منيو مطعم جاجيك اضنة وأشهر الأطباق والموقع والأسعار

معظم السياح والزوار الذين يقصدون مدينة اضنة يرغبون بزيارة المطاعم المتواجدة في المنطقة لتذوق أطباقها والتعرف على ثقافات مختلفة من المطبخ التركي، ومن أكثر المطاعم تميزاً في المدينة مطعم جاجيك اضنة حيث يختص بتقديم أنواع مختلفة من المأكولات التركية والمقبلات الطازجة وفي هذا المقال سنتعرف على مطعم جاجيك، وأهم الأطباق التي يشتهر بها، والمنيو الخاص بالمطعم، إلى جانب الأسعار ومواعيد العمل، والموقع، بالإضافة إلى أهم المعالم السياحية القريبة منه، نأمل لكم متابعة ممتعة.

الأطباق التي يشتهر بها مطعم جاجيك اضنة

هناك اقبال كبير من قبل السياح على مطعم جاجيك في اضنة لتناول أطيب المأكولات التركية والعربية الشهيرة والاستمتاع بمذاق استثنائي وطعم خيالي، ومن الأطباق التي يشتهر بها مطعم جاجيك باضنة ما يلي:

طبق الكباب المشوي: من أكثر الأطباق شهرة في مطعم جاجيك في اضنة هو طبق الكباب المشوي الذي يصنع بمهارة فائقة ومن أجود أنواع اللحوم، ويقدم بطريقة فريدة واحترافية إلى جانب الخضراوات المشوية وأنواع مختلفة من السلطات لذلك يكون الطلب عليها بكثرة من قبل جميع الزبائن.

من أكثر الأطباق شهرة في مطعم جاجيك في اضنة هو طبق الكباب المشوي الذي يصنع بمهارة فائقة ومن أجود أنواع اللحوم، ويقدم بطريقة فريدة واحترافية إلى جانب الخضراوات المشوية وأنواع مختلفة من السلطات لذلك يكون الطلب عليها بكثرة من قبل جميع الزبائن. طبق الشيش طاووق المشوي: لا تكاد تخلو أي وجبة غداء من طبق الشيش طاووق المشوي وخاصة في مطعم جاجيك باضنة حيث يختص هذا المطعم بتقديم هذه الوجبة بتتبيلة رائعة وطعم خيالي لا ينسى حيث يعد من الأطباق التي يطلبها الزبائن بكثرة.

منيو مطعم جاجيك اضنة

تمتاز قائمة طعام مطعم جاجيك في اضنة بتنوع المأكولات الشهية وتعدد أصناف المقبلات الباردة والساخنة، إلى جانب مجموعة من المشروبات اللذيذة وهذا أكثر ما يجذب زوار المطعم حيث يحتوي منيو مطعم جاجيك باضنة على ما يلي:

أصناف الأطباق الرئيسية

كباب اضنة المميز.

لحوم مشوية.

شيش طاووق مشوي.

رأس الإوزة.

طبق الكازباشي.

لحم مفروم.

كباب الدجاج المميز.

المقبلات الباردة والساخنة

صلطة خضار قطع كبيرة.

فتوش.

صلطة الملفوف مع الشوندر.

صلطة الملفوف مع المايونيز.

صلطة الطماطم المشوية.

تبولة.

بندورة مشوية.

فلفل مشوي.

بصل مشوي.

زيتون أخضر مع الليمون.

جوانح البصل المقلاة مع الفلفل الحار.

جبنة.

لبنة مع النعنع والبقدونس.

شرائح البصل مع السماق.

المشروبات الباردة والساخنة

قهوة تركية أصيلة.

شاي تركي.

لبن عيران.

مشروبات غازية متنوعة.

عصائر طبيعية طازجة.

عصائر طبيعية معلبة.

ماء.

أسعار مطعم جاجيك اضنة ومواعيد العمل

أجمع أغلبية من زار مطعم جاجيك في اضنة على أن الأسعار مقبولة ومناسبة للجميع مقارنة بالأطباق المميزة التي يقدمها المطعم والجودة العالية لهذه الأطباق، إلى جانب طاقم العمل اللطيف، ومجموعة الطهاة المحترفين ولهذه الأسباب صنف من أفضل مطاعم اضنة ، ويفتح المطعم أبوابه طيلة أيام الأسبوع لاستقبال زبائنه وزواره بكل ود وترحيب من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

موقع مطعم جاجيك اضنة

يقع مطعم جاجيك في مدينة اضنة الجميلة ويتميز بموقعه الفريد وسهولة الوصول إليه بكافة وسائل النقل المتاحة، كما أنه ينفرد بجلساته الداخلية والخارجية الرائعة إضافة إلى ديكوراته الأنيقة والصور الفوتوغرافية التي تملأ جدرانه، بالإضافة إلى ذلك يمكنك تناول ألذ الوجبات على أنغام الموسيقى الهادئة، ويمكنك الاطلاع على عنوان المطعم على خرائط جوجل من خلال الضغط على الرابط التالي.

للحجز يمكنك الاتصال على الرقم: 903224531644+

أهم المعالم السياحية القريبة من مطعم جاجيك اضنة

تعد مدينة اضنة مدينة سياحية بامتياز لاحتوائها على معالم سياحية جميلة ومزارات مهمة وعدداً كبيراً من الفنادق والمطاعم التي زادت من أهمية السياحة في اضنة ، أما بالنسبة لمطعم جاجيك في اضنة تنتشر حوله العديد من الأماكن السياحية المهمة سنذكرها وفق الترتيب التالي:

1. الجسر الحجري اضنة

يعد الجسر الحجري في اضنة من أشهر المعالم الأثرية التي يقصدها السياح من كل حدب وصوب، وتبلغ المسافة بين الجسر الحجري في اضنة ومطعم جاجيك باضنة حوالي 1.52 كم حيث سيستمتع الزوار برؤية البناء الفريد للجسر من العصر الروماني، ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة به على طول جانبي النهر، وسيحظون بفرصة التقاط الكثير من الصور التذكارية.

2. سنترال بارك اضنة

تعد سنترال بارك اضنة أكبر حديقة في دولة تركيا وتتميز بموقعها الفريد المطل على نهر سيهان، كما أن حديقة سنترال بارك اضنة تبعد عن مطعم جاجيك في اضنة مسافة 1.10 كم وسيدهش الزائر بالمناظر الجميلة الطبيعية حيث يمكنك الجلوس في الأماكن المخصصة والتي تبعث في النفس الراحة والاسترخاء، إلى جانب إمكانية زيارة مسجد سبانجي مركيز القديم والتقاط صور مميزة للذكرى.

في نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد أجبنا عن كل الأسئلة التي تدور حول مطعم جاجيك اضنة حيث ذكرنا أهم الأطباق التي يشتهر بها المطعم، إضافة إلى منيو الخاص به، وأسعار المطعم ومواعيد العمل، إلى جانب عنوان المطعم وأهم المعالم السياحية القريبة منه، ننصحكم بزيارة مطعم جاجيك في اضنة في أسرع وقت لتحظوا بفرصة تجربة أصناف متنوعة من الأطعمة بجودة عالية وبمذاق فريد وستكون زيارة مميزة.