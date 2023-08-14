أفضل 9 محلات اطفال في الرياض ننصحك بها مع العناوين

من أمتع اللحظات المارة على الوالدين عندما يقومون بالتسوق لأجل شراء ملابس أو مستلزمات أطفالهم خاصة المواليد والصغار، حيث تكون ملابسهم شديدة الصغر وجميلة، وبالطبع يرغب الوالدين في الحصول على أجود الأشياء لحرصهم على حماية أطفالهم خاصة في تلك الفترة العمرية وهذا ما سوف تجده في محلات اطفال في الرياض.

أفضل محلات اطفال في الرياض

يوجد العديد من محلات اطفال في الرياض التي توفر كل من الجودة والسعر بالإضافة إلى الأمان، على سبيل المثال الأدوات المستخدمة لتناول الطعام تكون مصنوعة من خامات لا تضر بطفلك، بالإضافة إلى الملابس المصنوعة من خامات تتلاءم مع بشرة الأطفال الحساسة والتي غالبًا ما تكون من القطنيات، زيادة على متانة الخامات المصنع منها عربات الأطفال والحاملات.

1- محلات مركز الهرم التجاري

هو عبارة عن مركز تجاري كبير يضم افضل محلات اطفال بالرياض، سواء متخصصة في مستلزمات الأطفال مثل العربات أو الملابس بداية من المواليد وحتى الأطفال الأكبر في السن، يوجد بالمركز العديد من الخيارات والمحلات التي يمكنك الذهاب إليها واختيار الأنسب لك من حيث الجودة والسعر.

معلومات محلات مركز الهرم التجاري

عنوان المركز : الفرعي بالطريق الدائري الجنوبي، حي العزيزية، الرياض، السعودية، يمكنك الذهاب إلى المركز عبر الضغط هنا.

: الفرعي بالطريق الدائري الجنوبي، حي العزيزية، الرياض، السعودية، يمكنك الذهاب إلى المركز عبر الضغط هنا. رقم الهاتف : 966920033093+

: 966920033093+ مواعيد العمل: من الأحد إلى الخميس بداية من التاسعة إلى الثانية عشر صباحًا، ويوم الجمعة من الثانية مساءًا حتى الثانية عشر صباحًا والسبت يعمل على مدار ال 24 ساعة.

2- محلات مجمع سنتر بوينت‭

يعد واحد من أكبر المجمعات المليئة ب محلات مواليد بالرياض ، حيث يوجد لديهم كل ما يخص المواليد والأطفال من سرائر وملابس وأحذية والعديد من مستلزمات الأطفال المتنوعة والأساسية، كما أن المتجر كل فترة يعلن عن خصومات كثيرة يمكنك الاستفادة منها، لذلك يعد واحد من أفضل محلات اطفال في الرياض بالنسبة للكثير من الأهالي.

معلومات عن محلات مجمع سنتر بوينت‭

عنوان المجمع : بالقرب من محطة سهل على طريق خريص، الأندلس، الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللذهاب إلى المجمع يمكنك الضغط على هنا.

: بالقرب من محطة سهل على طريق خريص، الأندلس، الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللذهاب إلى المجمع يمكنك الضغط على هنا. رقم الهاتف : 9668001111027+

: 9668001111027+ مواعيد العمل: طوال الأسبوع من التاسعة والنصف صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

3- محل ماكس

هو محل متنوع ويوجد به قسم كبيرة متخصص بملابس الأطفال والمواليد، حيث يقدم المحل خصومات كبيرة على الملابس علاوة على التشكيلات المتنوعة والتي تمتاز بالجودة العالية والسعر المنخفض، لذلك ينصح به كواحد من أفضل محلات الاطفال في الرياض، كما أنه يتوافر داخل المحل كل العلامات التجارية.

معلومات عن محل ماكس

عنوان المحل : طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالعليا الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إليه من هنا.

: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز بالعليا الرياض، المملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إليه من هنا. رقم الهاتف : 966112291361+

: 966112291361+ مواعيد العمل: يوميًا من التاسعة والنصف صباحًا حتى الحادية والنصف مساءً، ما عدا الجمعة من الثانية والنصف حتى الحادية والنصف مساءا.

4- محل بارتي إكسبرتس

من المحلات الرائعة التي ستجد لديهم كل ما يخص الحفلات خاصة الملابس التنكرية للأطفال وألعاب أطفال، حتى الأعمار الأقل من سنة تجد ما يتلاءم معهم علاوة على التعامل اللطيف المساعد من طاقم العمل، ينصح الذهاب إليه فهو يعد أفضل محل ملابس تنكرية للاطفال بالرياض حيث وجود العديد من الخيارات بأجود الخامات وبأسعار تنافسية.

معلومات عن محل بارتي إكسبرتس

عنوان المحل : الطريق الفرعي أبي بكر الصديق، المرسلات بالرياض، السعودية، وللذهاب عبر تتبع خرائط جوجل يمكنك الضغط على هنا.

: الطريق الفرعي أبي بكر الصديق، المرسلات بالرياض، السعودية، وللذهاب عبر تتبع خرائط جوجل يمكنك الضغط على هنا. رقم الهاتف : 966558101056+

: 966558101056+ مواعيد العمل: طوال الأسبوع من التاسعة والنصف صباحًا حتى الحادية والنصف مساءً، ولكن الجمعة من الثانية والنصف حتى الحادية والنصف مساءً.

5- محل المنيف لملابس الأطفال

إذا كنت تريدين الجمع بين الخامة العالية والمظهر الرائع، فمحلات المنيف من أفضل محلات اطفال في الرياض التي تقدم ملابس بالجملة مع التنوع في الخامات بالإضافة إلى خدمة الطلبيات الخاصة حيث تقوم بتحديد المقاسات والخامات والأشكال وهم يقومون بالخياطة بواسطة أيادي سعودية ماهرة، يتوافر لديهم ملابس للأطفال والمفارش والفساتين والبدل للمناسبات والحفلات والداخليات وغيره من الخدمات الأخرى.

معلومات عن محل المنيف لملابس الأطفال

عنوان المحل : شارع الراس، الطابق الأول، الرياض، السعودية، يمكنك الذهاب عبر تتبع خرائط جوجل من هنا.

: شارع الراس، الطابق الأول، الرياض، السعودية، يمكنك الذهاب عبر تتبع خرائط جوجل من هنا. رقم الهاتف : 966112862266+

: 966112862266+ مواعيد العمل: يعمل طوال الأسبوع ما عدا الجمعة مغلق، يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة والنصف مساءً ثم من الرابعة حتى التاسعة مساءً.

6- محل اتش اند ام

اتش اند ام من الماركات العالمية الشهيرة في عالم الملابس، حيث يقدم كل فترة تشكيلة كبيرة من ملابس الأطفال الدارجة من حيث اللون أو التصميم، لذلك يحبه الكثير من الأمهات فهو افضل محل اطفال في الرياض للملابس العصرية، بالمقارنة مع الماركات العالمية الأخرى بالرياض، حيث أن اتش اند ام يقدم أجود الخامات الملائمة مع بشرة الأطفال.

معلومات عن محل اتش اند ام

عنوان المحل : طريق الملك عبد العزيز، الملك فهد بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إليه من عبر الضغط على هنا.

: طريق الملك عبد العزيز، الملك فهد بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، ويمكنك الذهاب إليه من عبر الضغط على هنا. رقم الهاتف : 966542844814+

: 966542844814+ مواعيد العمل: يوميًا من التاسعة والنصف صباحًا حتى الحادية عشر مساءً، ما عدا الجمعة من الثانية حتى الحادية عشر مساءً.

7- محل عالم اطفال الجزيره للألعاب

إذا كنت تبحث عن محل العاب اطفال الرياض فينصح بالذهاب إلى عالم اطفال الجزيرة، فيوجد مجموعة كبيرة من الخيارات المناسبة لجميع الأعمال، فيوجد سيارات ودراجات وألعاب ذكاء لتنمية مهارات طفلك بالإضافة إلى قسم كبيرة لألعاب البنات المتنوعة، يعتبر ذلك المكان بمثابة جنة لطفلك علاوة على أن الأسعار مقبولة.

معلومات عن محل عالم اطفال الجزيرة للألعاب

عنوان المحل : عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، الرياض، السعودية، ويمكنك تتبع المكان من هنا.

: عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، الرياض، السعودية، ويمكنك تتبع المكان من هنا. رقم الهاتف : 966554357400+

: 966554357400+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة مساءً ثم من الرابعة مساءً حتى الثانية عشر صباحًا، ولكن الجمعة من الرابعة مساءً حتى الثانية عشر صباحًا فقط.

8- محل هاي كيدز- المكان مول

من أفضل محلات اطفال بالرياض كأفكار جديدة، حيث يوفر المحل عربات صغيرة مناسبة لأطوال الصغار، فهي تساعد الطفل على التجول في المكان واختبار ما يرغب به ووضعه داخل العربة، ويوجد تشكيلة كبيرة من الألعاب لذلك هو الخيار الأفضل لشراء هدايا للأطفال، ويوفر المحل خدمة تغليف الهدايا بالمجان ولكن يعيب المكان الأسعار المرتفعة لبعض الألعاب بينما الخامات ذات جودة عالية.