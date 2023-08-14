أفضل 9 محلات تحف بالرياض ننصحك بها مع العناوين

التُحف تترك لمنزلك أو لمكتبك لمسة من الرقي والفخامة، فقطعة واحدة فقط يُمكنها أن تترك طابع تراثي أصيل، والتحف ليست بالضرورة تشير للطابع الكلاسيكي بل يُمكنها أيضًا أن تضيف طابع عصري مميز وفريدّ، ولأن التحف من الإكسسوارات والديكورات التي لا يُمكن أن نقوم بشرائها من أي مكان بل يجب اختيار مكان موثوق يوفر تصاميم متنوعة للتحف وفي الوقت نفسه من خامات أصلية مثل الكريستال وغيره، لذا لمّن يبحث عن محلات تحف بالرياض توفر أفضل التصاميم بأفضل الأسعار ومصنوعة من مواد أصلية لا عليك سوى متابعة السطور التالية للاطلاع على تفاصيل هذه المحلات.

محلات تحف بالرياض

عندّ شرائك أي قطعة من التحف يجب أن تكون دقيق في اختيار تلك القطعة، وذلك من خلال التأكد أنها تعكس الطابع التي تُريد أن تتركه بالمكان، فإذا كُنت من مُحبي التراث العربي فعليك اختيار تحف تعكس جمال الصحراء العربية وتشير للتراث العربي الأصيل وهكذا، ولذلك سنرشح لك قائمة بأفضل محلات تحف بالرياض التي يُمكنك شراء التحف منها بمختلف الأشكال وبأفضل الأسعار:

1- القرية القديمة

هذا المتجر من أكثر المتاجر التي نوصي بزيارتها لذلك نضعها على رأس القائمة، وذلك لأنهم لديهم تشكيلة متنوعة من التحف والأنتيكات التي تتناسب مع كل الأذواق، هذا بجانب أنهم يقدمون عروض باستمرار للاستمتاع بالتخفيضات والعروض، فبالرغم أن المنتجات تتنوع ما بين الطابع الغربي والشرقي ولكن السائد هو الطابع الشرقي، الأسعار رُبما تكون مرتفعة نسبيًا ولكن هذا يرجع إلى جودة التحف والنقوشات، كما أن تعامل الموظفين راقي ومحترم، هذا المكان هو أفضل محل تحف بالرياض.

معلومات عن القرية القديمة

العنوان : طريق أنس ابن مالك، الياسمين، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ماعدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

رقم التواصل: 966531800013+

2- نوادر التحف

يقدم لك هذا المحل أشكال وتصميمات متنوعة من التحف والأنتيكات الراقية التي تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية، فالمكان يضم عدد من أفضل الموظفين الذين يتمتعون بخبرات عالية في هذا المجال، ففي كل مرة تقوم بزيارة هذا المحل ستجدّ تشكيلة من التحف مختلفة عن المرة السابقة، فالقائمين على هذا المكان يبحثون باستمرار على النوادر وغيرها الكثير من التحف المميزة التي حتمًا لن تجدها سوى لديهم، هذا بجانب أنهم يشترون الأشياء المستعملة مع الاستفادة بخدمات التوصيل، فهذا المكان هو أشهر محل تراثيات الرياض .

معلومات عن نوادر التحف

العنوان : طريق الملك عبد الله، الملك عبد الله، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

رقم التواصل : 966502480290+

3- ركن التحف

بمجرد دخول المتجر ستشعر أنك قدّ دخلت في رحلة عبر الزمن وعّدت إلى الأزمنة القديمة، المختلف عن هذا المكان عن غيره أن يوفر تحف من الخشب والكريستال ومن مواد كثيرة لا تتوفر في الكثير من الأماكن، بالتزامن مع جودة التصاميم والنقوش التي تميز كل قطعة عن غيرها، فقط يفضل عدّم زيارة المكان وقتّ الذروة للاستمتاع بتجربة تسوق أفضل، كما يوفرون خدمة البيع بالجملة بأسعار متفاوتة حسب الخامات المصنوعة منها كل قطعة.

معلومات عن ركن التحف

العنوان : ال سويلم، الديرة، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

ساعات العمل : يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 مساءً.

رقم التواصل : 966569195177+

4- نوادر التراث والأنتيك

أحدّ افضل محلات التحف في الرياض؛ فهو يضم فريق مُبدع ومحترف من الفنانين والأهم كل لكل قطعة تاريخ يُمكنك الاستماع له من قبل القائمين على المكان، ومن اسم المكان يُمكنك استنباط أنهم يقومون ببيع الكثير من التحف والأنتيكات النادرة بأشكال وتصاميم فريدة من نوعها، هذا بجانب أنهم لا يتخصصون في التحف فقط بل ويبيعون الأواني التراثية أيضًا، يقدمون لك العديد من الخدمات مثل خدمة التوصيل إلى أي مكان، ولكن قدّ تكون الأسعار مرتفعة جدًا مقارنة بالمتاجر الأخرى ولكن بكل تأكيد ما ستجده في هذا المتجر لن تجده بأي مكان آخر.

معلومات عن نوادر التراث والأنتيك

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الفرعي،، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً، ماعدا يوم الجمعة مغلق.

رقم التواصل: 966112000999+

5- عبد الله للتحف وهدايا

إذا كُنت من مُحبي اقتناء القطع التراثية الفريدة التي لها تاريخ حافل، فإليك واحد من افضل محلات تحف بالرياض، مكان شامل للتحف والهدايا والورد للتعبير عن المشاعر بطريقة وأسلوب فريد، فعندّ زيارتك لهذا المتجر ستشعر بالحيرة والرغبة في شراء كل ما لديهم من أرقى وأفخم الأنتيكات والتحف، كما يوجدّ بالمكان طاولات وكراسي ومدافئ كل هذا بلمسة تراثية، يُمكنك طلب أي عنصر منهم بصورة إلكترونية وسوف يصل لك لأي مكان ترغب.

معلومات عن عبد الله للتحف وهدايا والزهور

العنوان : صياح، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل : يبدأ العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

رقم التواصل: 966595522616+

6- التحف الشرقية

يحتوي المتجر على عددّ ضخم من الأنتيكات والتحف، وبالتحديد تلك التي تتعلق بنوادر التراث، تتنوع التحف من حيثُ الأحجام والأنواع التي تعمل على تغيير روح المنزل أو المكان الذي يوضع به كل قطعة، كما يقومون بعروض وتخفيضات مستمرة حتى يُمكن أن تصل إلى نصف الأسعار، لذلك يجب استغلال ذروة التخفيضات للحصول على أكبر عدد من القطع بأسعار مناسبة، الأسعار لديهم متفاوتة حسب تصميم كل قطعة فهناك بعض التحف العادية والأخرى الراقية والفخمة والأخرى ذات التصميم الشرقي الأصيل وغيرها وعلى هذا الأساس تتحدد قيمة كل قطعة.

معلومات عن التحف الشرقية

العنوان : طريق الملك عبد العزيز، الملك فهد، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا.

ساعات العمل: العمل على فترتين الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 مساءً، والثانية من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 4 عصرًا، ما عدا يوم الجمعة يكون فترة واحدة فقط من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

رقم التواصل: 966114520394+

7- دار التحف والهدايا والنوادر

إذا كُنت من عشاق التحف والأنتيكات التراثية سواء للديكور أو للاستثمار وتبحث عن محلات تحف رخيصة بالرياض، فهذا المكان أفضل محل لبيع التحف بالرياض، وذلك لأنه يضم تشكيلة كبيرة من أنواع التحف التي تعود إلى حضارات مختلفة، فكل قطعة منهم تعبر عن تاريخ كل دولة تابعة لها، والأمر الذي يجعلنا ننصحك بزيارة هذا المحل أن الأسعار لديهم منخفضة بالرغم من جودة كل قطعة، كما يُمكنك شراء بعض الهدايا التذكارية من المتجر مثل الأكياس والشنط والأكواب وغيرها الكثير، سيصبح أحد مفضلاتك بكل تأكيد.

معلومات عن دار التحف والهدايا والنوادر

العنوان : الديرة، شارع السويلم، الرياض المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ساعات العمل : يبدأ العمل من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 12 صباحًا.

رقم التواصل : 966533361066+

8- كنوز الصين

هذا دليلك الشامل من ضمن أشهر محلات تحف بالرياض، وذلك لأنه يبيع أنواع التحف التي تأتي بأشكال متنوعة مثل على شكل عرائس شخصيات كرتونية صغيرة، هذا ما توافر قسم مخصص للأواني والصحون والأدوات المنزلية التراثية، وإن كُنت من مُحبي الفازات ذات النقوش الفريدة فأنصحك بإلقاء نظرة على هذا القسم لديهم، والمختلف لديهم بيوت العصافير والمنازل الصغيرة التي تصبح قطع فنية جذابة بمنزلك بكل تأكيد.

معلومات عن كنوز الصين

العنوان : الملك فهد، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

رقم التواصل: 966920022508+

9- تحفة وشمعة antique and candle

عندما تذهب لهذا المكان حتمًا لن تستطيع المغادرة دون شراء الكثير من الأشياء، وذلك لأنه ليس مجرد محل تحف من محلات تحف بالرياض فحسب، ولكنه مكان يستحق الزيارة لما يقدمه من قطع فريدّة بأسعار معقولة، ففيه ستجد التحف التراثية والعصرية أيضًا، هذا بجانب الديكورات المتنوعة التي تأتي على شكل كتب وتليفونات وغيرها، كما يوجدّ تحف على شكل حيوانات وطيور وورد، وكثير من هذه القطع تم تصميمها بصورة بطريقة يدوية بدقة وعناية وهذا يجعلهم يندرجون ضمن أفضل محلات تحف بالرياض.

معلومات عن تحفة وشمعة antique and candle

العنوان : شارع عبد الرحمن الغافقي، الروضة، الرياض، المملكة، الاطلاع على العنوان بالخريطة اضغط هنا .

ختامًا نكون قدّ زودناك بكل التفاصيل التي تتعلق بأهم محلات تحف بالرياض، وذلك لقضاء تجربة تسوق ممتعة بأفضل جودة وسعر، كما أن كثير من هذه المتاجر يُمكنك طلب المنتج منها بصورة إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة مقر المتجر بالضرورة.