أفضل 12 محل اكسسوارات في الرياض ننصح به مع العناوين

تشتهر مدينة الرياض بكونها مقصداً للكثير من السياح حيث تتوفر فيها الكثير من المتاجر التي تلبي حاجات الأفراد جميعها، وخاصة الاكسسوارات فقد تميزت مدينة الرياض بوجود الكثير من المحلات المتخصصة ببيع الاكسسوارات من الذهب والألماس والفضة ضمن تشكيلة واسعة وتصاميم فريدة تناسب الأفراد جميعاً سواء من الرجال أو النساء، وللعثور على أفضل محل اكسسوارات في الرياض تابع هذا المقال.

افضل محلات اكسسوارات في الرياض

لكل سيدة تبحث عن الأناقة في لباسها من الاكسسوارات والكماليات كالخواتم والعقود وغيرها من المجوهرات التي تسعد المرأة، وللرجال نصيب من هذه الاكسسوارات كالسبح وخواتم الفضة بالإضافة إلى اكسسوارات الرجال الأخرى، ويمكنكم اختيار أفضل محل اكسسوارات في الرياض لاقتناء ما ترغبون من الاكسسوارات الجميلة ضمن هذه المجموعة التي سنقدمها لكم، نذكر لكم أشهر هذه المحلات في الأسطر التالية:

1- محل شادن

متجر متخصص ببيع الهدايا والاكسسوارات المتميزة بمختلف الأشكال والتصاميم، حيث توجد تشكيلة ضخمة من النظارات والاكسسوارات من ماركات مختلفة مثل اسكادا، مايكل، كورس، وأجنر والكثير من العلامات المشهورة، ويعتبر ارخص محل اكسسوارات في الرياض.

معلومات عن محل شادن

الموقع: شارع العليا، الرياض، ويمكن الوصول إليه من هنا.

شارع العليا، الرياض، ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 58 030 9391‬‏

‏‪+966 58 030 9391‬‏ مواعيد العمل: يومياً من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً.

يومياً من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

2- محل مجوهرات نوادر الفيصل

وهو محل اكسسوارات في الرياض يقدم عدداً كبيراً من الذهب والمجوهرات المشغولة بحرفية ودقة ممتازة مما جعله من أفضل محلات الذهب في الرياض ، إضافة لوجود التصاميم المذهلة في القطع حيث يتسارع الزبائن لهذا المتجر بقصد الشراء وانتقاء أجمل الهدايا المميزة.

معلومات عن محل مجوهرات نوادر الفيصل

الموقع: شارع أم الحمام، أم الحمام الغربي، الرياض، ويمكن الذهاب إليه من هنا.

شارع أم الحمام، أم الحمام الغربي، الرياض، ويمكن الذهاب إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 50 062 1933‬‏

‏‪+966 50 062 1933‬‏ مواعيد العمل: من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً ليعود بفتح المحل من جديد من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً يومياً ما عدا يوم الجمعة.

من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً ليعود بفتح المحل من جديد من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً يومياً ما عدا يوم الجمعة. الموقع الإلكتروني: من هنا.

3- محل سواروفسكي

سمي هذا المتجر نسبة للماركة النمساوية المشهورة سواروفسكي، وتعتمد على تصنيع الاكسسوارات والساعات والمجوهرات بمختلف الأحجام والأشكال بحيث ترضي جميع الأذواق، ويقصده الزوار بقصد اقتناء هذه السلع أو تقديمها كهدايا فاخرة لذا تم اعتباره من قبل الكثير من الزبائن من افضل محلات الاكسسوارات في الرياض.

معلومات عن محل سواروفسكي

الموقع: النخيل مول الطابق الأرضي، الرياض، ولمعرفة موقعه على الخريطة اضغط هنا .

النخيل مول الطابق الأرضي، الرياض، ولمعرفة موقعه على الخريطة . رقم الهاتف: ‏‪+966 800 122 2221‬‏

‏‪+966 800 122 2221‬‏ مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية ظهراً.

طوال أيام الأسبوع من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل من الساعة الثانية ظهراً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

4- محل مؤسسة لمعة الفضة

إذا كنت من محبي الفضة وتبحث عن محلات فضة في الرياض ليس عليك سوى التوجه إلى مؤسسة لمعة فضة، حيث يقوم ببيع العديد من القطع والمجوهرات الفضية الرجالية كالخواتم التي تتميز بسحرها وجمالها، إضافة لوجود خيارات كثيرة من حيث الشكل والتصميم والأسعار فضلاً عن وجود خدمة التوصيل وطرق الدفع المتعددة لذا هو أكثر محل اكسسوارات في الرياض يستحق التجربة.

معلومات عن محل مؤسسة لمعة الفضة

الموقع: الطرفاوي، المرقب، الرياض، ولسهولة الوصول إليه اضغط هنا .

الطرفاوي، المرقب، الرياض، ولسهولة الوصول إليه . رقم الهاتف: ‏‪ +966 55 400 8434‬‏

+966 55 400 8434‬‏ مواعيد العمل: من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع.

من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع. الموقع الإلكتروني: من هنا.

5- محل معارض أحمد الحرقان

للحصول على أجمل المسابح وأكثرها تميزاً يمكنك الذهاب لمعارض أحمد الحرقان فهو احلى محل اكسسوارات في الرياض، فهناك يتم بيع تشكيلة واسعة من السبح التي تتصف بتصاميمها الفريدة وألوانها المبهجة، إضافة لبيع الخواتم الرجالية المشغولة بكل أناقة وجمال.

معلومات عن محل معارض أحمد الحرقان

الموقع: شارع الثميري، الديرة، الرياض، ولمعرفة موقعه بشكل أدق على الخريطة اضغط هنا.

شارع الثميري، الديرة، الرياض، ولمعرفة موقعه بشكل أدق على الخريطة رقم الهاتف: ‏‪+966 53 691 9696‬‏

‏‪+966 53 691 9696‬‏ مواعيد العمل: من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع.

من الرابعة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً طوال أيام الأسبوع. الموقع الإلكتروني: من هنا.

6- محل سنا العيون للنظارات

إن كنت ترغب بالحصول على أجود أنواع النظارات سواء شمسية أو طبية أو كنت من محبي ارتداء العدسات اللاصقة، بادر بزيارة هذا المتجر الذي يعد أروع محل نظارات بالرياض حيث تميز بتعامله الراقي وأسعاره المناسبة، إضافة إلى الدقة والإتقان التي تتميز به السلع المباعة، ولا يمكن أن ننسى أنه يتيح تصليح النظارات سواء من ناحية العدسات أو الإطارات.

معلومات عن محل سنا العيون للنظارات

الموقع: شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض، ويمكن الوصول إليه من هنا.

شارع الإمام أحمد بن حنبل، الريان، الرياض، ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 53 338 9953‬‏

‏‪+966 53 338 9953‬‏ مواعيد العمل: من الساعة العاشرة صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً ليعود بفتح المحل من جديد من الرابعة مساءً إلى العاشرة والنصف مساءً يومياً ما عدا يوم الجمعة.

من الساعة العاشرة صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً ليعود بفتح المحل من جديد من الرابعة مساءً إلى العاشرة والنصف مساءً يومياً ما عدا يوم الجمعة. الموقع الإلكتروني: من هنا.

7- محل فايندرا

يعتبر متجر فايندرا من أشهر محلات الاكسسوارات في الرياض نظراً لتقديمه كل ما يناسب احتياجات الرجال والنساء من الفضة مثل الخواتم والأطواق، والأحجار الكريمة مثل الروبي واللؤلؤ والفيروز كما يتم بيع الساعات المرصعة بالكريستال وبلاكات ساعات زيركون، لذلك يتم انتقاء أفضل السلع وأجملها في هذا المتجر.

معلومات عن محل فايندرا

الموقع: طريق الملك فهد، العليا، الرياض جاليري، الرياض، ويمكن الذهاب إليه من هنا.

طريق الملك فهد، العليا، الرياض جاليري، الرياض، ويمكن الذهاب إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 11 207 8555‬‏

‏‪+966 11 207 8555‬‏ مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف مساءً.

طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

8- محل ساعات هلويزا

انتقاء الساعات بمواصفات عالية لا يمكن تحقيقها إلا في محل ساعات بالرياض يسمى هلويزا، حيث يعرض عدداً كبيراً من الساعات الفاخرة المميزة في أفخم محل اكسسوارات في الرياض والتي تناسب الأذواق جميعها، وتتميز أسعاره بأنها مقبولة بالنسبة لجودة الصنع وجمال التصميم، ويتعامل الموظفون مع الزبائن بفائق الاحترام مما يجعل الزبون يكرر تجربته وزيارته لهذا المتجر المميز.

معلومات عن محل ساعات هلويزا

الموقع: حي، شارع الثميري، الدحو، الرياض، وتستطيع الوصول إليه من هنا.

حي، شارع الثميري، الدحو، الرياض، وتستطيع الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 50 336 6660‬‏

‏‪+966 50 336 6660‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الخامسة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً.

يومياً من الخامسة مساءً إلى الحادية عشرة مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

9- محل لازودري

ماركة مشهورة في الذهب والألماس فهذا المتجر يقدم لزبائنه الكرام وللسيدات الراقيات كل ما يلزمهم من أجل الإطلالة الساحرة والفاخرة، حيث يوجد تشكيلة واسعة من أشكال الذهب والألماس والأحجار الكريمة المشغولة بمنتهى الرقي والجمال وهو أرقى محل اكسسوارات في الرياض.

معلومات عن محل لازوردي

الموقع: Al Imam Saud Ibn Abdul Aziz Branch Rd Al Nakheel Mall, Gate 5, Ground floor, Shop 47, الرياض، وتستطيع الوصول إليه من هنا .

Al Imam Saud Ibn Abdul Aziz Branch Rd Al Nakheel Mall, Gate 5, Ground floor, Shop 47, الرياض، وتستطيع الوصول إليه . رقم الهاتف: ‏‏‪+966 11 203 1866‬‏

‏‏‪+966 11 203 1866‬‏ مواعيد العمل: يومياً من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا الجمعة يبدأ العمل عند الرابعة مساءً.

يومياً من التاسعة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا الجمعة يبدأ العمل عند الرابعة مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

10- محل سبع سُبح لبيع وإصلاح المسابيح

من أكثر محلات السبح بالرياض شعبية حيث يوجد تنوع واضح في السبح المعروضة من حيث الشكل واللون والتصميم والأسعار المتفاوتة، ويوجد فيه سبح كهرمان بولندي أصلي والكثير من أنواع السبح المميزة، إضافة لكونه يقوم بتصليح السبح لمن يرغب في ذلك.

معلومات عن محل سبع سُبح لبيع وإصلاح المسابيح

الموقع: طريق الملك عبد الله، الفرعي، RHRA2910، الرياض، ولمعرفة موقعه على خرائط جوجل اضغط هنا.

طريق الملك عبد الله، الفرعي، RHRA2910، الرياض، ولمعرفة موقعه على خرائط جوجل رقم الهاتف: ‏‪+966 56 622 9088‬‏

‏‪+966 56 622 9088‬‏ مواعيد العمل: يفتح المحل كل يوم من الرابعة مساءً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

يفتح المحل كل يوم من الرابعة مساءً إلى الثانية عشرة بعد منتصف الليل. انستغرام المحل: من هنا.

11- محل لوسترو

لأناقتكِ سيدتي ليس عليكِ سوى التوجه إلى متجر لوسترو، حيث تجدين الحلق والأساور والأطواق وذلك ضمن مجموعة راقية من التصاميم المحببة والملفتة للنظر، فهو افضل محل اكسسوارات في الرياض.

معلومات عن محل لوسترو

الموقع: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ولسهولة الوصول إليه اضغط هنا.

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العليا، الرياض، ولسهولة الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 33922‬‏

‏‪+966 9200 33922‬‏ مواعيد العمل: يفتح المحل كل يوم من التاسعة صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل عند الرابعة مساءً.

يفتح المحل كل يوم من التاسعة صباحاً إلى الحادية عشرة مساءً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل عند الرابعة مساءً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

12- سوق الثميري للذهب

إن كنت تبحث عن محلات اكسسوارات رخيصه بالرياض ففي سوق الثميري للذهب سوف تعثر على جميع متطلباتك من المجوهرات بأسعار جيدة، فيه يمكنك شراء ذهب مستعمل أو ذهب جديد بالإضافة إلى الألماس والسبح والفضة، وهو مقصد للسياح من جميع البلدان كونه سوق شعبي ويقع مقابل قصر المصمك التاريخي.

معلومات عن سوق الثميري للذهب

الموقع: JPJ7+7QM، شارع الثميري، الديرة، الرياض، ولسهولة الوصول عليه عبر خرائط جوجل اضغط هنا.

JPJ7+7QM، شارع الثميري، الديرة، الرياض، ولسهولة الوصول عليه عبر خرائط جوجل رقم الهاتف: ‏‪+966 53 389 8674‬‏

‏‪+966 53 389 8674‬‏ مواعيد العمل: من الساعة العاشرة صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف صباحاً ليعود بفتح المحل من جديد من الرابعة مساءً إلى العاشرة مساءً يومياً ما عدا يوم الجمعة يبدأ العمل عند الرابعة مساءً.

ذكرنا لكم في هذا المقال المعلومات الكافية حول أفضل محل اكسسوارات في الرياض، فإذا كنت من الأشخاص المهتمة بالاكسسوارات بادر في الذهاب إلى أحد هذه المحلات التي ذكرناها سابقاً وقم باختيار ما ترغب من المجوهرات الرائعة والهدايا المميزة.