أفضل 9 مطاعم عالمية في الرياض عليك تجربتها

تعتبر الرياض واحدة من أهم الوجهات السياحية في السعودية ويختلف زوارها بين العرب والأجانب، وفي كثير من الأحيان أيضاً يريد ساكني المدينة في تغيير نوعية الطعام المقدم لهم، لذا يتم البحث عن أفضل مطاعم عالمية في الرياض وأكثر أنواع المطابخ التي يتم البحث عنها هي البرازيلية والأرمينية والأمريكية والكويتية، أكمل قراءة المقال لتتعرف على أهم المطاعم وأماكنها وأهم المعلومات عنها.

أفضل مطاعم عالمية في الرياض

تضم الرياض عدد كبير من المطاعم العالمية العربية منها وغير العربية، فهي واحدة من أكبر مدن المملكة العربية السعودية وأكثرها جذباً للسياح، لذا إذا كنت من السكان أو الزائرين في تلك المدينة وترغب في تغيير نمط الطعام وكسر الروتين لمدة يوم واحد وتجربة نوع مختلف من الأكلات التي تنتمي لبلدة أخرى، نقدم لك قائمة تضم أشهر مطاعم عالمية في الرياض.

1- مطعم ذا بوتشر شوب أند غريل

إذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم عالمية في الرياض، نقدم لك مطعم ذا بوتشر شوب أند غريل الذي يقدم أشهى اللحوم والمأكولات العربية اللذيذة، حيث يتميز عن غيره من المطاعم بوجود فريق عمل متعاون ومجموعة من أفضل شيفية اللحوم في الرياض، كما يقدم بجانب اللحوم العديد من الوجبات النباتية والحيوانية الأخرى والوجبات السريعة والخفيفة أيضاً، كما أنه يحتوي على مجموعة من الوجبات التي تقدم للأطفال، وأسعار المأكولات بداخل المطعم مناسبة تماماً مع جودة الخدمة المقدمة ونظافة الطعام أيضاً.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع التحلية، العليا، الرياض.

شارع التحلية، العليا، الرياض. رقم الهاتف: +966 11 288 5156

مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من الساعة 12 صباحاً وحتى 12 مساءا.

2- مطعم الرومانسية

يمكنك الاستمتاع بإطلالة هذا المطعم الرائع على شارع خالد بن الوليد في الروضة، كما يتم تصنيفه على أنه أفضل مطعم بالرياض حيث يقدم العديد من الوجبات الشهية واللذيذة والتي تختلف بين المشوي والمحمر أيضاً والوجبات الحيوانية المميزة، كما يتميز المطعم بوجود فريق عمل متميز ولبق للغاية في التعامل في الزبائن، بالإضافة إلى الأجواء الرائعة الموجودة في المطعم التي تزيد من شعور الشخص بالاسترخاء والهدوء.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: شارع خالد بن الوليد، الروضة، الرياض.

شارع خالد بن الوليد، الروضة، الرياض. رقم الهاتف: +966 9200 00144

مواعيد العمل: من السبت إلى الخميس من 10:30 صباحاً حتى الساعة 1 صباحاً، ويوم الجمعة من الساعة 12:15 صباحاً حتى الساعة 1 صباحاً.

3- مطعم سيسلي الأيطالي

في حال كنت تريد تناول الطعام الإيطالي بمذاق رائع في مكان يغلب عليه الهدوء بشكل كبير والرقي في التعامل، فبالتأكيد مطعم سيسلي سيكون خيارك الأول، يرجع هذا إلى شهرته الواسعة كواحد من أفضل مطاعم ايطالية بالرياض ، حيث يقدم أفضل الوجبات الإيطالية وأنواع الباستا والبيتزا المختلفة، ويتم تصنيفه على أنه أرقى مطاعم عالمية بالرياض لأنه يتميز بأسلوب التعامل الراقي والمميز من طاقم العمل بالإضافة إلى وجود العديد من الجلسات في الهواء الطلق مع إمكانية الجلوس بداخل المكان، كما يقدم إفطار متأخر ووجبات غذاء متنوعة ووجبات للعشاء والكثير من المقبلات والحلوبات.

معلومات المطعم

عنوان المطعم: طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض.

طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض. رقم الهاتف: : +966 55 032 5566

مواعيد العمل: يومياً من الساعة الثانية عشر صباحاً حتى الساعة 1 صباحاُ ماعدا يوم الخميس من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 1:30 صباحاً.

4- مطعم REGAL BURGER

يمكنك الاستمتاع بالأجواء الأمريكية أثناء تناول الطعام في الرياض وبكل سهولة، بدءاً من ديكورات المطعم حتى أنواع المأكولات التي يتم تقديمها، وكل هذا بداخل أحد أفضل مطاعم امريكية في الرياض وهو مطعم ريجال برجر، حيث يقوم بتقديم وجبات مميزة من البرجر بأنواعه مع البطاطس ووجبات الاستيك الرائعة، ويتميز هذا المطعم بتتبيلته المختلفة والموزونة للحوم والسلطات، بالإضافة إلى التعامل المحترم واللبق للغاية من فريق عمل المطعم، أضمن لك أنك إذا زرت هذا المطعم لمرة واحدة ستظل تزوره لبقية حياتك. معلومات المطعم عنوان المطعم: شارع أبو بكر، الياسمين، الرياض، في Center corner Mall.

شارع أبو بكر، الياسمين، الرياض، في Center corner Mall. رقم الهاتف: +966 55 592 3887

مواعيد العمل: من السبت إلى الأربعاء بدءاً من الساعة 1 مساءا حتى الساعة 1:30 صباحاً ويومي الخميس والجمعة من الساعة 1 مساءً حتى ال2 صباحاً. 5- مطعم ارمين

إلى كل محبي الأطعمة النباتية والخالية من المنتجات الحيوانية نقدم لكم أشهر مطاعم عالمية في الرياض وتقدم مجموعة من أفضل الوجبات الأرمينية، فبدءاً من الديكور المميز حتى جودة الطعام والنظافة بداخل المطعم حصل على إعجاب الكثير من الزائرين، لذا فقد حصل على لقب أحسن مطاعم ارمنية الرياض ، وما يميز هذا المطعم أنه يمكنك أن تحصل على طاولة خاصة بك في غرفة منعزلة للحفاظ على الخصوصية وذلك عن طريق الحجز قبل الذهاب للمطعم، كما أن كمية الطعام ومذاقة ممتاز، ومن أفضل الأشياء الموجودة فيه أنه بدون موسيقى وهذا شيء رائع يحسب لصالح المطعم. معلومات المطعم عنوان المطعم: طريق الملك عبد العزيز، حي الملك سلمان، الرياض .

طريق الملك عبد العزيز، حي الملك سلمان، الرياض رقم الهاتف : +966 11 245 5512

: مواعيد العمل: يومياً من الساعة 1:30 مساءً حتى الساعة 12:30 صباحاً. 6- مطعم فلوريا ستيك لاونج يعتبر هذا المطعم من أفضل مطاعم تركية بالرياض فهو يقدم الكثير من اللحوم المشوية على الطريقة التركية المميزة، ويتيح لك فرصة تناول تلك اللحوم في مكان واسع تحت ديكور وإضاءات مميزة، كما يقوم بتقديم وجبات لذيذة من ورق العنب وستيك تي بونو صلصة الفطر، يشيد زبائن هذا المطعم بمعاملة فريق العمل المميزة والاهتمام بالعملاء وترتيب ونظافة المكان، يوجد لديك فرصة أيضاً في الجلوس في الهواء الطلق في حديقة المطعم، بجانب القدرة على الجلوس داخل المكان إذا كنت ترغب ببعض الخصوصية، بالإضافة إلى أن أسعار المكان مناسبة للغاية. معلومات المطعم عنوان المطعم: طريق الملك عبد العزيز، النفل، الرياض.

طريق الملك عبد العزيز، النفل، الرياض. رقم الهاتف: +966 55 860 6444

ساعات العمل: طوال أيام الأسبوع من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً.

7- مطعم دار مدة للمأكولات الكويتية

حصل هذا المطعم على 4.7 نجوم أثناء عملية تقييمه على خرائط جوجل، لذا يعد هو أول و أفضل مطاعم كويتية في الرياض، وواحد من أفضل المطاعم العالمية في الرياض المميزة للغاية بمذاق الطعام لديهم وديكورات المكان الرائعة، فهو يقدم أنواع عدة من اللحوم والأسماك والأرز والعديد من المقبلات والمشروبات أيضاً، يرى بعض الأشخاص أن أسعار المطعم غالية لكنه بالنسبة إلى جودة الطعام ونظافة وترتيب المكان وتنظيم السفرة فهو مناسب جداً، فإذا كنت ترغب في تناول وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء بداخل الكويت وأنت في الرياض ما عليك سوى زيارة هذا المكان.

معلومات المطعم

عنوان المطعم : طريق ابو بكر بن الصديق، ظهرة لبن، الرياض.

: طريق ابو بكر بن الصديق، ظهرة لبن، الرياض. رقم الهاتف : +966 58 007 0017

: مواعيد العمل: من السبت إلى الأربعاء يفتح في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، بالنسبة إلى يومي الخميس والجمعة يفتح في تماما الساعة 12:30 ظهراً ويغلق في تمام الساعة 12:30 مساءً. 8- مطعم وايلد فاير نال هذا المطعم على إعجاب الكثير من الزوار وينصح به العديد من الأشخاص، وأكثر ما يميزه استيك اللحمة الطري اللذيذ والمأكولات البحرية المطهوة جيداً بتتبيله رائعة، لذا فقد تم تصنيفه على أنه واحد من أشهر مطعم عالمي في الرياض، كما أن الديكور رائع والأسعار ممتازة، كما يوجد فيه خدمة البوفيه المفتوح للسلطات والمقبلات واللحوم والبرازيلية التي تقدم لك حتى الشبع، كما يوجد به ركن للمشروبات المتنوعة والحلويات البرازيلية الشهية، ويتيح لك المطعم فرصة الجلوس بداخله أو خارجه للحصول على المتعة التي تريدها بطريقتك الخاصة. معلومات المطعم عنوان المطعم: RDC Hotel & Convention، Crowne Plaza، بداخل فندق كراون بلازا.

RDC Hotel & Convention، Crowne Plaza، بداخل فندق كراون بلازا. رقم الهاتف: +966 11 813 1399

مواعيد العمل: من الأحد للخميس من الساعة 12:30 حتى الساعة 3:30، ثم يعاد فتحه مرة أخرى من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 12 صباحاً، يوم الجمعة السبت يتم فتحه من الساعة 12:30 مساءا حتى الساعة 2مساءاً.

9- مطعم لاقو

يقوم هذا المطعم بتقديم مأكولات من أربع مطابخ عالمية وهي المطبخ الأسباني واليوناني والإيطالي والياباني، وتختلف المنيو لهذا المطعم بين السوشي واللحوم والبيتزا والأسماك، أسعاره جيدة ونظيف للغاية فإذا كنت تريد عمل عزومة لأكثر من شخص في مكان له ديكور مختلف ومميز وكل شخص له ذوق معين في الطعم، فهذا المطعم هو الخيار الأفضل، وترجع شهرته كواحد من مطاعم عالمية في الرياض إلى موقعه الاستراتيجي في الرياض وطريقة استقبال المطعم للزبائن والمشروب الترحيبي الرائع الذي يتم تقديمه للزبائن.

معلومات المطعم

عنوان المطعم : Front Mall, مطار الملك خالد الدولي.

: Front Mall, مطار الملك خالد الدولي. رقم الهاتف : +966 11 291 2226

: مواعيد العمل: يومياً من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 1 صباحاً.

في نهاية هذا المقال بعد أن سلطنا الضوء على أهم مطاعم عالمية في الرياض وأهم ما يميزها، نرجو أن تكون قد وجدت ضالتك وحددت المكان الذي تريد زيارته ونوع الطعام المفضل لك.