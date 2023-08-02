أفضل 8 من مطاعم شرق الرياض ننصحك بتجربتها

حيال رغبة العديد من الأفراد باستثمار أوقات عطلتهم تجد تفكيرهم يتجه صوب زيارة أحد المطاعم الشهيرة خاصةً مطاعم شرق الرياض التي تقوم بتقديم أنواع متعددة من الأطعمة ولكن هناك معايير عليك أخذها أولا بعين الاعتبار هي معرفة المزايا التي ستجدها بكل مطعم بخلاف الآخر وهل من الممكن أن تجد مكان مخصص للأطفال أو العوائل أم لا، يمكنك أن تستمتع بلحظات لا تنسى برفقة ذويك وتتخلص من تلك الضغوطات التي تسيطر عليك، تابع معنا أبرز النقاط عن هذا الأمر.

أفضل مطاعم شرق الرياض

سنقوم الآن بسرد قائمة مبسطة عن أفضل مطاعم شرق الرياض يمكنها أن تمنحك تجربة فريدة من تناول أشهى المأكولات ذو طابع عربي أو غربي على حد سواء وتقدم لك أشهى المشروبات والحلوى بمذاق خاص إليك إياها:

1- مطعم نوزومي

ما رأيك أن تأخذ جولة سريعة في اليابان وأنت جالس بمكانك! يعد نوزومي واحداً من أفضل المطاعم شرق الرياض التي تقدم إليك أشهى المأكولات اليابانية التي قلما ستتذوقها بمثل هذه الجودة من ذي قبل.

يبهر ديكور المكان من الداخل جميع الزوار نظراً لتصميمه بشكل مبتكر وفريد جعله محط أنظار الجميع، تلك الطاولات الخشبية الممزوجة بطابع عربي أصيل بينما ستجد أن أطباق التقديم من الفخار التي ترجعك إلى العصور، من ضمن أبرز للوجبات التي يقدمها المطعم لعملائه هي ديناميت جمبري، سوشي شرمب، بوب كورن شريمب، فوندو الشوكولاته وغيرها العديد من الأطعمة والمشروبات.

معلومات عن مطعم نوزومي

العنوان : طريق الملك فهد، العليا د، الرياض.

الرقم : 966920011923+

مواعيد العمل : جميع أيام الأسبوع من الواحدة ظهراً حتى الواحدة مساءً.

2- مطعم المجلس الخليجي

هل تود تناول أشهى وجبات عربية! هل تود الجلوس بأحد الأماكن ذو طابع عربي أصيل والاستماع بجولة لا تنسى! يمكنك أن تحقق ما تبحث عنه في واحداً من المطاعم الذي تم تصنيفه أفضل مطعم شرق الرياض يقدم وجبات من الإفطار المميزة مثل الكبدة وستشعر براحة كبيرة وقسط من الاستجمام لأنك ستجلس على الأرض على مجلس عربي.

هيا يمكنك أن تحظى بطلب المنسف الرائع، فخار الدجاج، مصابيب، بيض المزرعة، لقيمات، زربيان، مصقع، والعديد من المشروبات مثل القهوة العربي، الشاي الأحمر وغيرها.

معلومات عن مطعم المجلس العربي

العنوان : طريق الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، غرناطة، الرياض.

الرقم : 966920009533+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الخامسة عصراً حتى الواحدة مساءً ما عدا الجمعة من الخامسة حتى الثانية مساءً.

3- مطعم فوال القرية

أمامك فرصة لتناول وجبات الفطور الرائعة بواحد ضمن قائمة أفضل مطاعم فطور شرق الرياض حيث ستستمتع بباقة من الهدوء في مكان يتميز بالبساطة البالغة ويقدم لك أفضل الأسعار التي تعد في متناول الجميع، كما يسعى الجميع إلى تقديم كافة خدمة العملاء بأسرع وقت.

ستشعر بنكهات خاصة لم تعتد عليها من ذي قبل لا تدع تلك الفرصة تفوتك لتناول المطبق، معصوب القشطة، فول الطاوة، معصوب القرية، معصوب ملكي، فول حجر، فول قلابة، عقدة دجاج، الكبدة، الشوربة.

معلومات عن مطعم فول القرية

العنوان : اشبيلية، الرياض.

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الخامسة والربع فجراً حتى الثانية عشر مساءا.

4- مطعم زعتر وزيت

يعتبر زعتر وزيت أحسن مطعم في الرياض يمكنه أن يقدم لكم تجربة فريدة من نوعها لتحظى بأفضل أنواع من المأكولات اللبنانية، فمن أولى المزايا الرائعة التي يتمتع بها المطعم من غيره هو توافر خدمة توصيل الطعام لأي مكان بالإضافة إلى إمكانية تناول الطعام بالهواء الطلق.

لا تدع تلك الفرصة الرائعة لتذوق الفطائر بمختلف أنواعها مع شاورما اللحم أو الدجاج، فتوش، مايتي كفتة، بيتزا الببروني، سلطة السيزر، البرجر الايطالي، سلطة الفتوش، لن تعاني من دفع مبالغ باهظة بعد الآن ولكن تعد خارطة أسعار الوجبات التي يقدمها هذا المطعم لعملائه مناسبة.

معلومات عن مطعم زعتر وزيت

العنوان : طريق الأمير محمد بن عبد العزيز، الرياض.

الرقم : 966119108377+

مواعيد العمل: المطعم مفتوح بمدار اليوم.

5- مطعم مهراجا الشرق

من منا لا يعشق المأكولات الهندية الممزوجة بالبهارات الرائعة التي ستأخذك في جولة سريعة للهند وأنت جالس بمكانك، فإذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم الرياض عوائل لا تفوت تلك التجربة الممتعة التي ستحظى بها في الأخير من تذوق وجبات البرياني المضاف لها بهارات المسالا المميزة.

لا تنسى تجربة خبز التندوري، الدجاج البنجابي، برياني الخضار مع المقبلات الهندية، كما يمتاز ديكور المطعم بطابع كلاسيكي يمنحك قسطاً من الراحة النفسية التي طالما حلمت بها، بالإضافة إلى تقديمه أصناف عدة من الحلوى مثل حلوى الجزر، براونيز الايس كريم.

معلومات عن مطعم مهراجا الشرق

العنوان : طريق الملك محمد الخامس، السليمانية، الرياض.

الرقم : 966114646161+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من الواحدة ظهراً حتى الثانية عشر مساءً.

6- مطاعم ورد المساء للحفلات والبوفيه المفتوح

مع توالي عمليات البحث عن أفضل مطاعم شرق الرياض ستجد أن تلك السلسلة من مطاعم ورد المساء على رأس القائمة كما أنها أفضل بوفيه مفتوح بالرياض حيث يمكنك الاستعانة بها من أجل تحضير باقة من أشهى أنواع الأطعمة في الحفلات الضخمة والمناسبات الخاصة، أي كان نوع الطعام الذي تود تحضيره سواء المشاوي أو وجبات الأرز بالدجاج واللحم فيتم تحضيره إليك بجودة بالغة بأسعار في متناول يديك.

يستوعب المكان عدد كبير من الأفراد كما يتميز بالفخامة البالغة من تلك الطاولات المصنعة من الزجاج والمقاعد المعدن والتي تشرفك أمام الضيوف.

معلومات عن مطاعم ورد المساء للحفلات والبوفيه المفتوح

العنوان : ظهرة البديعة، الرياض.

الرقم : 966552447373+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من ١٢:٣٠ ظهراً حتى الثانية مساءً.

7- مطعم أضنا للمشويات

ضمن واحدة من التجارب التي لا تنسى يمكنك أن تتذوق المشاوي من الكفتة، كباب اللحم، كباب الدجاج، الطحينة، السلطات، الجدير بالذكر أن مطعم أضنا للمشويات تم تأسيسه منذ أكثر من عشرين عاماً وتشير كافة التعليقات إلى تقديمه الخدمة بشكل ممتاز حيث يوجد باقة من فريق العمل التي تعمل على تلبية كافة طلباتك على أكمل وجه كما يتم تقديم الشاي بالعديد من النكهات بصورة مجانية، ستتذوق أشهى أطباق الشيش طاووق ذو تتبيله خاصة لن تجدها بمثل هذا المذاق الرائع بأي مطعم آخر.

عنوان مطعم أضنا للمشويات

العنوان : طريق النسيم الشرقي، الرياض.

الرقم : 966501918369+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من السابعة صباحاً حتى الثانية عشر مساءا.

8- مطعم كوشينا

بين الرغبة في تذوق الطعام العربي والغربي في آن واحد يمكنك أن تحقق مطلبك حيث يعتبر مطعم كوشينا واحداً من بين أفضل المطاعم شرق الرياض الذي يقدم إليك المأكولات الإيطالية الممزوجة بطابع عربي ومن ثم ستنعم بأجواء لم تعتد عليها من ذي قبل.

إذا كنت تود الاستمتاع بأجواء عائلية مميزة لا تدع فرصة الجلوس في أحد أشهر مطاعم فخمة شرق الرياض تفوتك وتذوق المكرونة والكفتة الإيطالي وغيرها العديد.

معلومات عن مطعم كوشينا

العنوان : طريق خريص الفرعي، الرياض.

الرقم : 966552997820+

مواعيد العمل: جميع أيام الأسبوع من ١٢:٣٠ ظهراً حتى ١:٣٠ مساءً.

إلى هنا عزيزي القارئ انتهينا من توضيح باقة من أهم النقاط عن أفضل مطاعم شرق الرياض التي يمكنها أن تمنحك تجربة ممتعة بمفردك أو مع أي من أفراد أسرتك، كل هذا سردناه أمامك مع كافة التفاصيل التي تود معرفتها عن طرق التواصل مع كل مطعم على حدة.