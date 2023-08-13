أفضل 8 من مطاعم غرناطة مول الرياض ننصحك بتجربتها

غرناطة مول هو واحد من أهم المولات الموجودة في الرياض، بل في السعودية كلها، حيث يوفر للزائرين العديد من الخيارات التي تتيح لهم التسوق بحرية أكثر، ولا تتوقف مهمة المول على عرض المحلات التجارية فقط، ولكن يمتد ليتسع أكثر من ذلك بكثير، فهو يضم قائمة كبيرة من المطاعم التي تحمل أسماء الماركات العالمية، فما هي أهم مطاعم غرناطة مول الرياض، وما هي أفضل الأطباق التي يقدمونها، هذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية من المقال.

أفضل مطاعم غرناطة مول الرياض

يوجد تشكيلة كبيرة من المطاعم في مول غرناطة بالرياض، والتي منها ما يقدم الأكلات الغربية، ومنها ما هو متخصص في تقديم الوجبات العربية اللذيذة، فهيا بنا الآن لنتعرف على أهم هذه المطاعم وكذلك أوقات العمل الخاصة بها، وأيضًا كيفية الوصول إليها عبر الخريطة، وسنعرض أهم الوجبات التي يوفرها كل مطعم وأسعار بعض منها.

1- مطعم شكن الرياض

يعد مطعم شكن الرياض واحد من أفضل المطاعم في الرياض التي تقدم وجبات الدجاج، وذلك بفضل موقعة المتميز، وسهولة الوصول له، وأيضًا بفضل التعامل اللطيف من قبل القائمين على المطعم مع الزبائن، فشعارهم الأول دائمًا رضا العميل، كما يتميز بتقديم بتقديم وجبات من الدجاج المتبل والمبهر على الطريقة الأمريكية.

يتميز المطعم بوجباته اللذيذة مثل كريسبي الدجاج ومبل تشيكن وبرجر الدجاج، كما يوجد لديه خيارات متنوعة ومختلفة من الصلصات والمشروبات بجميع أنواعها، ويمكنك تناول وجبتك المفضل سواء في الساحات الداخلية أو الخارجية وسط الهواء الطلق، مع إمكانية الدفع الكاش أو الدفع عبر الفيزا، كل هذا يجعل منه واحد من أفضل المطاعم في غرناطة مول الرياض.

معلومات عن مطعم شكن الرياض

عنوان المطعم: يقع المطعم في غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الموقع المطعم على الخريطة من هنا.

يقع المطعم في غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى الموقع المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966531677866+

966531677866+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، فيما عدا يوم الجمعة فإنه يعمل من الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

2- مطعم شيك شاك

إذا كنت من عشاق الأكلات السريعة المعدة بالطريقة الأمريكية عليك بزيارة مطعم شيك شاك، واحد من أفضل مطاعم حي غرناطة الرياض، حيث يقدم البرجر الأمريكي مع الصوص والسلطات والبطاطس المقرمشة، كما يتميز المطعم بتوفيره لأماكن جلسات مريحة تناسب العائلات والأصدقاء، ويوجد كراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوجد أيضًا كراسي مخصصة للأطفال.

تم تصنيف مطعم شيك شاك على أنه أفضل مطعم عوائل بالرياض ، فإذا كنت تبحث عن مكان يضم عدد كبير من الأشخاص سواء أنت وعائلتك أو أنت وأصدقائك فلن تجد أفضل من هذا المطعم، الذي يقدم وجبات البرجر الشهية ومن أشهرها برجر المشروم ونيويوك هوت دوج، ويوفر مجموعة متنوعة من العصائر والمشروبات الغازية، يمكنك اختيار منها ما تشاء، لذلك يعد المطعم من أفضل مطاعم غرناطة مول الرياض.

معلومات عن مطعم شيك شاك

عنوان المطعم: مجمع سدرة، غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

مجمع سدرة، غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966115107941+

966115107941+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الخامسة صباح اليوم التالي.

3- مطعم ستيك هاوس

واحد من أحسن مطاعم غرناطة مول بالرياض مطعم ستيك هاوس، والذي يشتهر بتقديمة لشرائح اللحم البقري اللذيذ، وأضلاع اللحم البقري المدخنة، بالإضافة إلى تميزه في تقديم العديد من الحلويات الشهية والمشروبات جميع أنواعها من العصائر الطبيعية الطازجة والمشروبات الغازية وغيرهم من أنواع المشروبات الباردة والساخنة.

كل هذا يأتي إلى جانب حسن المعاملة من قبل العاملين في المطعم مع كل الزائرين، كما يقدم العديد من الخدمات التي تجعله مميز عن باقي المطاعم التي تجاوره، منها على سبيل المثال اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مرافق لهم تمكنهم من التعامل بكل أريحية داخل المطعم، كما يوفر الدفع عبر بطاقات السحب الآلي أو الدفع النقدي، كل هذا يجعل من مطعم ستيك هاوس واحد من أفضل مطاعم غرناطة مول الرياض.

معلومات عن مطعم ستيك هاوس

عنوان المطعم: الطابق الثاني، غرناطة مول، الطريق الدائري الشرقي، الشهداء، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

الطابق الثاني، غرناطة مول، الطريق الدائري الشرقي، الشهداء، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966534600543+

966534600543+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، ما عدى يومي الخميس والجمعة فإنه يعمل حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

4- مطعم أقوس غرناطة

مطعم أقوس هو من أفضل مطاعم غرناطة مول في الرياض، حيث يتخصص في تقديم الأكلات الأسيوية الشهية، مثل النودلز المسلوقة والمقلية، ويقدم تشكيلة لذيذة للغاية من وجبات التيمبورا رولز والباد تاهي والدجاج مع الكاري، كما يوفر المطعم العديد من الخيارات التي تناسب الأشخاص النباتيين مثل الخضروات الطازجة المطهية على الطريقة الصينية، تجربة رائعة لكل محبي الأكلات الصينية واليابانية عليك القيام بها.

معلومات عن مطعم أقوس غرناطة

عنوان المطعم: يقع المطعم في غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا.

يقع المطعم في غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول له على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966552294241+

966552294241+ ساعات العمل: يعمل المطعم من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة مساءً.

5- مطعم بي اف تشانغر

لكل هواة المطاعم ذات البوفيه المفتوح، إليكم الخبر السعيد، أفضل مطعم بوفيه مفتوح بالرياض ، مطعم بي اف تشانغر، واحد من المطاعم التي تقدم الوجبات الاسيوية بكل أنواعها، فهو يتفنن في تقديم السوشي والنودلز المقلية، وهو واحد من سلسلة مطاعم مشهورة تم إنشائه ضمنها في عام 1993، ووضع معايير مختلفة للمطعم المتنوع، فهو يقدم جميع أنواع الأكلات الأسيوية، وتم تصنيفه كواحد من أفضل مطاعم غرناطة مول الرياض.

معلومات عن مطعم بي اف تشانغر

عنوان المطعم: مول غرناطة، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

مول غرناطة، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966115203531+

966115203531+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

6- مطعم شباك بيروت

من أجمل مطاعم غرناطة سكوير التي تقدم الوجبات اللبنانية، هو مطعم شباك بيروت، والذي نال شهرة واسعة نظرًا لتقديمه جميع أنواع أكلات الطعام المجهزة والمحضرة على الطريقة اللبنانية، ليس ذلك فحسب بل يختار أجود أنواع المكونات التي تدخل ضمن وجباته الأساسية، فعلى سبيل المثال يقدم الكبة اللبنية والشيش برك بالإضافة إلى خيارات لذيذة من التبولة والفتوش والمقبلات، كما يتميز بتقديمه قائمة كبيرة ومتنوعة من المشروبات الساخنة والباردة يمكنك اختيار ما تشاء من بينها.

معلومات عن مطعم شباك بيروت

عنوان المطعم: غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

7- مطعم سبأ

مطعم سبأ من المطاعم المشهورة جدًا حول العالم العربي وبعض من البلدان الأجنبية، حيث يقدم الأكل اليمني على الطريقة الحديثة، والذي هو واحد من الأطعمة المفضلة حول العالم خاصة في بلدان الخليج العربي كالسعودية، ويشتهر بالعديد من المأكولات اليمنية اللذيذة مثل الكبدة وبورما اللحم مع المرق، كما يقدم خيارات واسعة من العصائر الطبيعية وبعض من المشروبات الساخنة، تجربة لذيذة تناول مثل هذه الأكلات خاصة إذا كانت المرة الأولى لك، فهو بالفعل أفضل مطعم في غرناطة مول الرياض يقدم الأكلات الخليجية بجميع أنواعها.

معلومات عن مطعم سبأ

عنوان المطعم: غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا.

غرناطة مول، الرياض، ويمكنك الوصول إلى المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966545110179+

966545110179+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، بينما يعمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا.

8- مطعم دولمة

لا يمكن أن يمر مطعم دولمة دون الدخول في سباق أفضل مطاعم غرناطة مول الرياض، فهو من اشهر المطاعم التي تقدم الأكلات العربية الاصيلة مثل ورق العنب واللحوم بجميع أنواعها سواء المشوية أو المقلية، كما يقدم تشكيلة رائعة من الفواكه الطازجة مثل الرمان والبرتقال وغيرهم، لزالك زيارته تجربة يجب عليك عدم تفويتها.

معلومات عن مطعم دولمة

عنوان المطعم: غرناطة مول، بجوار بنك سامبا، الطريق الدائري الشرقي، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على الخريطة من هنا.

غرناطة مول، بجوار بنك سامبا، الطريق الدائري الشرقي، الرياض، ويمكنك الوصول إلى موقع المطعم على الخريطة من هنا. رقم الهاتف: 966531095957+

966531095957+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة الحادية عشر ليلاً، فيما عدا يومي الخميس والجمعة فإنه يعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.

في ختام مقالنا، لقد عرضنا لكم أهم مطاعم غرناطة مول الرياض، وكذلك تعرفنا على أفضل الوجبات التي يقدمونها وكذلك أوقات العمل وأرقام التواصل، فعليك تجربة كل هذه الأماكن لتحكم بنفسك على مدى جودتها.