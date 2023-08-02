أفضل 10 مطاعم فطور في الرياض للعوائل ننصحك بها

إذا كنت من عشاق الأكلات المميزة وترغب في تجربة مأكولات جديدة ومختلفة مع أفراد عائلتك، وإذا كنت ترغب في أن تبدأ يومك بوجبة إفطار لذيذة ومميزة مما يدفعك للبحث عن مطاعم فطور في الرياض للعوائل؛ لذا حرصنا على أن نسهل عليك عملية البحث وسوف نقدم لك أفضل مطاعم افطار عوائل بالرياض؛ لتحظى بتجربة فريدة ومثالية وتتمكن من قضاء وقت جميل وممتع مع أفراد عائلتك.

أفضل مطاعم فطور في الرياض للعوائل

تضم الرياض عددًا كبيرًا ومتنوعًا من المطاعم المتميزة التي تقدم الأكلات الشرقية والغربية بالطريقة الأصلية لها، وذلك حرصًا منها على تقديم أفضل خدمة للعملاء، كما تحرص أيضًا على توفير جلسات مريحة للغاية ومناسبة للجلسات العائلية وتجمعات الأصدقاء، وإذا كنت تبحث عن مطعم فطور صباحي بالرياض فسوف نقدم لك قائمة بأبرز 10 مطاعم فطور في الرياض للعوائل:

1- ايرلي مورنينق

يعد مطعم ايرلي مورنينق من أبرز أماكن فطور بالرياض عوائل، حيث يقدم المطعم لعملائه العديد من الخدمات المتميزة، فضلًا عن الطعام الصحي واللذيذ الذي يوفره المطعم، والذي يتم إعداده بعناية فائقة وباستخدام أفضل المكونات ذات الجودة العالية لضمان الحصول على مذاق مثالي ومميز، فالمطعم يقدم أشهى وألذ الأطباق المناسبة للإفطار والعشاء مع إمكانية تناول كوب من القهوة مع وجبتك، حيث يمكنك تناول بيض بطريقة ايرلي مورنينق مع كوب من الشاي العدني أو تناول الشكشوكة مع القهوة التركي، فلديه عدد كبير ومتنوع من الأصناف الرائعة التي تناسب ذوقك.

فضلاً عن تصميم المطعم المميز والذي يشعرك بالراحة والاسترخاء أثناء تناول الطعام لتبدأ يومك بذهن صافي؛ لذا لا تتردد في زيارة مطعم ايرلي مورنينق والاستمتاع بتجربة مميزة، والجدير بالذكر أن المطعم مناسب للأطفال والأجواء مريحة للغاية، كما يقدم خدمة توصيل الطلبات والطعام السفري والعديد من الخدمات الأخرى، واشتهر بأنه من أجمل مطاعم فطور في الرياض للعوائل.

معلومات المطعم

العنوان: يقع المطعم في شارع سالم بن معقل، حي النخيل، الرياض.

يقع المطعم في شارع سالم بن معقل، حي النخيل، الرياض. مواعيد العمل: يعمل يوميًا بداية من الساعة ٥:٣٠ صباحًا وحتى الساعة ١١:٤٥ صباحًا.

2- مطعم لي لي

هل ترغب في تناول فطور لذيذ بالرياض وتبحث عن مطعم فطور صباحي بالرياض عوائل؟ إذن فإن مطعم لي لي هو الاختيار الأمثل لك، حيث يقدم لعملائه فطيرة الفلافل المميزة ذات المذاق اللذيذ، وفطيرة الأجبان، بالإضافة إلى المناقيش وطبق الإفطار العربي، فضلاً عن القهوة والكابتشينو، وهو مناسب جدًا مع العائلة لأنه أحد مطاعم فطور في الرياض للعوائل.

كما يتميز المطعم بديكوراته المميزة والرائعة والجلسات المريحة، بالإضافة إلى الأجواء الرائعة والأسعار المقبولة؛ لذا إذا كنت تبحث عن مطعم مميز لتناول الإفطار مع العائلة فما عليك سوى زيارة مطعم لي لي، والاستمتاع بما يقدمه لزبائنه من خدمات مميزة وأطباق لذيذة ومميزة لتنعم بصباح مشرق وجميل.

معلومات المطعم

العنوان: طريق الامير تركي بن عبدالعزيز الأول، حي المحمدية، الرياض.

طريق الامير تركي بن عبدالعزيز الأول، حي المحمدية، الرياض. رقم الهاتف: 966112303064+

966112303064+ مواعيد العمل: يعمل المطعم من الساعة ٦:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١:٣٠ مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة ٦:٠٠ صباحًا وحتى ٤:٠٠ مساء يومي الجمعة والسبت.

3- مطعم فطور زمان

يعتبر مطعم فطور زمان من أحسن مطاعم الرياض وأكثرها تميزًا، حيث يمتلك جلسات خارجية وداخلية مميزة مصممة بعناية فائقة لتحقق أكبر قدر من الخصوصية للعملاء، بالإضافة إلى أنه يقدم لزبائنه قائمة طعام متنوعة لتتناسب مع الأذواق كافة؛ مما يجعله الاختيار الأمثل للأشخاص الذين يرغبون في قضاء وقت جميل في الصباح وتناول إفطار لذيذ مع أفراد العائلة.

وتتميز قائمة الطعام بتنوع الأصناف الموجودة بها مثل مطبق وتميس وجبن بالطحينية، كما يمكنك تناول وجبة شكشوكة وجبن وفول أو شوربة ساخنة، ومن أهم ما يميز مطعم فطور زمان أن أسعاره مناسبة للغاية: لذا يمكنك تناول الإفطار مع عائلتك دون الحاجة لدفع مبالغ باهظة.

معلومات المطعم

العنوان : حي اشبيلية، الرياض.

: حي اشبيلية، الرياض. رقم الهاتف :‏ ‏‬‏‬966531407040+

:‏ ‏‬‏‬966531407040+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة ٥:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١٢ مساء، ثم يستأنف العمل مرة أخرى بداية من الساعة ٥:٠٠ مساء وحتى ١٢ صباحًا.

4- فطور فارس

يحرص مطعم فطور فارس على أن يقدم لزبائنه وجبات فطور متنوعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حرصه على توفير أجواء مفعمة بالحيوية والسعادة، فضلًا عن الخدمات المتميزة التي يحظى بها العملاء مما يشعرهم بأنهم في مكانهم المفضل؛ لذا إذا كنت ترغب في تناول وجبات فطور متميزة مثل وجبة فطور فارس أو معصوب أبويا أو تميس أو الكبدة أو غيرهم من الوجبات المميزة والاستمتاع بالأجواء العائلية المميزة فلا تتردد في زيارة مطعم فطور فارس.

معلومات المطعم

العنوان : ميدان تركي ، طريق الأمير تركي بن ​​عبدالعزيز الأول ، أم الحمام الشرقي ، الرياض.

: ميدان تركي ، طريق الأمير تركي بن ​​عبدالعزيز الأول ، أم الحمام الشرقي ، الرياض. رقم الهاتف : ‏966552300186+‬‏‬‏‬‬‬‬

: ‏966552300186+‬‏‬‏‬‬‬‬ مواعيد العمل: من الساعة ٥ صباحًا وحتى ٣.٣٠ مساء طوال أيام الأسبوع.

5- مطعم دكة عزيز

يعد مطعم دكة عزيز من أفضل مطاعم فطور بالرياض حيث يقدم لعملائه ألذ وأشهى المعجنات والوجبات الخفيفة المناسبة للإفطار، كما يتميز المطعم بديكوراته المميزة والنباتات التي تملئ أركانه؛ مما يساعدك على تصفية الذهن ويزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء.

كما يوفر المطعم جلسات داخلية وخارجية ليتمكن العميل من اختيار المكان الذي يرغب في تناول الإفطار به، بالإضافة إلى أن أسعاره مناسبة للغاية مقارنة بالجودة والخدمة الممتازة التي نقدمها لعملائنا، حيث يتم تقديم الوجبات كافة ساخنة وفي وقت قصير للغاية.

أما عن قائمة الطعام لدينا فمليئة بالأصناف الرائعة مثل كريب ولذيذة و شكشوكة دكة عزيز، بالإضافة إلى بيتزا الدجاج والخضار، كما يمكنك الاستمتاع بتناول مشروبك المفضل بجانب وجبة الإفطار مثل اللاتية أو القهوة التركية وغيرهم.

معلومات المطعم

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض.

: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، السليمانية، الرياض. مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة ٦ صباحًا وحتى ٣ مساء.

6- مطعم ذا مانشن

هل تبحث عن مكان فخم لتناول الإفطار به؟ إذن مطعم ذا مانشن هو اختيارك الأمثل، وذلك لأن المطعم مصمم بعناية فائقة ليشبه القصر الملكي في فخامته وأناقته، فضلاً عن أن أجوائه مميزة ومريحة للغاية، كما يقدم المطعم لزبائنه مجموعة كبيرة ومتنوعة من المأكولات اللذيذة والعالمية مثل الباستا وشرائح الدجاج، بالإضافة إلى الشكشوكة وكيكة التمر والفلافل والمناقيش، وتم تصنيفه بأنه من أفضل مطعم فطور عوائل في الرياض.

يتميز المطعم أيضًا بمساحته الواسعة والموسيقى الهادئة والجلسات المريحة بالإضافة إلى الأسعار المناسبة، ولأنه يحرص على تقديم أفضل خدمة للعملاء يحرص على الاهتمام بأدق التفاصيل أثناء تقديم الوجبات للعملاء والاستماع إلى آرائهم وتلبية جميع متطلباتهم حرصًا منهم على إرضاء عملائهم.

معلومات المطعم

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض.

: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض. رقم الهاتف : 966112930337+

: 966112930337+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة ٦ صباحًا وحتى الساعة ١٢ صباحًا.

7- مطعم ضيعتنا

إذا كنت من عشاق الأكلات اللبنانية وتفضل تناولها فما عليك سوى زيارة مطعم ضيعتنا، والذي يندرج تحت قائمة مطاعم الرياض عوائل ، حيث يقدم المطعم لعملائه الأكلات اللبنانية المتنوعة ويحرص المطعم على تحضير كافة الوجبات وفقًا لطريقتها التقليدية للحصول على الطعم الأصلي لها، حيث يعتمد المطعم على فريق عمل محترف ومتمكن من إعداد أشهى الأكلات.

كما يتميز ديكور مطعم ضيعتنا بالهدوء، فضلاً عن الجلسات المريحة والأجواء الرائعة التي تشعرك بأنك سافرت إلى لبنان وتتناول الإفطار بالضيعة وسط الطبيعة، لذا إذا كنت تبحث عن مطعم فطور عوائل الرياض فننصحك بتجربة مطعم ضيعتنا.

معلومات المطعم

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض

: طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، العليا، الرياض رقم الهاتف : 966114885252+

: 966114885252+ مواعيد العمل: المطعم يعمل يوميًا على مدار ٢٤ ساعة دون انقطاع.

8- مطعم 6 صباحا

يعد مطعم ٦ صباحا من أفضل مطاعم فطور بالرياض حيث لديه قسم مخصص للعائلات والمجموعات، أيضَا يعد واحد من مطاعم الرياض جاليري ويتمتع بالعديد من المميزات وتتمثل في الآتي:

يقدم لزبائنه قائمة طعام متنوعة لتتناسب مع الأذواق كافة.

فريق العمل بشوش ومهذب للغاية.

يحرص المطعم على تلبية متطلبات عملائه.

الأسعار مناسبة للجميع.

المطعم نظيف ومرتب.

والجدير بالذكر أن المطعم يضم مجموعة من أمهر الطهاة المحترفين والمتمكنين من تحضير الوجبات اللذيذة والمميزة مثل شكشوكة وجبن حلومي وخبز تميس، بالإضافة إلى فطيرة الأجبان وفتة باذنجان ومقلقل وكبدة فخار حمص وغيرهم، كل هذا وأكثر يقدمه مطعم ٦ صباحًا خدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة للغاية؛ لذا إذا كنت ترغب في تناول فطور لذيذ ومميز فيجب عليك زيارة مطعم ٦ صباحًا مع عائلتك

معلومات المطعم

العنوان : طريق الامام سعود بن فيصل، حي الصحافة، الرياض.

: طريق الامام سعود بن فيصل، حي الصحافة، الرياض. رقم الهاتف : 966544911351+

: 966544911351+ مواعيد العمل: يعمل يوميًا من الساعة ٥ صباحًا وحتى ١١:٣٠ مساء.

9- مطعم المجلس الخليجي

يعد مطعم المجلس الخليجي مزيج بين الأصالة والتنوع، وذلك نظرًا لما يقدمه من أطباق خليجية تراثية يتم تحضيرها بعناية فائقة وعلى أيدي طهاة سعوديين لتحضيرها بالطريقة التقليدية، وهذا ما ميزه عن باقي مطاعم فطور في الرياض للعوائل، بالإضافة إلى تميزه بتوفير عدد كبير ومتنوع من الأطباق العربية وأطباق شرق آسيا، كما أن تنوع واصالة المطعم لا تقتصر فقط على الأطباق المقدمة، بل تمتد لديكورات المكان والجلوس على الأرض أثناء تناول الطعام، مما يعزز شعورك بالراحة ويجعلك تشعر وكأنك سافرت عبر الزمن لتتناول الطعام في بيت أجدادك.

ساهم كل ذلك في أن يصبح مطعم المجلس الخليجي من أفضل مطاعم فطور في الرياض عوائل، فالمطعم مناسب للتجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء، كما أن المطعم يقدم خدماته بأسعار مناسبة للغاية.

معلومات المطعم

العنوان : طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، حي غرناطة، الرياض.

: طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، حي غرناطة، الرياض. رقم الهاتف : ‏‬‏966920009533+

: ‏‬‏966920009533+ مواعيد العمل: يعمل المطعم من الساعة ٥:٠٠ صباحًا وحتى الساعة ١:٠٠ من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة ٥:٠٠ صباحًا وحتى ٢ صباحًا يومي الخميس والجمعة.

10- مطعم حمسة و تغميسة

يتميز مطعم حمسة و تغميسة بالعديد من المميزات التي جعلته الاختيار الأمثل لجميع الأشخاص الذين يبحثون عن مطاعم فطور عوائل بالرياض، وذلك نظرًا لما يقدمه لزبائنه من خدمات مميزة وأطباق لذيذة ومتنوعة مثل حمسة لحم و بيض مسلوق ونواشف وحمسة اجبان وزيت وزعتر، بالإضافة إلى كبدة حجازية وفلافل والعديد من الأطعمة اللذيذة، كما تتميز ديكوراته بالفخامة والرقي كما أنها مريحة للغاية.

فضلاً عن الخدمة المتميزة التي يحظى بها العملاء؛ مما يجعلهم يرغبون في إعادة تلك التجربة، والجدير بالذكر أن المطعم نظيف ومرتب للغاية، كما أن فريق العمل يحرص على تنظيف وتعقيم الطاولات والأدوات بصورة مستمرة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة العملاء؛ لذا احضر عائلتك وأطفالك لتناول ألذ فطور على الإطلاق لدى مطعم حمسة و تغميسة، المعروف بأنه أحسن مطاعم فطور في الرياض للعوائل.

معلومات المطعم

العنوان : العباس بن عبدالمطلب، حي التعاون، الرياض.

: العباس بن عبدالمطلب، حي التعاون، الرياض. رقم الهاتف : ‏‏966506790666+

: ‏‏966506790666+ مواعيد العمل: يعمل المطعم من الساعة ٥:٠٠ صباحًا وحتى ٣:٠٠ مساء من الأحد إلى الخميس، ومن ٥:٠٠ صباحًا وحتى ٥:٠٠ مساءً يومي الجمعة والسبت.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض أفضل 10 مطاعم فطور في الرياض للعوائل، حيث عرضنا لكم ما يميز كل مطعم وما يقدمه من خدمات مميزة للعملاء، والآن عزيزي القارئ لديك كافة المعلومات المتعلقة بأفضل مطاعم فطور بالرياض عوائل يمكنك اختيار المطعم الذي يناسب ذوقك.