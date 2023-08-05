أفضل 8 من مطاعم فطور شرق الرياض ننصحك بتجربتها

نُلاحظ الانتشار الواضح لمطاعم الفطور في كُل مُدن المملكة وبالتحديد بمدينة الرياض، ولكن ليست جميع المطاعم تُقدم لك جودة الطعام المطلوبة التي تُمكنك من ترشيح المطعم للآخرين، لذلك إذا كُنت تبحث عن مطاعم فطور شرق الرياض تقدم لك أجود أنواع الأطعمة والمشروبات وبأسعار مُناسبة، فطلبك لدينا وذلك لأننا قدّ قُمنا بإعداد قائمة بأفضل 10 مطاعم للفطور في شرق الرياض يُمكنك زيارتها قدّ نصح الجميع بها، ويُمكنك التأكد من ذلك بنفسك من التقييمات العالية الحاصل عليها كل مطعم من قبل الزوار سواء المواطنين أو الأجانب، لا عليك سوى متابعة السطور القادمة للتعرف على هذه المطاعم بالتفصيل.

مطاعم فطور شرق الرياض

قدّ اتفق عدد كبير من الأشخاص حول أكثر من مطعم يوجد في منطقة شرق الرياض يقدم أنواع متنوعة من وجبات الفطور وجميعها بجودة عالية وشهية، وحتمًا لن تستطيع نسيان مذاق هذه الوجبات قط، والأهم أن كُل مطعم من المطاعم التي سيتم ذكرها قدّ تميز بطبق رئيسي ومميزات يقدمها لجميع الزوار سوف نتيحها لك، وهذه قائمة بأفضل مطاعم فطور بالرياض:

1- مطعم نور

هذا المطعم حاصل على أعلى تقييم من الزوار بواقع 4.5 مما يجعله أهم مطعم من مطاعم فطور شرق الرياض التي نرشحها لك، وهذا يرجع إلى المأكولات الشهية التي يقدمها على الفطور بجانب العصير المجاني، حيثُ يُمكنك اختيار عدّة وجبات للفطور ما بين الفول والفلافل وحمص الشمندر والبيض الملكي وخلطة الطماطم بالجبن وغيرها من الوجبات، ليس هذا فحسب بل يُمكنك تناول عصير فريش أو كوب من الشاي هذا وبشكل مجاني، المطعم لا يقدم فقط وجبات الفطور بل ووجبات الغداء والعشاء أيضًا وبالتأكيد يوجدّ أهتمام واضح بالجلسة سواء كان داخل أو خارج المطعم.

معلومات عن مطعم نور

العنوان : حي، الطريق الدائري الشرقي الفرعي، القدس، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة من الرابط.

: حي، الطريق الدائري الشرقي الفرعي، القدس، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة من الرابط. رقم الهاتف: 966557878880+

966557878880+ ساعات العمل: المطعم مُتاح كل أيام الأسبوع ولكن قدّ يكون هُناك تفاوت في المواعيد، فمن يوم الخميس إلى يوم السبت يبدأ العمل من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا بينما من يوم الأحد إلى الأربعاء يبدأ العمل من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا.

2- مطعم مطاعم الأفراح

هذا المطعم تم اختياره كواحد من أفضل مطاعم فطور شرق الرياض، وهذا يرجع إلى أنه مطعم متخصص في تقديم كل ما يُمكن تناوله على الفطور، ستجد كل أنواع الفول مثل فول الجرة وفول الطاولة وأيضًا فول القلاب وغيره من الأنواع، هذا بجانب اختيارك لأي نوع من أنواع البيض الذي تفضله، ويُمكنك العثور على نوع الخبز الذي تفضله في الركن المخصص للخبز، ووجد رُكن آخر مخصص للمشروبات سواء الساخنة أو الباردة، كما يُمكنك تناول الفطور في المطعم أو الحصول عليه تيك أواي، ستجد في قائمة الفطور أنه يوجد مأكولات شعبية وأخرى غربية يُمكنك اختيار منها ما تشاء.

معلومات عن مطاعم الأفراح

العنوان: شارع عبد الرحمن الغافقي، الروضة، الرياض، زيارة الموقع على الخريطة عبر الرابط.

شارع عبد الرحمن الغافقي، الروضة، الرياض، زيارة الموقع على الخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 966114456000+

966114456000+ ساعات العمل: ينقسم العمل بالمطعم إلى فترة صباحية وأخرى مسائية، الأولى تبدأ من بعد صلاة الفجر في تمام الساعة 4 ونصف حتى الساعة 11 ونصف صباحًا، بينما الفترة الثانية من الساعة 6 ونصف حتى الساعة 11 ونصف مساءً.

3- مطعم فارس

إذا كُنت تزور الرياض لأول مرة وترغب في تناول فطورك فلا يجب أن يفوتك هذا المطعم فهو واحدّ من أحسن مطاعم الرياض سواء من حيثُ الخدمة أو مذاق المأكولات، فعندّ تناولك أول مرة ستتذوق نكهة لم تتناولها من قبل، فهي مزيج بين كل النكهات الشرقية الأصيلة، المطعم معروف بأنه يقوم باختراع وجبات كثيرة يُمكنك الاختيار منها، هذا بجانب اختيارك للوجبات سواء عادي أو حار، حيثُ تتناول الفلافل المحشية والفول والكبدة والبيض بكل أنواعه ولكن الأشهر لديهم هو بيض الشكشوكة والكثير من الوجبات الأخرى وبالتأكيد لا يجب أن تفوت كوب الشاي بالنعناع هذا المطعم رشحه الكثير من الزوار كواحد من أحسن مطاعم فطور شرق الرياض.

معلومات عن مطعم فارس

العنوان : طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، الحمراء، الرياض، الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر الرابط.

: طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز، الحمراء، الرياض، الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف : 966552300186+

: 966552300186+ ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 3 ونصف مساءً.

4- مطعم المجلس الخليجي

أكثر مطاعم شرق الرياض شهرة في المدينة، المُميز بهذا المكان أنه يُمكن تناول الوجبات من قبل كبار السن والمرضى وذلك لأنهم لا يعتمدون على مواد دهنية كثيرة في المأكولات وبالتالي لا تسبب الضرر لهؤلاء الشخصيات ومناسب لكل الفئات العمرية، المطعم تراثي في المقام الأول غير متخصص في تقديم وجبات الفطور فقط بل يُمكنك الحصول على وجبة الفطور والغداء والعشاء، أسعار وجبات الفطور مثالية وهو من المطاعم المناسبة للعوائل، وهو أفضل مطعم فطور صباحي شرق الرياض، ففيه ستجد كل أنواع الفول سواء العماني أو البحراني أو السعودي وبيض مزرعة الجبن وجرة بالزيت وكبدة الفخار وغيرها الكثير من الوجبات بل وتتضمن كل وجبة مشروب من اختيارك.

معلومات عن مطعم المجلس الخليجي

العنوان : طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، غرناطة، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط.

: طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، غرناطة، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 966920009533+

966920009533+ ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة صباحًا حتى الساعة صباحًا.

5- مطعم أبو زيد

لا يوجد أحد داخل الرياض لا يعرف هذا المطعم فهو من أشهر أماكن فطور شرق الرياض المُميز فيه هي الجلسات سواء الداخلية أو الخارجية التي تأتي مناسبة للعوائل، المطعم يقدم أشهى وجبات الفطور بمختلف أشكالها، فمثلًا ستجد أجود أنواع الفول والفلافل والجبن والشكشوكة، ويوجد ركن مخصص للمشروبات يُمكنك اختيار ما يناسبك، وحسب تقييمات الزوار بأن الفروع الأخرى لم تكن فيها الخدمة جيدة ولكن هذا الفرع بالرياض هو أفضل الفروع سواء من حيث الخدمة والنظافة.

معلومات عن مطعم أبو زيد

العنوان: حي، طريق الدمام، اليرموك، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط.

حي، طريق الدمام، اليرموك، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 966556682088+

966556682088+ ساعات العمل: يعمل المطعم على فترتين على أن تكون الفترة الصباحية من الساعة 4 فجرًا حتى الساعة 11 ونص صباحًا، بينما الفترة المسائية من الساعة 7:10 مساءً حتى الساعة 12 صباحًا.

6- مطعم فسحه Fs7a

إذا كُنت تبحث عن مطاعم الفطور شرق الرياض فهذا المطعم سيكون أفضل خياراتك، وذلك لأنه من المطاعم التي تتميز بسرعة الخدمة والأسعار المناسبة، حيثُ ستجد البيض بكل أنواعه وأشكاله والكبدة والحلومي والفول والفلافل وسلطات الطماطم، يُمكنك الحصول أيضًا على أطباق مزدوجة، الأهم أن كل الوجبات التي تحصل عليها طازجة لذلك أشار الكثير من الزوار بأنه أفضل مطعم فطور شرق الرياض.

معلومات عن مطعم فسحه Fs7a

العنوان : شارع خالد بن الوليد، غرناطة، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط.

: شارع خالد بن الوليد، غرناطة، الرياض، الاطلاع على الموقع بالخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 966554506600+

966554506600+ ساعات العمل: يبدأ العمل من الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً طوال أيام الأسبوع.

7- مطعم دتش برنش

هذا هو أفضل مطاعم الفطور شرق الرياض، حيث تحصل على فطور مرتب شرق وغربي كما تفضل، فيوجد لديهم الحميس والكبدة والكرواسون والمخبوزات بمختلف أنواعها، والبيض وخبز الساوردو وكيك والعديد من أنواع المأكولات الأخرى، المكان واسع بالداخل والجلسة مريحة ولكن الأسعار قدّ تكون مرتفعة قليلًا، كما لا تنسى أن تطلب من مشروبات الفطور الطازجة التي يتم صنعها في كل صباح، لهذا لا يجب أن يفوتك هذا المطعم عند تجربة مطاعم فطور شرق الرياض.

معلومات عن مطعم دتش برنش

العنوان : شارع خالد بن الوليد، الأندلس، الرياض، زيارة المطعم على الخريطة عبر الرابط.

: شارع خالد بن الوليد، الأندلس، الرياض، زيارة المطعم على الخريطة عبر الرابط. رقم الهاتف: 966548087773+

966548087773+ ساعات العمل: يبدأ العمل في المطعم من الساعة ونصف صباحًا وينتهي في الساعة 12 ونصف مساءً.

8- مطعم فنديم Fendeem

تكثُر مطاعم افطار شرق الرياض ولكن مثل هذا المطعم لن تجدّ بكل تأكيد، يقدمون كل أنواع الساندوتشات بمختلف النكهات، هذا بجانب الإضافات التي يُمكنك الحصول عليها، ولكن الأهم أنه يجب عليك تجربة الجبن بالزعتر وجبن الحلوم عندهم، والأمر الذي يجعله واحدّ من أفضل مطاعم فطور في شرق الرياض أن حتى الساندوتشات التي يتم الحصول عليها ذات طراز مختلف فهي تكون على شكل فطيرة مُحمرة بالفرن وهذا يضيف لها نكهة مختلفة وفريدة من نوعها.

معلومات عن مطعم فنديم Fendeem

العنوان: مخرج ٧ شارع عثمان بن عفان، حي الوادي،، الرياض، الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر هذا الرابط.

مخرج ٧ شارع عثمان بن عفان، حي الوادي،، الرياض، الاطلاع على العنوان بالخريطة عبر هذا الرابط. رقم الهاتف: 966552020153+

966552020153+ ساعات العمل: يبدأ العمل بالمطعم من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

ختامًا نكون قدّ وصلنا لنهاية مقالنا بعدّ أن حرصنا على ذكر أهم مطاعم فطور شرق الرياض التي ننصح بزيارتها هذا بجانب ذكر كافة المعلومات التي تتعلق بهذا المطعم سواء العنوان أو ساعات العمل أو رقم الهاتف وذلك لنسهل عليك خطوة الوصول إلى المطعم بسهولة دون عناء، نتمنى لك أن تحظى بتجربة فطور شهية بمدينتنا الرياض.