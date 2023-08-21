أفضل 16 مطعم من مطاعم الرياض عوائل مع العناوين

تشتهر مدينة الرياض بمطاعمها الجميلة والمتنوعة والتي تناسب طبقات المجتمع كافة، وأغلبية الزوار يبحثون عن مطاعم الرياض عوائل للحصول على الخصوصية أثناء تناول الطعام والاستمتاع بأفضل الأوقات، وتختلف المطاعم بتقديمها أصناف الطعام فمنها ما يخص المطبخ التركي أو السوري أو اللبناني وغيرها من المطابخ العريقة، وفي مقالنا سنقدم لكم أهم هذه المطاعم نتمنى أن تحظى باهتمامكم ومحبتكم.

أفضل مطاعم الرياض للعوائل

يمكنك تجربة الطعام الفاخر في أحد مطاعم الرياض عوائل التي تتميز بالخصوصية والتي تقدم أطباقاً من مختلف البلدان وبجودة عالية وبأسعار مناسبة لجميع الزبائن، ولاختيار أحسن مطعم في الرياض قدمنا لكم قائمة مميزة في الأسطر الآتية:

1- مطعم بيت الشاورما

وهو أفضل مطعم عوائل بالرياض يتصف بازدحامه الشديد نسبة للخدمة الممتازة والأطباق الشهية المختلفة المقدمة فيه، حيث تتنوع من خلال وجبات الإفطار والغداء مثل الألبان والأجبان والشاورما والفلافل والسمبوسة بأنواعها، إضافة للمقبلات اللذيذة كالفتوش والمتبل ولا ننسى العصائر والمشروبات المتنوعة المتوفرة فيه.

معلومات عن مطعم بيت الشاورما

الموقع: شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

شارع الأمير ممدوح بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 16666‬‏

‏‪+966 9200 16666‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الخامسة صباحاً إلى الرابعة صباحاً.

2- مطعم المجلس الخليجي

مطعم من مطاعم الرياض عوائل متميز بديكواته التراثية التي تبعث على الراحة ويتصف بوجود جلسات خارجية وداخلية مغلقة، ويقصده الزوار لاعتباره من أفضل مطاعم فطور في الرياض للعوائل، حيث يقدم وجبات الإفطار المتنوعة كالبيض والجبن بأنواعه والتمر، إلى جانب الشكشوكة والكبدة والمعكرونة والدجاج والسلطات بأنواعها، وهو اختيار موفق لجميع الزوار.

معلومات عن مطعم المجلس الخليجي

الموقع: طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، غرناطة، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، غرناطة، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪+966 9200 09533‬‏

‏‏‪+966 9200 09533‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الخامسة صباحاً إلى الواحدة صباحاً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الثانية صباحاً.

يومياً من الخامسة صباحاً إلى الواحدة صباحاً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الثانية صباحاً. انستغرام المطعم: من هنا.

3- مطعم السرايا

إن كنت ترغب بزيارة مطاعم عوائل بالرياض ننصحك بزيارة هذا المطعم، فهو متميز من حيث الجودة والأجواء والأطباق الشهية ويشرف عليه أمهر الطهاة، ويقدمون أصنافاً مختلفة من الوجبات التركية وغيرها مثل المشاوي اللذيذة والروبيان المشوي والحمص بالزبدة والأرز بأنواعه، إضافة لكباب الباذنجان المميز بمذاقه ولا ننسى الخبز التركي الرائع، ينصح بارتياده والاستمتاع بأجمل الأوقات.

معلومات عن مطعم السرايا

الموقع: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‏‪+966 11 463 6000‬‏

‏‏‏‪+966 11 463 6000‬‏ مواعيد العمل: يومياً من العاشرة والنصف صباحاً إلى الثانية صباحاً ما عدا يوم الجمعة يفتح المطعم عند الثانية عشرة ظهراً.

يومياً من العاشرة والنصف صباحاً إلى الثانية صباحاً ما عدا يوم الجمعة يفتح المطعم عند الثانية عشرة ظهراً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

4- مطعم الرومانسية

تلجأ العائلات إلى البحث عن مطاعم في الرياض عوائل للحصول على الخصوصية، وفي هذا المطعم تجد طلبك حيث تتوفر جلسات عائلية ويتسم بخدمته الممتازة وأطباقه المتنوعة كالمندي ومظبي الدجاج والمقلوبة والمقبلات والسلطات إضافة للخيارات النباتية، كما يتوفر فيه مصعد للكراسي المتحركة لتسهيل دخولهم.

معلومات عن مطعم الرومانسية

الموقع: طريق الملك عبد العزيز الفرعي، المصيف، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الملك عبد العزيز الفرعي، المصيف، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‪+966 9200 00144‬‏

‏‪+966 9200 00144‬‏ مواعيد العمل: يومياً من العاشرة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة صباحاً ما عدا يوم الخميس يغلق المطعم عند الواحدة صباحاً ويوم الجمعة يفتح المطعم عند الثانية عشرة ظهراً.

يومياً من العاشرة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة صباحاً ما عدا يوم الخميس يغلق المطعم عند الواحدة صباحاً ويوم الجمعة يفتح المطعم عند الثانية عشرة ظهراً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

5- مطعم الشرفة

هل تبحث عن مطعم متميز بجلساته وتصميمه الفريد وأطباقه الشهية؟ يعتبر هذا المطعم من أفضل مطاعم الرياض عوائل فهو يتألف من ثلاثة طوابق وفيه ألعاب للأطفال وجلسات خارجية وداخلية، ويقدم تشكيلة واسعة من الأصناف كشيخ المحشي والكوسا بلبن والأرز بأنواعه والتبولة والبابا غنوج واللازانيا والعرايس التي تتميز بطعمها الشهي.

معلومات عن مطعم الشرفة

الموقع: طريق مكة المكرمة الفرعي، الملك عبد العزيز، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق مكة المكرمة الفرعي، الملك عبد العزيز، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪+966 11 445 5544‬‏

‏‏‪‏‪+966 11 445 5544‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية عشرة والنصف صباحاً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الواحدة صباحاً.

يومياً من الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية عشرة والنصف صباحاً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الواحدة صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

6- مطعم حارات

لكل شخص يرغب بالذهاب إلى مطعم لا يشبه غيره من المطاعم من ناحية الديكور والأطباق المقدمة، بادر بزيارة أفضل مطاعم الرياض عوائل وهو مطعم حارات الذي يتميز بأجوائه الساحرة من حيث الصور والمقتنيات والتحف والدعايات القديمة التي تعود بك للزمن الماضي القديم، ويقدم في وجباته أصنافاً مختلفة بطريقة الطهي فهو مطعم لبناني يقدم الكوسا بلبن والكباب الاسطنبولي والكباب بالكرز والتبولة والشاورما والفلافل والرز بحمص.

معلومات عن مطعم حارات

الموقع: الطريق الدائري الشمالي الفرعي، المصيف، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

الطريق الدائري الشمالي الفرعي، المصيف، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‏‪+966 53 900 9907‬‏

‏‏‪‏‏‪+966 53 900 9907‬‏ مواعيد العمل: يومياً من السادسة صباحاً إلى الواحدة صباحاً وتبدأ استراحة العمل من الثانية عشرة ظهراً إلى الواحدة ظهراُ.

يومياً من السادسة صباحاً إلى الواحدة صباحاً وتبدأ استراحة العمل من الثانية عشرة ظهراً إلى الواحدة ظهراُ. الموقع الإلكتروني: من هنا.

7- مطعم حمام عبدُه

مطعم مصري ويعتبر من أفضل مطاعم الرياض عوائل يتكون من دورين والدور الثاني مخصص للعوائل، يقدم لزواره الكرام أطباقاً شهية مصرية كالحمام المحشي وملوخية بالأرانب وشوربة الكوارع إضافة للفريكة والمشويات المشكلة والمعكرونة بالبشاميل.

معلومات عن مطعم حمام عبدُه

الموقع: طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، العليا، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‏‏‪+966 58 181 2222‬‏

‏‏‪‏‏‏‪+966 58 181 2222‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الثانية عشرة ظهراً إلى الواحدة صباحاً.

8- مطعم القرية النجدية

إن كنت من رواد المطاعم وتبحث عن مطاعم شعبية في الرياض عوائل قم بزيارة مطعم القرية النجدية، فهو مطعم عوائل بالرياض رخيص يتميز بديكوره التراثي وأجوائه الدافئة وتفاصيله النجدية، ويقدم عدداً كبيراً من أصناف الطعام كالمطازيز والدجاج المضغوط ومرق خضار باللحم والمقلوبة والخيار بلبن والجريش والمهلبية.

معلومات عن مطعم القرية النجدية

الموقع: طريق أبي بكر الصديق، حي الملك سلمان، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق أبي بكر الصديق، حي الملك سلمان، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪+966 9200 33511‬‏

‏‏‪‏‪‏‪+966 9200 33511‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة صباحاً ما عدا يوم الجمعة يفتح المطعم عند الثانية عشرة والنصف ظهراً.

يومياً من الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة صباحاً ما عدا يوم الجمعة يفتح المطعم عند الثانية عشرة والنصف ظهراً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

9- مطعم قيف مي فايف

إلى عشاق الطعام التركي واللبناني نقدم لكم مطعم قيف مي فايف المتميز بمذاق الطعام الشهي، لذلك يعد أفضل مطعم بالرياض عوائل حيث يشرف على طبخه أمهر الطهاة، وتتضمن قائمة طعامه تشكيلة متنوعة مثل شاورما السلاطين والبروستد والشيش طاووق والفلافل والكبدة وموهيتو الفراولة والكنافة بقشطة والبقلاوة.

معلومات عن مطعم قيف مي فايف

الموقع: طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، الملقا، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، الملقا، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‏‪+966 9200 27700‬‏

‏‏‪‏‪‏‏‪+966 9200 27700‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الرابعة والنصف صباحاً إلى الثالثة صباحاً.

10- مطاعم باب توما

مطعم سوري ظريف متميز باللمسة السورية في أصنافه فلمن يبحث عن مطاعم حلوة ورخيصة بالرياض عوائل ننصحك بزيارة هذا المطعم، حيث يتميز بأسعاره المقبولة وأطباقه الرائعة كالبروستد والدجاج المشوي والدجاج المسحب وورق العنب والشاورما والكباب والحمص، وتستمتع بسماع صوت شلال المياه الصناعي الموجود فيه، مما يجعلك تقضي لحظات ممتعة وهادئة أثناء تناولك الطعام في هذا المكان المحبب.

معلومات عن مطاعم باب توما

الموقع: جرير، الملز تقاطع الستين، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

جرير، الملز تقاطع الستين، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‏‏‪+966 55 891 3201‬‏

‏‏‪‏‪‏‏‏‪+966 55 891 3201‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية صباحاً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الثالثة صباحا.

11- مطعم هوكا

مطعم تركي جميل وهو أفضل مطعم بالرياض عوائل يتصف بتنوع جلساته الداخلية والخارجية لإرضاء جميع الزوار، ويقدم مأكولات تتميز بمذاقها الشهي مثل البيتزا والمعكرونة ودجاج تاكو والتبولة والحمص وكفته بالجبن، إضافة لتشكيلة من الحلويات والعصائر.

معلومات عن مطعم هوكا

الموقع: النخيل، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

النخيل، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪+966 54 890 1292‬‏

‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪+966 54 890 1292‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الثامنة صباحاً إلى الواحدة إلا ربع صباحاً.

يومياً من الثامنة صباحاً إلى الواحدة إلا ربع صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

12- مطعم مادلين

إن كنت ترغب بزيارة أجمل مطاعم بوليفارد الرياض ننصحك بزيارة مطعم مادلين، فهو مطعم متخصص بالوجبات السريعة والمقبلات والمخبوزات والمشروبات بأنواعها، وفي قائمة الطعام اختيارات كثيرة كالبيض بأنواعه المقلي والبيض مع الكمأة والبيتزا بأشكالها ببروني ومارغريتا وأنواع أخرى، إلى جانب الحساء والسجق مع الطماطم، ولا ننسى أن أكثر ما يميزه المخبوزات كالبانكيك والنوتيلا فرانش توست والكرواسان ذو نكهة فرنسية فاخرة متميزة.

معلومات عن مطعم مادلين

الموقع: The Boulevard، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حطين، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

The Boulevard، طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، حطين، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪+966 9200 10330‬‏

‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪+966 9200 10330‬‏ مواعيد العمل: يومياً من السابعة صباحاً إلى الثانية عشرة إلا ربع ظهراً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الواحدة إلا ربع صباحاً.

يومياً من السابعة صباحاً إلى الثانية عشرة إلا ربع ظهراً ما عدا يومي الخميس والجمعة يغلق المطعم عند الواحدة إلا ربع صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

13- مطعم TOKYO - Al Urubah Rd

مطعم مشهور بديكوره الأنيق والخدمة الممتازة وجودة الأطعمة اليابانية، حيث يقدم مجموعة متنوعة من خيارات السوشي، النودلز، تاكو، رامن، ديناميت شرمب، ساموراي وغيرها، والأسعار فيه مرتفعة نظراً لجودة الأطباق المقدمة، وتم اعتباره أفضل مطعم بالرياض عوائل.

معلومات عن مطعم TOKYO - Al Urubah R

الموقع: طريق العروبة، الورود، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق العروبة، الورود، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‪+966 9200 09662‬‏

‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‪+966 9200 09662‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الثانية عشرة صباحاً.

يومياً من الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الثانية عشرة صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

14- مطعم زعفران

مطعم متخصص بالمأكولات الهندية ومن أطباق الكاري الرئيسية دجاج بالكاري من زافران، دابي كا موراغ، سمك بالكاري، جوشت نيهاري، ماسلا الجمبري بالإضافة إلى قائمة طعام للأطفال، كما أن معاملة الموظفين محترمة تسعى لإرضاء الزبائن لذا يعد من أحسن مطاعم الرياض عوائل.

معلومات عن مطعم زعفران

الموقع: طريق مكة المكرمة الفرعي، أم الحمام الشرقي، Turki Square, Ground Floor، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق مكة المكرمة الفرعي، أم الحمام الشرقي، Turki Square, Ground Floor، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‏‪+966 50 339 9181‬‏

‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‏‪+966 50 339 9181‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الثانية عشرة صباحاً ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت يغلق المطعم عن الواحدة صباحاً.

يومياً من الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الثانية عشرة صباحاً ما عدا أيام الخميس والجمعة والسبت يغلق المطعم عن الواحدة صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

15- مطعم طنجية

يعتبر من مطاعم الرياض عوائل المتميزة بديكورها المغربي الأصيل المصنوع من الفسيفساء والزخاريف المغربية وفيه نافورة تشعر الزبائن بالراحة بالإضافة إلى الموسيقى الراقية، ومن أطباقه الشهيرة الطنجية، كسكسي بالدجاج، طاجن، برقوق إلى جانب الحلويات المغربية والشاي المغربي اللذيذ.

معلومات عن مطعم طنجية

الموقع: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الملك فهد، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، الملك فهد، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‏‪‏‪+966 11 470 5554‬‏

‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‏‪‏‪+966 11 470 5554‬‏ مواعيد العمل: يومياً من السابعة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف صباحاً.

يومياً من السابعة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف صباحاً. انستغرام المطعم: من هنا.

16- مطعم فيريسكا

وهو أحد أفضل مطاعم البديعة بالرياض عوائل الذي يقدم تشكيلة من المأكولات الإيطالية ومن أشهرها تشيلي تشيز فرايزر، فوتشي الفريدو، أصابع موزريلا، فوتشيني، سلطة السيزر وغيرها من الأطباق الشهية، وما يميز هذا المطعم فيه جلسات خاصة للعوائل والخدمة سريعة في تقديم الطلبات والموظفين ودودين.

معلومات عن مطعم فيريسكا

الموقع: عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، الرياض ويمكن الوصول إليه من هنا.

عائشة بنت أبي بكر، ظهرة البديعة، الرياض ويمكن الوصول إليه رقم الهاتف: ‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‏‪‏‏‪+966 11 426 6622‬‏

‏‏‪‏‪‏‪‬‏‏‪‬‏‏‏‪‏‏‪+966 11 426 6622‬‏ مواعيد العمل: يومياً من الواحدة ظهراً إلى الثانية صباحاً.

يومياً من الواحدة ظهراً إلى الثانية صباحاً. الموقع الإلكتروني: من هنا.

قدمنا لكم في نهاية هذا المقال معلومات حول أفضل مطاعم الرياض عوائل المتميزة بأطباقها الشهية وخدماتها الرائعة، وذكرنا لكم الموقع ورقم الهاتف ومواعيد العمل والموقع الإلكتروني لسهولة الوصول إليه.