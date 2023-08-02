أفضل 7 من مطاعم النخيل مول الرياض ننصحك بتجربتها

تمتلئ الرياض بالعديد من المولات التي يتوجه إليها البعض بحثاً عن تسوق بعض الاحتياجات اللازمة من ملابس وأحذية وطعام وغيرها من مستلزمات المنزل والمستلزمات الشخصية، وقد يتوجه البعض الآخر إلى هذه المولات بغرض قضاء يوم ترفيهي ممتع مع الأصدقاء أو العائلة وتناول وجبة شهية لا تنسى، واليوم اخترنا لكم أحد هذه المولات الشهيرة وهو النخيل مول الرياض الذي يوجد به الكثير من المطاعم مما يجعل البعض في حيرة عند التفكير في الاختيار من بينها، ولكن لا داعي للحيرة فاليوم سنضع بين يديك عزيزي القارئ قائمة تضم أفضل مطاعم النخيل مول الرياض ليسهُل عليك الاختيار، تابع معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

أفضل مطاعم النخيل مول الرياض

في السطور القادمة سنذكر لكم كافة المعلومات التي يبحث عنها الجميع حول مطاعم النخيل مول الرياض وأهم ما يميز كل منها وقوائم الطعام الخاصة بهم مع توضيح العناوين بشكل مفصل ومواعيد فتح وغلق كل مطعم، يمكنك عزيزي القارئ الاحتفاظ بهذه القائمة للاختيار الأنسب لك من بينها.

1. مطعم ماكدونالدز

تتعدد فروع هذا المطعم في الكثير من الدول ليس فقط داخل وإنما خارجها أيضاً مما جعله أحد أفضل مطاعم عشاء بالرياض التي لها شهرة عالمية واسعة في تقديم الوجبات السريعة الشهية التي يعشقها الكثيرون من مختلف الأعمار، فهو يقدم ساندوتشات برجر اللحم والدجاج الرائعة ذات المذاق المميز مع أصابع البطاطس المقرمشة، كما يوجد أيضاً في مطعم ماكدونالدز المشروبات الباردة والأيس كريم بأسعار مناسبة للجميع وغير مرتفعة حسبما كانت التعليقات من قِبل أعداد كبيرة من الزائرين حيث أنهم يرون أن هذه الأسعار متناسبة تماماً مع ما يحصلون عليه من طعام جيد.

معلومات مطعم ماكدونالدز

عنوان المطعم: Nakheel Mall, Food Court.

Nakheel Mall, Food Court. رقم الهاتف: 9668001212345+

9668001212345+ مواعيد العمل: يعمل يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 من صباح اليوم التالي.

2. مطعم نيو يورك فرايز

يُعد من أشهر وأفضل المطاعم داخل الرياض التي تتخصص في تقديم الوجبات السريعة التي يُقبل عليها الجميع بسبب مذاقها الذي لا يُقاوم، فهو يقدم ساندوتشات الهوت دوج الشهية، البطاطس المقرمشة، النقانق، فالخيارات لديهم متعددة لتنال رضاء الجميع مع المحافظة على الجودة العالية التي تُحضر بها ولعل هذا ما جعله أفضل مطاعم النخيل مول الرياض.

معلومات مطعم نيو يورك فرايز

عنوان المطعم: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي- المغرزات- الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي- المغرزات- الرياض. مواعيد العمل: من السبت إلى الأربعاء 9.30 صباحاً: 12 صباحاً، يوم الخميس من 9.30 صباحاً: 12.30 صباحاً، يوم الجمعة من 12 ظهراً: 12 صباحاً.

3. مطعم ازال

لهواة الأكلات الشعبية ننصحكم بتجربة تناول الطعام في هذا المطعم الرائع الذي يعتبر أفضل مطعم عوائل بالرياض ويقدم للزائرين عدة خيارات في قائمة الطعام الخاصة به والتي نذكر لكم منها أطباق الفول المختلفة، الفلافل، البيض، برمة اللحم، وكذلك الحلوى والمشروبات الباردة والساخنة ليُناسب الجميع، هذا بالإضافة إلى الاستقبال الحافل من قِبل العاملين وسرعة تجهيز الطلبات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

معلومات مطعم ازال

عنوان المطعم: المغرزات- الرياض.

المغرزات- الرياض. مواعيد العمل: يعمل طوال أيام الأسبوع من 9 صباحاً إلى 12 صباح اليوم التالي ماعدا يوم الجمعة فيبدأ العمل في الساعة 1 مساءً.

4. مطعم بيتزا كومباني

عندما نتحدث عن أفضل المطاعم في النخيل مول الرياض فإنه يمكننا أن نقترح لك عزيزي القارئ هذا المطعم المميز والذي على الرغم من صغر حجمه إلا أنه يحتل مكانة كبيرة على رأس قائمة مطاعم مشهورة في الرياض التي تقدم عدة أنواع من البيتزا بحشوات مميزة مثل اللحم، الدجاج، السي فود، ميكس الجبن، هذا بالإضافة إلى الفطائر اللذيذة التي تتنوع أيضاً حشواتها، وكذلك أطباق المكرونة التي يتم تحضيرها بعدة طرق تجعلها مختلفة ومميزة، كما يمكنك اختيار المشروب المفضل لك من بين العديد من أنواع المشروبات الباردة وعصائر الفواكه الطازجة، ومن الجدير بالذكر أن الجميع يُشيدون بالأسعار أنها مناسبة تماماً دون أي مبالغة.

معلومات مطعم بيتزا كومباني

عنوان المطعم: Uthman Ibn Affan Rd, Nakheel Mall- الرياض.

Uthman Ibn Affan Rd, Nakheel Mall- الرياض. مواعيد العمل: طوال أيام الأسبوع من 12 مساءً إلى 12 من صباح اليوم التالي.

5. مطعم جيميز النخيل مول الرياض

يعتبر هذا المطعم الإيطالي أيضاً ضمن قائمة أفضل مطعم في النخيل مول الرياض الذي يوفر جلسات مميزة للزائرين مع تقديم خدمة تلقى استحسان من الجميع، وتضم قائمة الطعام أصناف كثيرة ومتنوعة تجعلك تقع في حيرة الاختيار والتي من بينها الأطباق البحرية الشهية، الكاربونارا، الروزيتو، الباستا، البيتزا، سلطات متنوعة لتكون مُرضية لجميع الأذواق، فهو من الترشيحات الرائعة لتناول وجبة لا تُقاوم.

معلومات مطعم جيميز

عنوان المطعم: النخيل مول، الرياض.

النخيل مول، الرياض. مواعيد العمل: من الساعة 12 ظهراً إلى 12 صباحاً طوال أيام الأسبوع.

6. مطعم برجر كنج

أحد المطاعم التي لها سلسلة كبيرة من الأفرع في مختلف الدول ومن بينها وتحديداً مدينة الرياض ليأخذ شهرة كبيرة بين المطاعم في النخيل مول الرياض لدى محبي الوجبات السريعة التي تتميز بالجودة، فيقدم المطعم ساندوتشات البرجر المُعد بنكهات خاصة بالإضافة للبطاطس المقلية والصوصات المختلفة، كما يوجد عدة مشروبات كالمشروبات الغازية بأنواعها، ومن أكثر ما يميز هذا المطعم أيضاً حسب تقييمات وآراء الزائرين هو الاهتمام بنظافة المكان، والتعامل الجيد من العاملين وأيضاً الأسعار المتوسطة التي تناسب الجميع.

معلومات مطعم برجر كنج

عنوان المطعم: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي- المغرزات- Al Nakheel Mall الرياض.

طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي- المغرزات- Al Nakheel Mall الرياض. مواعيد العمل: ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 من صباح اليوم التالي بشكل يومي.

7. مطعم كازا باستا

لكل مُحبي وعشاق الأطباق الإيطالية وتحديداً الباستا فإننا نُرشح لكم كازا باستا لتكون بالفعل تجربة مختلفة، حيث يتخصص المطعم في تقديم قائمة طعام كبيرة تحتوي على أنواع كثيرة من الباستا التي عند تذوقها ستجد أنها قد تختلف تماماً عن ما قمت بتجربته في أحد المطاعم الأخرى بسبب الحرص الشديد على أن يتم تحضيرها وطهيها بطرق جديدة ونكهات مميزة، ولا ننسى أيضاً التنوع الكبير في المقبلات والسلطات وكذلك المشروبات الباردة وأطباق الحلويات المتعددة، ومن الجدير بالذكر أن هذا المطعم له عدة أفرع أخرى تتميز جميعها بالجودة في الطعام والخدمة المقدمة مما جعل هذا الفرع الذي نتحدث عنه اليوم ضمن قائمة الأفضل من بين مطاعم النخيل مول الرياض.

معلومات مطعم كازا باستا

عنوان المطعم: Exit 9- طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي- المغرزات- الرياض.

Exit 9- طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي- المغرزات- الرياض. مواعيد العمل: يعمل يومياً من الساعة 11.30 صباحاً إلى 2 صباح اليوم التالي.

لقد كنا حريصين في مقال اليوم على أن يكون مليء بالمعلومات الهامة التي تتعلق بالمطاعم في مدينة الرياض وبشكل أكثر تحديداً مطاعم النخيل مول الرياض لنقدم كامل الاستفادة لجميع قرائنا الأعزاء للتعرف على العناوين والمواعيد الخاصة بأفضل وأهم هذه المطاعم، وكذلك أوضحنا آراء الزائرين وتقييمات التجارب السابقة لهم في زيارة هذه المطاعم ونتمنى أن نكون وفقنا في ذلك.