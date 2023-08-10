أفضل 5 كافيهات نسائية بالرياض ننصحك بها مع العناوين

من منا لا يحب قضاء الوقت مع الأصدقاء أو الأقارب ولكن في أجواء بعيدة عن المنزل، ولأن الفتيات يفضلنّ ممارسة الكثير من الأنشطة ولكن نظرًا لمشاركة الذكور بها يكن على حياء من قضاء الوقت في تلك الكافيهات وذلك لأنهن لا يستطعن الشعور بالراحة والخصوصية في حين وجود الذكور في تلك الأماكن، لذلك سعى الكثير من الفتيات إلى إنشاء كافيهات نسائية بالرياض، ومع نجاح أول كافيه نسائي تم إنشاء العديد من الكافيهات الأخرى، لهذا حرصنا على تصميم قائمة بأهم هذه الكافيهات لمّن يرغبن في زيارتها لقضاء وقت ممتع مع الاحتفاظ بالخصوصية والراحة.

أفضل كافيهات نسائية بالرياض

لستِ بحاجة إلى البحث كثيرًا حول أفضل هذه الكافيهات وتجربة الكثير منها لمعرفة الأفضل منهم، وذلك لأننا قد صممنا لكِ قائمة شاملة بأفضل مقاهي نسائية بالرياض بالتفاصيل كافة التي تسهل عليكِ الوصول إليها فقط عليكِ مُتابعة السطور التالية:

1- ايڤ كافيه النسائي

إذا أردتِ تناول الفطور في الخارج فستكون أبواب هذا الكافيه مفتوحة أمامك، فهم يفتحون في الصباح الباكر لاستقبال الزبائن، يُمكنك الاستمتاع بالجلسات الداخلية والخارجية، يتكون من طابقين ويسمح بإقامة الحفلات فيه، لا يتم تشغيل الموسيقى بالكافيه، لا يتخصص بتقديم الحلويات فقط بالرغم أنه اشتهر بالكثير من الحلويات مثل الكيك، بل يُمكنك طلب وجبات كاملة ولا تنسى تجرِبة الصوص لديهم سواء في الوجبات أو الحلويات، لذلك فهو من أفضل كافيهات نسائية بالرياض التي ننصح بزيارتها خاصةً أن الأسعار متوسطة.

معلومات عن ايڤ كافيه النسائي

العنوان : PQGP+H32, الإمام الشافعي،, المنار، الرياض 14221، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

: PQGP+H32, الإمام الشافعي،, المنار، الرياض 14221، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. رقم الهاتف: 966541895154+

2- سنس كافيه النسائي

مقهى مخصص للنساء يُمنع تمامًا دخول أي من الأزواج أو الأطفال والذكور بشكل عام، يُمكنك الجلوس بالداخل أو في الجلسات الخارجية، يُمكنك الاستمتاع بالحفلات المستمرة التي تُقام بالداخل مع سماعات الإستيريو وشاشات العرض، يُمكنك طلب أي نوع من الحلويات التي حتمًا ستجدها لديهم، المكان مناسب للصديقات ومزود بالموسيقى للشعور بالمتعة والاسترخاء، يقدمون أنواعًا كثيرة من المشروبات مثل القهوة واللاتيه وأنواع مختلفة من الحلويات بأسعار متوسطة، يُمكنك اختيار المُفضل لديكِ، ومصنفة كأفضل كوفي نسائي بالرياض.

معلومات عن ايڤ كافيه النسائي

العنوان : الإمام الشافعي، المنار، الرياض 14222، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

: الإمام الشافعي، المنار، الرياض 14222، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 12:30 صباحًا.

يبدأ العمل من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 12:30 صباحًا. رقم الهاتف: 966534311206+

3- قهوة بنات كافيه نسائي

أكثر كافيهات الرياض النسائية شُهرة، وذلك لأنه يتميز بالديكور الهادئ البسيط الذي حتمًا سيلائم الفتيات، هذا بمثابة كوفي جلسات مغلقة الرياض وذلك لحماية خصوصية الفتيات، كما يوجد جلسات خارجية للاستمتاع بالهواء، يُمكنك التصوير بالداخل لحفظ الذكريات، فهو مكان رقيق سيجعلكِ تترددين إليه كثيرًا، يوجد قائمة تحتوي على الحلويات والمشروبات والمأكولات ولكن الأسعار مرتفعة مقارنة بباقي الكافيهات الأخرى.

معلومات عن قهوة بنات كافيه نسائي

العنوان : 3970 طريق الامام سعود بن فيصل، الملقا، 6580، الرياض 13521، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

: 3970 طريق الامام سعود بن فيصل، الملقا، 6580، الرياض 13521، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل : يبدأ العمل من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً.

: يبدأ العمل من الساعة 4 حتى الساعة 11 مساءً. رقم الهاتف: 966562676155+

4- عفراء كافيه النسائي

إذا كنا سننصحكِ بأفضل كافيهات نسائية في الرياض فبالتأكيد لا يُمكن أن يفوتنا هذا الكافيه، فكما تعلمين أن كافيهات الرياض فخمة بطبيعة الحال، ولكن هذا الكافيه أفضلهم على الإطلاق سواء في الحلويات أو المشروبات، فيُمكنكِ تناول وجبات الفطور فيه، حيثُ يقدمون التوست بالجبن والبيض والطماطم مع كوب من القهوة العربي أو الشاي، ويوجد لديهم حلويات متنوعة مثل التارت والكيك والبان كيك والوافل والمولتن كيك، والكثير من الحلويات الأخرى التي ننصحك بتجربتها.

معلومات عن عفراء كافيه النسائي

العنوان: HMH6+62G، عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض 12985، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

HMH6+62G، عائشة بنت أبي بكر، الزهرة، الرياض 12985، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 4 ونصف حتى الساعة 11 ونصف مساءً.

يبدأ العمل من الساعة 4 ونصف حتى الساعة 11 ونصف مساءً. رقم التواصل: 966502746407+

5- كافيه سمراء

رشحه الكثير من النساء كأفضل الكافيهات النسائية بالرياض، فبالرغم من أنه واحد من الكافيهات الصغيرة نسبيًا ولكن تعامل القائمين على الخدمة لطيف، والأجواء حماسية، فتارة تكون هادئة وتارة تكون حماسية خاصةً في حال هُناك حفلات، ننصح بتجربة البراونيز والأيس موكا، وبالتأكيد لا يجب أن تفوتك كعكة التمر والبان كيك التارت والقهوة السعودية لديهم، لأنهم يصنعون كل هذا بطريقة فريدة لن تجدينها سوى لديهم فقط، كما يُمكنك طلب الوجبات، لا يتم السماح بدخول الأطفال أو الذكور.

معلومات عن كافيه سمراء

العنوان: هارون الرشيد، الفيحاء، الرياض 14253، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا.

هارون الرشيد، الفيحاء، الرياض 14253، المملكة العربية السعودية، وللاطلاع على الموقع بالخريطة اضغط هنا. ساعات العمل: ينقسم العمل فيه على فترتين الأولى تبدأ من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 ونصف صباحًا، والثانية تبدأ من الساعة 4 ونصف مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

ينقسم العمل فيه على فترتين الأولى تبدأ من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 11 ونصف صباحًا، والثانية تبدأ من الساعة 4 ونصف مساءً حتى الساعة 11 مساءً. رقم الهاتف: 966530600865+

ختامًا نكون وصلنا لنهاية مقالنا بعدّ أن طرحنا لكُن أكثر كافيهات نسائية بالرياض حاصلة على تقييمات عالية، مع تزويدكم بالتفاصيل كافة التي تتعلق بكل كافيه سواء العنوان أو ساعات العمل أو أرقام التواصل لنسهل عليكن الوصول لأي منهم.