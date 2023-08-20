أفضل 8 من مطاعم مطار الرياض ننصح بها مع العناوين

تعد مدينة الرياض واحدة من أهم عواصم العالم العربي، فهي عاصمة أكبر دولة إسلامية وعربية في منطقة الشرق الأوسط وهي المملكة العربية السعودية، وتعد الوجهة السياحية الأكثر جذبًا في الفترة الحالية، حيث يتوافد عليها الكثير من الزائرين والسياح الذين يبحثون عن مطاعم مطار الرياض والمقاهي المتنوعة فور وصولهم لتناول وجبات متنوعة من المطابخ العالمية والعربية لذيذة وشهية، ولذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أفضل مطاعم في مطار الرياض وأكثرها رقيًا في التعامل وترحيبًا بالزوار.

أفضل مطاعم مطار الرياض

مطار الرياض المعروف باسم مطار الملك خالد الدولي يعد واحدًا من أهم المطارات الدولية في العالم، كما أنه نقطة الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة العربية السعودية باعتباره مطار العاصمة، ويتميز مطار الملك خالد الدولي بوجود العديد من المطاعم المتميزة بالإضافة إلى تنوع الخيارات بشكل كبير أمام المسافرين عبر المطار، وفيما يلي قائمة بأفضل المطاعم في مطار الرياض:

1- مطعم البيك مطار الرياض

يتواجد أحد فروع مطعم البيك المتميزة في مطار الملك خالد الدولي، وهو يعد الاختيار المثالي لمحبي الوجبات السريعة المكونة من الدجاج المقلي والمسحب والناجتس مع تشكيلة رائعة من المقبلات والسلطات الشهية، بالإضافة إلى الوجبات المخصصة للأطفال، وقد أشاد العملاء كثيرًا بالجو اللطيف والترحاب الشديد والخدمة المميزة من طاقم عمل مطعم البيك فرع مطار الرياض ووصفوه بأنه من ألذ مطاعم الرياض على الإطلاق.

معلومات مطعم البيك مطار الرياض

عنوان المطعم: الصالة 1، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

الصالة 1، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض. مواعيد العمل: المطعم مفتوح يوميًا طوال 24 ساعة.

المطعم مفتوح يوميًا طوال 24 ساعة. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنا

2- مطعم بياتو مطار الرياض

يعد مطعم بياتو أفضل مطعم في مطار الرياض حيث أشاد العملاء بنظام المطعم ونظافته ومدى الترحيب والضيافة الكريمة من قِبل طاقم العمل، ويقدم مطعم بياتو بوفيه سلطات مجاني بجانب الطعام وكذلك ضيافة تحلية آيس كريم مجانًا، وقد أعجب الزوار بالطعام كثيرًا خاصة طبق اللازانيا والروزيتو والشوربة بجميع أنواعها، وكذلك البيتزا المختلفة الأنواع حيث تأتي طازجة دائمًا وغنية بأنواع متعددة من الجبن، على أنَّ المطعم حاصل على تقييم 4.2 نجمة على تقييمات جوجل ومرشح بقوة للزيارة مرة أخرى.

معلومات مطعم بياتو مطار الرياض

عنوان المطعم: مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

مطار الملك خالد الدولي، الرياض. رقم الهاتف: 966550914702+

966550914702+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

يعمل المطعم يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. الموقع الإلكتروني : من هنـا.

: من هنـا. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنـا.

3- مطعم كودو مطار الرياض

إذا كنت مسافرًا وتبحث عن وجبة سريعة وطيبة وبسعر مناسب في نفس الوقت، فنحن ننصحك بتجربة مطعم كودو فرع مطار الملك خالد الدولي، والذي يعد أفضل مطاعم الرياض عوائل فهو يمنحك الخصوصية اللازمة في حالة تواجد العائلة، ويقدم أفضل أنواع الطعام وخاصة ساندويتش الدجاج بالجبن، كما يقدم وجبات متنوعة ما بين اللحم والدجاج البروستد والمشاوي وتشكيلة كبيرة من الساندويتشات بالإضافة إلى أنواع متعددة من الحلويات مثل الوافل اللذيذ وألبان كيك الطازج.

معلومات مطعم كودو مطار الرياض

عنوان المطعم: طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض. رقم الهاتف: 966920006999+

966920006999+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا طوال 24 ساعة.

يعمل المطعم يوميًا طوال 24 ساعة. الموقع الإلكتروني : من هنـا.

: من هنـا. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنـا.

4- مطعم ستيك هاوس مطار الرياض

يعد مطعم ستيك هاوس من أفضل مطاعم مطار الرياض، كما أنه واحد من أ فخم المطاعم في الرياض بأكملها، حيث يوفر المطعم لزواره جلسات داخلية وخارجية أنيقة وفاخرة، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع باستخدام الفيزا كارد وبطاقات الائتمان المتعددة، ويقدم المطعم أجود أنواع لحم الستيك بطرق طهي متعددة، بالإضافة إلى قائمة طعام متكاملة يتوافر بها العديد من الخيارات الشهية والمشروبات الرائعة.

معلومات مطعم ستيك هاوس مطار الرياض

عنوان المطعم: طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض. رقم الهاتف: 966501826663+

966501826663+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل.

يعمل المطعم يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنـا.

من هنـا. الموقع الإلكتروني: من هنـا.

5- مطعم شاورمر مطار الرياض

يُمكن إدراج مطعم شاورمر في قائمة أفضل المطاعم في مطار الرياض، وهو مطعم مشهور جدًا في عالم الشاورما السوري حيث يقدم أفضل أنواع ساندويتشات الشاورما بأفضل جودة ممكنة، كذلك يوفر العديد من الأصناف الأخرى في قائمة الطعام ما بين المقبلات مثل البطاطس المقلية والكبيبة وورق العنب والأرز، وكذلك أصناف الحلويات مثل البسبوسة العربية والكوكيز، وقد أشاد العملاء كثيرًا بجودة الطعام ورقي التعامل من قبِل طاقم العمل وكذلك نظافة المطعم.

معلومات مطعم شاورمر مطار الرياض

عنوان المطعم: مطار الملك خالد الدولي صالة 5، الرياض.

مطار الملك خالد الدولي صالة 5، الرياض. رقم الهاتف: 966920008080+

966920008080+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 4 صباحًا.

يعمل المطعم يوميًا من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 4 صباحًا. الموقع الإلكتروني : من هنـا.

: من هنـا. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنا

6- مطعم دومينوز بيتزا مطار الرياض

مطعم دومينوز بيتزا هو أحد أفضل مطاعم مطار الرياض وخاصة بالنسبة لمحبي وعشاق البيتزا الإيطالية اللذيذة، وقد حاز المطعم على إعجاب العملاء كثيرًا وخاصة بالنسبة للنظافة والمعاملة الراقية، يقدم مطعم دومينوز بيتزا قائمة طعام تتنوع ما بين أطباق البيتزا الإيطالية المتنوعة، والمقبلات الشهية مثل أجنحة الدجاج المقلية والخبز بالثوم والجبنة، والبطاطس المقلية اللذيذة، وبوفيه السلطات المميزة التي يشتهر بها.

معلومات مطعم دومينوز بيتزا مطار الرياض

عنوان المطعم: صالة 2، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

صالة 2، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض. رقم الهاتف: 966920012345+

966920012345+ مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا طوال 24 ساعة.

يعمل المطعم يوميًا طوال 24 ساعة. الموقع الإلكتروني : من هنـا.

: من هنـا. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنا

7- مطعم سلايدرز هاوس مطار الرياض

خيارٌ آخر من أفضل الاقتراحات لتناول وجبة لذيذة متكاملة هو مطعم سلايدرز هاوس الذي يعد واحد من أفضل مطاعم داخل مطار الرياض، فهو يقدم العديد من الخيارات المحببة للزوار، تتنوع الأطباق داخل مطعم سلايدرز هاوس ما بين ساندويتشات البرجر الشهية وسلايدرز الدجاج مع الجبن، بالإضافة إلى الكثير من الاختيارات الأخرى مثل أطباق المكرونة المتنوعة وخاصة طبق الاسباجيتي بكرات اللحم الشهير، وستيك اللحم والسلطات الشهية الطازجة.

معلومات مطعم سلايدرز هاوس مطار الرياض

عنوان المطعم: واجهة الرياض، مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

واجهة الرياض، مطار الملك خالد الدولي، الرياض. مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة 11.30 صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 12.30 ظهرًا.

يعمل المطعم يوميًا من الساعة 11.30 صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل، ويوم الجمعة من الساعة 12.30 ظهرًا. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنا

8- مطعم سميت سراي مطار الرياض

يعتبر مطعم سميت سراي واحدًا من أشهر مطاعم مطار الرياض، ومن الجدير بالذكر أنَّ كعكة السميت من أشهر الوجبات لدى الشعب التركي، والتي لاقت شهرة وقبول واسع داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم المطعم أيضًا وجبات فطور ووجبات غداء خفيفة بأسعار مناسبة للجميع، كما يقدم الشاي التركي والقهوة التركية والعديد المشروبات الساخنة والباردة المتنوعة، ويقدم كذلك أصناف متنوعة مثل البيتزا والجبنة وساندويتش بالجبنة الموتزاريلا والكعك والدونات.

معلومات مطعم سميت سراي مطار الرياض

عنوان المطعم: قاعة الانتظار، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض.

قاعة الانتظار، طريق مطار الملك خالد الدولي، الرياض. مواعيد العمل: يعمل المطعم يوميًا طوال 24 ساعة.

يعمل المطعم يوميًا طوال 24 ساعة. موقع المطعم على خرائط جوجل: من هنـا.

إلى هنا يكون انتهى مقالنا عن أفضل مطاعم مطار الرياض والذي تناولنا من خلاله قائمة بأفضل 10 مطاعم داخل مطار الملك خالد الدولي وعلى طريق المطار أيضًا، حيث تعرفنا على عناوين هذه المطاعم ووسائل الاتصال الخاصة بها وكذلك مواعيد العمل الرسمية، نرجو أن نكون قد استطعنا إفادتكم.