أفضل 6 كافيهات جلسات مغلقة بالرياض ننصحك بها

يمكن لكافيهات الرياض أن تمنحك جلسة مريحة بمزيد من الاسترخاء الذي تبحث عنه سواء إن كنت ترغب بقضاء وقت ممتع بمفردك أو إن كنت تود في اغتنامه مع عائلتك، يمكنك أن تجد قسم خاص بالعوائل لتتسلى وتشاهد مباراتك المفضلة، يأتي السؤال الأبرز هنا أي من كافيهات جلسات مغلقة بالرياض الأفضل؟ وما هي المشروبات والأطعمة التي يمكنك تناولها؟ تابعوا معنا السطور القادمة.

أفضل كافيهات جلسات مغلقة بالرياض

مع وجود عدد كبير من كوفي جلسات مغلقة الرياض دعنا نوضح لكم أبرزها لتناول تلك الباقة الرائعة من المشروبات الشهية التي لا يمكنك نسيانها:

1- سراييفو كافيه

نظراً للشعبية الضخمة التي حصدها سراييفو كافيه تجد أنه واحداً من أفضل كافيهات غرف مغلقة بالرياض يمكنها أن تقدم لكم تلك التشكيلة المتنوعة من المشروبات المميزة الممزوجة بنكهات خاصة.

ستجد أن كل غرفة موجودة بالكافية تستوعب نحو خمسة أفراد حيث يمكنك أن تحظى بطعام سفري بالإضافة لتوصيل الطلبات لأي مكان بالرياض، فإذا كنت تود تناول أي نوع من القهوة سواء الفرنسية أو التركية أو غيرها أو تناول العصائر أو غيرها فاغتنم تلك الفرصة ولا تدعها تفوتك.

معلومات عن سراييفو كافيه

العنوان : القدس، الرياض.

الرقم : 966112804020+

2- فرساي كافيه

إذا كنت تبحث عن أفضل مقاهي غرف مغلقة الرياض ستجد كل ما تبحث عنه في فرساي كافيه حيث المقاعد المريحة المزودة بمكتبة بالإضافة للتلفاز حتى تحظى بوقت مثالي مع عائلتك.

لا تقتصر قائمة الطعام المتاحة بالكافية على المشروبات الساخنة أو الباردة فحسب ولكن هناك باقة متنوعة من الوجبات الخفيفة الساندوتشات، البيتزا بنكهات عدة، وإذا كنت من هواة تناول الحلوى فلا تدع تجربة كيكة الفستق تفوتك، كما يتمتع المكان بالهدوء الشديد والحرص على راحة العميل لذا تم تصنيفه كواحد من أفضل كافيهات للمذاكرة في الرياض وأسعاره في متناول الجميع.

معلومات عن فرساي كافيه

العنوان : طريق الملك فهد الفرعي، النخيل، الرياض.

الرقم : 966114703853+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة مساءً.

3- ديوانية قيصر العرب

مع كثرة عمليات البحث في الوقت الحالي عن أفضل كافيهات جلسات مغلقة بالرياض فلا تتردد في التوجه لديوانية قصر العرب حيث أنه ينقسم لطابقين ويوفر باقة من الغرف للعوائل وكذلك باقة خدمات عدة من التلفاز التي تتيح لك فرصة المشاهدة الممتعة لمباريات كرة القدم.

كما ستجد باقة رائعة من المميزات من توافر العديد من المرافق التي تخدم بدورها الجالسين على كرسي متحرك، كما يمكنك أن تدفع قيمة الطلبات عبر البطاقة الائتمانية، ومن بين الوجبات التي يوفرها الكافية لعملائه هي وجبات الإفطار بالإضافة إلى أصناف عدة من الحلوى.

معلومات عن ديوانية قيصر العرب

العنوان : طريق سلمان الفارسي، النهضة، الرياض.

الرقم : 966554448259+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية مساءا.

4- كافيه فولير

هل ترغب بالجلوس مع عائلتك في أجواء هادئة وسط تلك الإضاءة الخافتة التي تقدم إليك الراحة النفسية التي تبحث عنها! يعد كافيه فولير واحداً من أبرز كافيهات الرياض جلسات مغلقة حيث ستجدينه ضمن مجموعة الترشيحات الرائعة التي يقدمها لك الكثيرين في حال إن كنتي تبحثين عزيزتي عن كافيهات نسائية بالرياض لأنها تقدم لكم تجربة فريدة من تذوق أشهى للوجبات الخاصة بالفطور بالإضافة إلى الوجبات البحرية الممزوجة بطابع خاص ومضاف إليها نكهات مميزة، كما يمكنك أن تتناول أنواع الحلوى الفريدة بما في ذلك الكنافة وغيرها.

معلومات عن كافيه فولير

العنوان : طريق الواحة الرياض.

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحا حتى الواحدة مساءا.

5- كافيه جلسة وقهوة

إذا بحثت كثيراً عن كافيهات حلوة بالرياض لا تتردد في التوجه صوب كافيه جلسة وقهوة حيث ستسعد كثيراً بهذا الجو المريح الممزوج بخدمة لطيفة ومميزة، حيث يعرض جميع القائمين على العمل لتلبية طلبات العملاء.

كما يمكنك أن تتناول تلك الوجبات المتنوعة بما في ذلك الكبدة بالإضافة لمقلوبة الدجاج الرائعة بمذاق شهي ومميز، أي من أنواع المشروبات الرائعة سواء الساخنة أو الباردة، كما يتميز المكان بنظافته الواضحة والاهتمام بأدق التفاصيل التي تريح العميل بالإضافة إلى أنك ستجد أنواع عدة من الحلوى مثل البسبوسة.

معلومات عن كافية جلسة وقهوة

العنوان : طريق الإمام سعود بن فيصل، العقيق، الرياض.

الرقم : 966114536762+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية مساءً.

6- قهوة الأولين

تتميز كافية الأولين بتقديم مجموعة متنوعة من أنواع البن الأصلية والمختارة بعناية، مما يضمن تجربة قهوية ذات جودة عالية ونكهة استثنائية، يتميز الباريستا في كافيه الأولين بالخبرة والاحترافية في تحضير القهوة واستخلاص أفضل النكهات من حبوب البن.

معلومات عن قهوة الأولين

العنوان : طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض.

: طريق مكة المكرمة الفرعي، العليا، الرياض. الرقم : 966112935557+

: 966112935557+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية صباحًا، ما عدا الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية والنصف مساءً وحتى الثانية صباحًا.

في الأخير سردنا أمامك عزيزي العميل أهم النقاط عن أفضل كافيهات جلسات مغلقة بالرياض وما تتيحه أمامك من فرصة للاستمتاع بوقت مثالي لتتذوق ما تشتهيه من مشروبات متنوعة من طابع عربي أو غربي كما أوضحنا لك مجمل التفاصيل عن طرق التواصل.