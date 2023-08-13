أفضل 11 من مطاعم إيطالية بالرياض لتجربة مثالية مع العناوين

اشتهر الطعام الإيطالي والأكلات الإيطالية في الكثير من البلدان والأقطار المختلفة، ومع الانتشار افتُتحت الكثير من المطاعم الايطالية في المملكة العربية السعودية، وتتميز المطاعم الإيطالية في الرياض بأنها توفر جميع التوابل والمكونات الأصلية الإيطالية لتوفر لزوارها الطعم الإيطالي المميز والشهي، فإن كنت مستعدًا لخوض تجربة الطعام الإيطالي فنحن معك اليوم لنتعرف معًا على مجموعة من أفضل مطاعم إيطالية بالرياض لتمنحك تجربة مميزة وتسافر بك من الرياض إلى إيطاليا، فتابع معنا السطور التالية وتعرف على تلك المطاعم.

مطاعم إيطالية بالرياض

اهتمت السعودية بثقافة تنوع الأطعمة المُقدمة لمواطنيها وزائريها، فبات بإمكانهم الآن تجربة ألذ الأصناف المختلفة وعيش أجواء بلدان مختلفة دون سفر، مثل ما تُقدمه أفضل المطاعم العالمية في الرياض ، وبتخصيص الحديث عن المطبخ الإيطالي سنُشير لجميعهم أدناه:

1- مطعم سيرافينا

يُقدم المطعم ألذ وأشهى الأكلات الإيطالية الصحية، واشتهر ببراعة طهي البيتزا بكافة أنواعها، كما أن الأجواء هادئة وراقية ومُناسبة للعوائل ولقضاء وقت رومانسي وهادئ، ناهيك عن المساحة الواسعة مما أتاح استقبال ذوي الهمم، وأصحاب الكراسي المُتحركة، كما هُناك موقف للسيارات قريب من موقع المطعم، لكن ما ذعر منه البعض هو ارتفاع الأسعار ولكنها مناسبة لجودة الطعام، فما زال من أفضل المطاعم الإيطالية بالرياض.

معلومات عن المطعم

العنوان: ذا اسبلاند، جامعة الملك سعود، الرياض، 12371، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

ذا اسبلاند، جامعة الملك سعود، الرياض، 12371، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966555382251+

966555382251+ مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الخميس حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الواحدة والنصف ظهرًا حتى الواحدة صباحًا.

من السبت إلى الخميس من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الخميس حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الواحدة والنصف ظهرًا حتى الواحدة صباحًا. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

2- مطعم بياتو

واحد من أكبر و أفضل المطاعم في الرياض هو بياتو؛ حيث إنه مكوّن من طابقين، وجمع في الديكور بين التصميمات العصرية والكلاسيك التي تروّق للزائرين من سائر الثقافات، وتُشعرهم بالأجواء الإيطالية الأصيلة، علاوةً على الأطعمة الإيطالية المُقدمة اللذيذة لا سيّما المعكرونات والبيتزا الذين برّعوا في تحضيرها، مع خدمة مثالية واستقبال رائع، فيُناسب المطعم تجمعات العوائل والأفراد، وخُصص مكان لمُحبي القراءة مع مكتبة مُثمرة بالكتب المُفيدة.

معلومات عن المطعم

العنوان: 2587-2605 الطريق الدائري الشمالي الفرعي، المصيف 13312، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

2587-2605 الطريق الدائري الشمالي الفرعي، المصيف 13312، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966557887754+

966557887754+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

3- مطعم روما

خيار راقٍ بتناول ألذ الأكلات في أفضل مطعم إيطالي بالرياض؛ حيث إن الخدمة مثالية وفقًا لتقييمات الزوّار، وجودة الطعام المُقدم جيدة لا سيّما المأكولات البحرية والمقبلات والباستا، وهو مكان مناسب للعوائل أو تناول عشاء رومانسي أسفل الأضواء الخافتة والموسيقى الراقية، كما أن الأسعار معقولة بالنسبة للجميع.

معلومات عن المطعم

العنوان: شعبة بن الحجاج، العليا، الرياض 12241، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شعبة بن الحجاج، العليا، الرياض 12241، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966114641133+

966114641133+ مواعيد العمل: يوميُا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الساعة الواحدة إلا ثلث بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الثانية إلا ثلث بعد منتصف الليل.

4- أوليفز الإيطالي

إذا كُنت ترغب في تجربة جديدة في أي مطاعم إيطالية في الرياض فستجد هذا في أوليفز إيطالي الذي يُقدم أشهى الأكلات الإيطالية الصحية وغير ذلك، وتتنوع الخيارات ما بين الوجبات الخفيفة، والنباتية، والمأكولات البحرية، كما اتسمت الخدمة بالتعامل الراقي من جميع فريق العمل، فتحظى بأفضل تجربة على الإطلاق.

معلومات عن المطعم

العنوان: فندق راديسون بلو، شارع الملك عبد العزيز، الضباط، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

فندق راديسون بلو، شارع الملك عبد العزيز، الضباط، الرياض، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966114791234+

966114791234+ مواعيد العمل: من يوم الأحد إلى الجمعة، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وفترة أخرى من الساعة السابعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

من يوم الأحد إلى الجمعة، من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وفترة أخرى من الساعة السابعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

5- مطعم لي أولمبو

سواء لتناول عشاء رومانسي، أو التجمع مع العائلة، فيُمكن أن تحظى بتجربة ممتعة ومثالية في أفضل مطاعم إيطالية فخمة بالرياض، وهو مطعم لي أولمبو الذي اشتهر بديكوره الراقي، والخدمة الممتازة من حيث التعامُل وجودة الطعام، مع تنوع الخيارات سواء في الأطعمة أو المشروبات، والأسعار جيدة ويُتاح التعامل بالبطاقة الائتمانية.

معلومات عن المطعم

العنوان: 8373 شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، السليمانية، الرياض 12234، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

8373 شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، السليمانية، الرياض 12234، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112933330+

966112933330+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، حتى الواحدة بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الخميس والجمعة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

6- مطعم إيتالي

اشتهر إيتالي بالتصميم الإيطالي الأصيل الذي يُشعرك وكأنك تجلس في ممرات تركيا التي تخلق جوًا فريدًا وتبث في الأمل والسعادة، ناهيك عن الخدمة المميزة من جودة الطعام والتعامُل، والأسعار المعقولة، ويهتم بأذواق الزوّار دائمًا فيُقدم أكلات صحية ونباته وبحرية وغيرها مما يروق لهم.

معلومات عن المطعم

العنوان: الملك الناصر، السليمانية، الرياض 12223، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

الملك الناصر، السليمانية، الرياض 12223، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966596133028+

966596133028+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

7- مطعم فينزوني دا بيتزا

ستحظى بتجربة مثالية في فينزوني دا بيتزا، أحد أفضل مطاعم إيطالية بالرياض، والذي برّع في طهي البيتزا الإيطالية الأصلية، والتي تروّق للزوّار، ولا تقتصر قائمة الطعام على البيتزا فحسب، بل إنها متنوعة وتضم الباستا والأكلات البحرية والمعجنات والوجبات النباتية والصحية، كما يُحافظ المطعم على الهدوء والرُّقي بتناول الطعام وسط الموسيقى الخافتة في الخلفية، ووفقًا لِما جاء في تقييم الزوّار فإن الأسعار جيدة وتُناسب كافة الفئات، كما أن موقف السيارات للجميع مجاني.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13524، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق أنس ابن مالك، الملقا، الرياض 13524، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966530779480+

966530779480+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الجمعة والسبت يبدأ العمل من الواحدة والنصف ظهرًا.

يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء يومي الجمعة والسبت يبدأ العمل من الواحدة والنصف ظهرًا. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

8- مطعم نينو

هل جربت تناول السوشي بالطريقة الإيطالية؟ أو الحلوى الإيطالية الشهيرة؟ بشكلٍ عام يُقدم لك مطعم نينو خدمة مثالية بدايةً من تنوع قائمة الأطعمة، إلى التعامُل الراقي وإتاحة خدمات مختلفة مجانًا مثل موقف السيارات، والمشروبات الترحيبية، كما أن الأجواء فخمة وراقية لتتناول وجبتك في هدوء سواء على انفراد أو مع العائلة، والأسعار بشكل عام ممتازة، لذا عُدّ على أنه بين أفضل مطاعم إيطالية بالرياض.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العُليا، الرياض، 12241، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، العُليا، الرياض، 12241، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966112016662+

966112016662+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

9- مطعم كوشينا

إذا كنت تبحث عن مطاعم إيطالية جديدة بالرياض من حيث الديكور والخدمة فإليك مطعم كوشينا، الذي امتاز بالرُقيّ في التعامُل مع الزوّار، علاوةً على الطعام الشهي المُحضر على أيدي كبار الشيفات الإيطالية، وأكثر ما سيعجبك في المطعم هي الأماكن المغلقة والتي تمنحك مزيد من الهدوء والراحة، وتناول عشاء رومانسي وسط أصوات الموسيقى الهادئة، كما خُصص قسم خاص للعوائل والأسعار بشكل عام ممتازة.

معلومات عن المطعم

العنوان: طريق خريص الفرعي، الروضة، الرياض 13211، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

طريق خريص الفرعي، الروضة، الرياض 13211، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966552997820+

966552997820+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر ونصف ظهرًا، حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

10- مطعم ملنزاني

هل جربت أن يكون مذاق الطعام والقهوة وغيرها من المشروبات لذيذ وعلى مستوى عالٍ من الجودة في أي مطاعم إيطالية بالرياض؟ رُبما لا، فتحتاج لتجربة واحد من أهم المطاعم مثل ملنزاني الذي برّع في الاهتمام بسائر الخدمات والتعامُل برُقيّ مع الزوّار، كما أن الأجواء مثالية سواء في الجلسات الداخلية أو الخارجية في الهواء الطلق، والأسعار معقولة ومناسبة لجميع الفئات.

معلومات عن المطعم

العنوان: الرياض بارك، العقيق، الرياض 13511، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

الرياض بارك، العقيق، الرياض 13511، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966115201197+

966115201197+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الثانية عشر إلا رُبع في منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا، حتى الثانية عشر إلا رُبع في منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

11- لاروستيكا بيتزارايا

إذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم إيطالية بالرياض فلاروستيكا اشتهر بتقديم أطباق إيطالية متعددة شهية أبرزها البيتزا اللذيذة، والمقبلات والحلويات الفريدة، ناهيك عن الجلسات المريحة والهادئة سواء الداخلية أو الخارجية دون التقصير في الخدمة؛ فاتسم العاملين بحسن التعامُل والبشاشة والنظافة، ويُناسب المطعم التجمعات العائلية والأفراد، وجميعه بأسعار معقولة.

معلومات عن المطعم

العنوان: شارع وادي الارطاوي، العليا، الرياض 12212، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا.

شارع وادي الارطاوي، العليا، الرياض 12212، ويُمكن الذهاب إليه من هُنا. رقم الهاتف: 966553252521+

966553252521+ مواعيد العمل: يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا، حتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت حتى الواحدة بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني: اضغط هُنا.

هكذا تتمكّن من خوض التجربة الجديدة بتناول أشهى الأصناف في أي مطاعم إيطالية بالرياض، كما أشرنا سلفًا عن أفضلها، مع إتاحة البعض لخدمة التوصيل فتخوضها دون مشقة والخروج من المنزل مع العائلة.