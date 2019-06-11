راموس يكشف حقيقة محاولة رونالدو إقناعه بالانضمام ليوفنتوس

كشف سيرخيو راموس، مدافع ريال مدريد، حقيقة تواصل زميله السابق في الفريق الملكي، كريستيانو رونالدو، معه لإقناعه بالانضمام ليوفنتوس هذا الصيف.

وقال الدولي الإسباني، في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية: "تربطني علاقة صداقة رائعة بكريستيانو، لكني اتخذت قراري بالاستمرار مع ريال مدريد، دعونا نترك شائعات سوق الانتقالات، رونالدو لم يتصل بي أبداً لأنتقل إلى يوفنتوس".

وذكرت تقارير أن البرتغالي تدخل لإقناع راموس بالانضمام لصفوف يوفي، بعد انتشار شائعات عديدة خلال مايو الماضي، حول وجود خلافات بين المدافع الإسباني وإدارة النادي الملكي، وهو ما دفعه لطلب الرحيل، لكن راموس خرج، منذ عدة أيام، في مؤتمر صحفي وفند بنفسه جميع هذه الشائعات، مؤكداً استمراره مع الميرينغي.

وشارك راموس، البالغ من العمر 33 عاماً، في 28 مباراة الموسم الماضي في الدوري الإسباني، تمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف.

ويحمل راموس الرقم القياسي بعدد الانتصارات في المباريات الدولية مع منتخب بلاده، ورفع رصيده إلى 122 انتصاراً، بعد فوز "لا فوريا روخا" على جزر فارو (4-1)، الجمعة الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، ليفك شراكته مع إيكر كاسياس، زميله السابق في ريال مدريد والمنتخب الإسباني.