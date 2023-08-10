أفضل 7 كافيهات غرب الرياض ننصحك بها مع العناوين

تعرف الرياض بتنوع خدماتها الترفيهية، والتي تساهم في جذب السياح إلى المدينة، ومن أهم هذه المراكز المواقع الأثرية والمطاعم والحدائق والكافيهات، فأشهر كافيهات غرب الرياض تمتاز بجلساتها المريحة ومشروباتها الشهية، وإدارتها الرائعة المهتمة بتعيين موظفين خدومين يتعاملون بشكل لبق مع الزبائن، وفي مقالنا هذا سنقدم لكم كافيهات غرب الرياض وأهم الخدمات الموجودة فيها، فكونوا معنا.

أفضل كافيهات غرب الرياض

يوجد عدد كبير من الكافيهات الموزعة في غرب المدينة، والتي تتواجد بالقرب من الأحياء السكنية، مما يسهل عملية الوصول إليها بسرعة دون عناء لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء وتذوق أشهى المشروبات والحلويات، ولكافيهات غرب الرياض أهمية كبيرة، لكونها ساهمت في تنشيط الحركة في المنطقة وجذب السياح إليها من كافة دول العالم. وأفضل هذه الكافيهات كالآتي:

1- درواس كافيه

المكان رائع ونظيف وجلساته جميلة تدخلها الشمس من كل النواحي، يحيط بالكافيه حديقة جميلة مليئة بالأشجار الخضراء والورود الملونة، ومن الجانب الآخر يوجد شارع عريض يصلح كموقف لسيارات الزبائن، فالمكان من أفضل كافيهات غرب الرياض، لأنه يحتوي على جلسات واسعة وطاولات مخصصة لألعاب الأطفال، كالودو والبلوت، وشاشات عرض ضخمة لمشاهدة المبارايات، أما بالنسبة لقائمة المشروبات فهي متنوعة كالقهوة لاتيه وقهوة عربية بنكهة مميزة، وعصائر طبيعية ومشروبات غازية باردة، وأطباق مميزة من الحلو كالكريب والكيك والبان كيك بأسعار متوسطة ومناسبة، وخدمات ممتازة، وندلاء محترمون يتعاملون بكل لطف ومحبة مع الزبائن.

معلومات عن درواس كافيه

الموقع: طريق الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل العريجاء الغربية، الرياض يمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

طريق الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل العريجاء الغربية، الرياض يمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966598040329+

966598040329+ مواعيد العمل: يفتح الكافيه كل الأيام من الساعة 6 صباحًا -3 صباحًا، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساءً -3 صباحًا.

2- ديرز كافيه | قهوة مختصة

يتضمن الكافيه مشروبات شهية باردة وساخنة كالقهوة والشاي والكولا وعصائر باردة، وحلويات غربية كالتشيز كيك والبان كيك، والكيك بالشوكولا والفريز وحلويات شرقية كالكنافة وكيكة الزعفران والتمر، وأهم مايميز أفضل كافيهات الرياض الجلسات الهادئة، والتصميم الداخلي للمقهى المميز بلوحات الجدران والموسيقى التي تبعث الراحة للنفس، كما يوجد جلسات خارجية لمحبي التدخين والأركيلة، بالإضافة إلى الخدمة السريعة ولباقة الموظفين مع الزبائن.

معلومات عن ديرز كافيه

الموقع: علي السكري، السويدي الغربي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

علي السكري، السويدي الغربي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966583078115+

966583078115+ مواعيد العمل: يفتح المطعم طوال الأسبوع من الساعة 7 صباحًا -12:30بعد منتصف الليل، أما يوم الخميس من الساعة 7 صباحًا -1 صباحًا، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحًا -1 صباحًا.

3- كوبه كافيه

كوفي أنيق ومرتب يوجد فيه جلسات خاصة بالعائلات وجلسات للأفراد، مجهزة بشكل جميل من حيث الإضاءة اللامعة والديكور العصري، مما يجعله من أفضل الكافيهات غرب الرياض التي تختص بتقديم أشهى الحلويات كالكريب وموهيتو وكيكة التفاح، بالإضافة إلى المشروبات الباردة والساخنة، والخدمة الرائعة والسريعة.

معلومات عن كوبه كافيه

الموقع: الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن،، السويدي الغربي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن،، السويدي الغربي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966112474058+

966112474058+ مواعيد العمل: يفتح الكافيه كل أيام الأسبوع من الساعة 4 مساءً -2 صباحًا.

4- اوديلا كافيه

يتألف أفضل كوفي غرب الرياض من طابقين يربط بينهما درج، ويوجد بكل دور جلسات جميلة ومنظمة تحتوي على عدد من الطاولات والكراسي المتقاربة عن بعضها، والتي تسمح باستيعاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص، فالجلسات بشكل عام مريحة وواسعة والديكورات تلفت الأنظار من حيث الألوان والرسوم على الجدران، وقائمة المشروبات والأطعمة متنوعة، فيوجد القهوة الباردة والساخنة والأيس كافيه والميلك شيك بالكريمة، وكيكة التمر الشهية بأسعار متنوعة وخدمات جيدة جدًا.

معلومات عن اوديلا كافيه

الموقع: عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966508820104+

966508820104+ مواعيد العمل: يفتح الكافيه كل الأيام من الساعة 6:30 صباحًا -2:30 صباحًا، ماعدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساءً -2:30 صباحًا.

5- قهوة الذواق

يمتاز بجلساته الداخلية والخارجية الأنيقة بفرشها وتصميمها، كما يوجد بداخله أفضل جلسات مغلقة بالرياض مخصصة للحفلات الخاصة كالخطوبة وحفلات التخرج، ويقدم المقهى المشروبات والوجبات السريعة والحلويات اللذيذة وسندويشات المرتديلا والجبنة بأسعار متنوعة، ويوجد خدمة توصيل مجانية إلى البيوت.

معلومات عن قهوة الذواق

الموقع: سعد بن عتيق، السويدي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

سعد بن عتيق، السويدي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966503794988+

966503794988+ مواعيد العمل: يعمل الكافيه كل أيام الأسبوع من الساعة 4 صباحًا -3 صباحًا، أما يوم الجمعة من الساعة 12:30 مساءً -3 صباحًا.

6- كافيه إديل - قهوة مختصة

مقهى راقي وهادئ بجلساته رغم صغر مساحته، إلا أنه تمكن من جذب عددًا هائلاً من الأشخاص، وأصبح من أشهر كافيهات غرب الرياض، يقدم لاتيه بمذاق رائع وقهوة عربية وكوكتيل وسبانش لاتيه، وأطباق حلو كالكريب بالموز والشوكولا، وتشيز كيك وكاتو بالكريمة والفواكه المجففة والمكسرات، مع وجود خدمة ندلاء ممتازة يتعاملون مع الزبائن بكل محبة ولطف.

معلومات عن كافيه إديل

الموقع: الشيخ عبد الرحمن بن فريان، السويدي الغربي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

الشيخ عبد الرحمن بن فريان، السويدي الغربي، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966114364449+

966114364449+ مواعيد العمل: يعمل الكافيه على مدار 24 ساعة كل أيام الأسبوع.

7- ييل تاون كافيه

يميز المكان الهدوء والجلسات الكبيرة المرتبة بشكل منظم، والتي جعلته من أشهر الكافيهات غرب الرياض، بالإضافة إلى تقديمه مشروبات بمذاق حلو شهي وحلويات غربية، كالتراميسو والكريب والبان كيك والأفندر، كما يتميز بتعامل الموظفين اللطيف مع الزبائن، كل هذه الميزات ساعدت في جذب الزوار نحو الكافيه.

معلومات عن ييل تاون كافيه

الموقع : شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، النزهة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا.

شارع الأمير مقرن بن عبد العزيز، النزهة، الرياض ويمكن الوصول إلى الموقع من هنا. رقم الهاتف: 966504329737+

966504329737+ مواعيد العمل: يفتح كل الأيام من الساعة 6 صباحًا -1 صباحًا، أما يوم الجمعة من الساعة 1 مساءً -1 صباحًا، ويوم السبت من الساعة 9 صباحًا -1 صباحًا.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على كافيهات غرب الرياض، وأهم الخدمات والمشروبات التي تقدمها، كما تم ذكر موقع الكافيهات ورقم الهاتف ومواعيد العمل فيها وأسلوب تعامل العمال مع الزبائن.