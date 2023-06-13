أفضل 5 محلات فساتين في طرابزون

تُعتبر مدينة طرابزون هي فتاة البحر الأسود في تركيا، فهي تمتلك أهم مقومات الجذب السياحي؛ لتكون بذاتها وجهة سياحية شاملة في الشمال الشرقي من البلدة، حيث تتنوع المعالم السياحية التي تضمها، منها الأبنية التاريخية التي تعكس حضارة العثمانيين، ومنها المعالم الثقافية وذات الأهمية الدينية التي يتردد عليها السياح للاستزادة في المعارف.

ولم تخلو أرجاء المدينة كذلك من مراكز التسوق والمولات، فهناك محلات فساتين في طرابزون ومحال أخرى تعرض مختلف المنتجات بأسعار تتناسب مع شرائح متعددة من الزوار، ناهيك عن أسواق طرابزون الشعبية التي تختلف عن الأسواق الراقية في الفئة السعرية للمنتجات، هذا وجولة السائح في طرابزون تكون عامرة بالاستمتاع بالحدائق الخضراء الواسعة، والشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة.

ونظرًا لكثرة الأسواق التي تضمها طرابزون وتعدد المعروضات فيها، يعنينا الآن أن نذكر تلك المحال التي تختص بعرض الفساتين، حيث تشتهر فتيات تركيا بارتداء الفساتين متنوعة الأشكال والألوان، وتظهر بتصميمات أكثر من رائعة.

أفضل محلات فساتين في طرابزون

معروف عن مدينة طرابزون في تركيا أنها تعمل على إرضاء كافة الأذواق، ولم لا وهناك تجد المراكز الراقية والشعبية، فهي تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من السيُاح، ممن يُفضلون الحصول على جولة سياحية رائعة إلى جانب شراء بعض المُستلزمات بأسعار تنافسية، حيث تتناسب طرابزون مع العائلات والأصدقاء والشباب ناهيك عن النساء اللواتي يُفضلن تجربة الشراء من محلات فساتين في طرابزون والتي استطعنا الإشارة إلى أبرزها على النحو التالي:

1- محل Yesim Collection

واحدٌ من قائمة محلات فساتين في طرابزون، حيث نال استحسان بعض الزوّار لاسيما عند تفصيل فساتين بتصميم معين، ويمتاز بعرض مجموعة من فساتين السهرة ذات الألوان والأشكال المختلفة والتي تتناسب مع مختلف الأحجام، وعلى الرغم من أنَّ الفساتين في المتجر جميلة إلا أنَّ بعض العملاء أعربوا عن أنَّ تفصيلها يكون من الأحرى في متجر آخر

هذا ويوفر المتجر التنوع الملائم للعملاء، كما أنَّ الأسعار تتلاءم مع جودة المعروضات، ولا تنتمي إلى الفئة السعرية الباهظة، وما يعيب المتجر في نظر الزوّار أنه لا يهتم بتقديم الفواتير والإيصالات للعملاء وهو ما يُثير استيائهم، بالإضافة إلى أنَّ فريق العمل نال من التعليقات السلبية نصيبًا وافيًا، لكن إنصافًا للمتجر نشير إلى أنَّ إدارته في الآونة الأخيرة قامت ببعض التحسينات رغبةً في إرضاء العملاء ونيل استحسانهم ليكون أفضل محل فساتين في طرابزون قريبًا، ويُمكن الذهاب إليه وفقًا للبيانات التالية:

العنوان : الإسكندر باشا، كوندوراسيلار، طرابزون.

: الإسكندر باشا، كوندوراسيلار، طرابزون. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. رقم التواصل : 905493231717+

: 905493231717+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

2- متجر Spring

بالنظر إلى أنَّ طرابزون مدينة سياحية متكاملة تُتيح العديد من النشاطات يُمكن لأي من الزوّار تجربة جولة تسوق رائعة في برنامج رحلة السياحة في طرابزون ، بزيارة المولات التجارية الأكثر رواجًا لاسيما محلات فساتين في طرابزون والتي منها Spring Store والذي يُعرف بالخدمات التي يُقدمها للعملاء.

كما يُتيح خدمة التوصيل إلى المنازل، وقد أعرب الزوار عن استحسانهم الشديد للمحل، والذي يُقدر بدوره أهمية الحصول على رضا العملاء من خلال حُسن المعاملة والتواصل والخدمة، ناهيك عن طاقم العمل المميز الذي يسعى لتوفير كل ما يحتاجه المُشتري، كما أنه يوفر خيارات التبديل في فترة معينة، كما يعرض الفساتين التي تتلاءم مع مُختلف المناسبات.

من يبحث عن محلات فساتين سهره في طرابزون ليس عليه التردد بين سبرينج ستور وأي متجر آخر، فهو الخيار الأمثل لذلك النوع من الفساتين، فيوفر تشكيلة رائعة من فساتين الزفاف والمناسبات بأسعار مناسبة، ويفتح المتجر أبوابه للزوار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً فيما عدا يوم الأحد حيث تكون مواعيد العمل بدايةً من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة السادسة مساءً، ويُمكن الوصول إليه بأي من الطرق التالية:

العنوان : يُمكنك الوصول إليه من هنـا.

: يُمكنك الوصول إليه من هنـا. رقم الهاتف : 904623214027+/ 904623211961+

: 904623214027+/ 904623211961+ الموقع الرسمي على انستقرام: من هنـا، حيث يوفر للزائر متابعة كافة أنواع الفساتين المعروفة وأحدث العروض والخصومات.

3- محل Rainella fashion

يختص المتجر ببيع مختلف الملابس النسائية، والتي تتضمن مجموعة راقية من الفساتين للسهرة والمناسبات المختلفة، وربما يجد فيه الزائر ضالته في الاختيار، كما يوفر الفساتين ذات الأشكال والألوان المختلفة والمبهجة، ويُتيح المتجر فساتين خاصة للمحجبات، وهو ما يجعله مُستقطبًا شرائح أكبر من العملاء، ويعتبره بعض الزوّار أفضل محل فساتين في طرابزون، ويُمكن التواصل مع إدارة المحل من خلال البيانات التالية:

العنوان : الفارابي كاد أورتاحصار طرابزون.

: الفارابي كاد أورتاحصار طرابزون. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. مواعيد العمل : يعمل المتجر يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ما عدا الأربعاء مغلق.

: يعمل المتجر يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، ما عدا الأربعاء مغلق. رقم الهاتف : 905348167606+

: 905348167606+ موقع المتجر على انستقرام: من هنـا، ويُمكن الدخول إليه لمعرفة أحدث تصميمات الفساتين.

4- محل Ugras Tekstil

أكثر ما يُميز المحل أنه يعرض فساتين السهرة بمختلف أشكالها وألوانها الأكثر طلبًا من العميلات، ومن الملحوظ أنَّ إدارة المحل تقوم ببعض التحسينات من آن لآخر إرضاءً للعملاء، ليكون من محلات فساتين في طرابزون الأكثر زيارةً، وفيما يلي بيانات التواصل مع المتجر:

العنوان : كيميركايا، طرابزون.

: كيميركايا، طرابزون. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. مواعيد العمل : يعمل المتجر يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً ما عدا يوم الأحد يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

: يعمل المتجر يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساءً ما عدا يوم الأحد يبدأ العمل من الساعة الثانية عشر صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً. رقم الهاتف: 904623211732+

5- متجر Uğraş Giyim

هو محل الملابس النسائية الذي يوفر للعميلات الحصول على المنتجات التي لم يعثرن عليها في أي متجر آخر، لاسيما الفساتين ذات الموديلات المميزة والمتنوعة، كما أنَّ الأسعار منطقية بالنظر إلى جودة المعروضات، فيعتبره البعض من ضمن محلات فساتين في طرابزون الأكثر زيارةً، وفيما يلي بيانات الوصول إلى المتجر:

العنوان : غازي باشا، أوزون سوك، طرابزون.

: غازي باشا، أوزون سوك، طرابزون. الموقع على خرائط جوجل : من هنـا.

: من هنـا. مواعيد العمل: يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً عدا يوم الأحد يبدأ العمل من الثانية عشر صباحًا وحتى السادسة مساءً.

هناك أكثر من متجر لبيع الملابس النسائية يُمكن إدراجه في قائمة أفضل محلات فساتين في طرابزون، على الرغم من عدم تخصصه في بيع الفساتين ذاتها إلا أنَّ الخيارات متعددة أمام الزائر؛ حتى تكون الجولة في طرابزون ثرية لا تقتصر فقط على زيارة الأماكن الأثرية والمعالم السياحية فهناك مراكز للتسوق بين الراقية والشعبية تستحق نصيبًا من الاهتمام.