة رائعة من تشكيلة الكيك من البقلاوة أو الجاتو أو غيره من الأصناف.

معلومات عن صادق كافيه

العنوان : المثنى بن حارثة، الشفا، الرياض.

الرقم : 966598597685+

مواعيد العمل : جميع أيام الأسبوع على مدار الساعة.

4- كافيه توتي سفرجل

إذا كنت تبحث عن أفضل كافيهات في جنوب الرياض توجه إلى هذا المكان الرائع الذي يتميز بفخامته، حيث يمكنك أن تلتقط أروع صور السيلفي للحظات تذكارية لا تنسى، ومن ضمن باقة المشروبات والطعام التي يمكنك الاستمتاع بها هي ميكاتو الكراميل، دلة القهوة العربية، حلوى اللوتس، بستاشيو بأسعار لي لها مثيل.

معلومات عن كافيه توتي سفرجل

العنوان : نهاوند، العزيزية، الرياض

الرقم : 966114808035+

مواعيد العمل : جميع أيام الأسبوع من العاشرة صباحا حتى الرابعة فجرا.

5- هاتن كافيه HatenCafe

من أفخم كافيهات الرياض الذي يمنحك تجربة لن تنساها أبدا، بعد أن قمت بجولتك التسويقية بأي من متاجر التسوق ما رأيك أن تأخذ قسطاً من الراحة والهدوء والاستجمام، كما يقدم لكم الكافيه تشكيلة فريدة من أشهى المشروبات والأطعمة مثل فلات وايت ساخن، القهوة، موهيتو بالفراولة، كيكة العسل، مولتن بالشوكولاتة، لاتيه ساخن.

معلومات عن هاتن كافيه HatenCafe

العنوان : طريق النصر، العزيزية، الرياض.

الرقم : 966582208909+

مواعيد العمل : جميع أيام الأسبوع من السابعة عشر صباحاً حتى الثانية عشر مساءا

6- Al-Zalamah Café

مع تعدد كافيهات تركي الاول تجد أن Al-Zalamah Café - كوفي الزلمة يتربع على رأس القائمة ويتوجه إليه العديد من الزوار نظراً لجودة الطعام والمشروبات الرائعة التي يقوم بتقديمها.

ستعيش تلك الأجواء التركية الفريدة أما أن تجلس على تلك الطاولات الخشبية الراقية أو على أحد المجالس العربية، كما يمكنكم تناول القهوة من مختلف أنواعها، موهيتو، الحلويات، آيس تي، الحلويات.

معلومات عن Al-Zalamah Café

العنوان : طريق الملك عبد العزيز، الصحافة، الرياض.

الرقم : 966541082993+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الثانية ظهراً حتى الثالثة فجرا.

7- موطن زمان للقهوة العربية

يعد أحد أبرز كافيهات الدرعية الرياض التي يمكنك التوجه إليها لتناول المشروب الذي تريده من القهوة، الكابتشينو أو العصائر الطازجة، ولا تنسى طلب أي من قطع الجاتو أو مولتن كيك، أو سوكليت كيك أو غيرها، وسوف تجد مختلف الاقتراحات من قبل المحيطين ستوجهك صوب هذا الكافية لاتباعه تكنيك خاص في تقديم الطلبات.

معلومات عن موطن زمان للقهوة العربية

العنوان : شارع سلطان بن عبد العزيز، حي، الخالدية، الدرعية.

الرقم : 966539719969+

مواعيد العمل : جميع أيام الأسبوع من السادسة صباحا حتى الثانية عشر والنصف مساءً.

في الأخير توصلنا إلى ختام هذا المقال الذي من خلاله سردنا أهم النقاط عن أفضل كافيهات جنوب الرياض وما تقدمه إليك من باقة متنوعة من أشهى العصائر والمشروبات المتنوعة التي لم تعتد على مذاقها من ذي قبل.