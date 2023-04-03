شهيدين برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية

استشهد محمد الحلاق القاطوني من سكان مخيم العين، ومحمد أبو بكر مرافق نائب رئيس حركة "فتح" فيما أصيب آخرون في اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام قوة خاصة لمدينة نابلس للضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الإثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة لنابلس، وكل من أحياء المخفية وفطاير وشارع تل، وسط المدينة والتي تركزت فيها العملية العسكرية.

وأصدرت مجموعات عرين الأسود بيانا مقتضبا، قالت من خلال إن "مقاتلونا يتصدون لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس" ولفتت المجموعة إلى اندلاع اشتباك "بصليات من الرصاص والعبوات مَحليّة الصنع".

وأظهرت تسجيلات مصورة تصاعد الدخان من أحد المنازل في البلدة القديمة وسط نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما سمعت أصوات إطلاق النار في مناطق مختلفة بالمدينة ومحيط مخيم عسكر للاجئين.