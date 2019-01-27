هل أنت من أصحاب الأبراج المحبة للأعمال الخيرية والتطوعية؟
ما هي الأبراج التي يميل أصحابها إلى الأعمال الخيرية الخاصة
الميل إلى فعل الخير شيء يتمنى الجميع أن يمتلكه، لكن فئة قليلة في الدنيا، من لديهم القدرة الحقيقية على ذلك، لذا فإننا نكشف في السطور التالية، الأبراج التي يميل أصحابها إلى حب الأعمال الخيرية، والتطوع لإدائها.
– برج السرطان:
نادرا ما تجد مولود من برج السرطان، لا يحب أن يكون جزءا من الأعمال التطوعية الخيرية، فهو يشعر أن واجبه محاولة جعل حياة الآخرين أفضل.
فمولود برج السرطان يرى أن الحياة صعبة بشكل كبير، وعلى الجميع محاولة المساعدة، لذلك تجده يحرص دائما على إعطاء الباقي من طعامه للجوعى، ويحرص على التبرع للجمعيات الخيرية.
– برج الجوزاء:
أيضا مولود برج الجوزاء من أكثر الأبراج ميلا إلى فعل الخير والمشاركة في الأعمال التطوعية، فهو كريم جدا مع كل قضية يؤمن بها، ويشعر أنها تحتاج مساعدته، كما أن الأمر لا يتوقف بمولود برج الجوزاء عند التبرع المادي فقط، بل يصل إلى أنه يمكنه النزول في مسيرات أو حملات توعوية بالقضية التي يؤمن بها.
– برج الدلو:
أما مولود برج الدلو فجزء مهم من تركيبته الشخصية هو حبه للإنسانية، فهو ينفق جزءا كبيرا من أمواله في سبيل القضايا التي يؤمن بها، كما يمتلك صفة لا يمتلكها البرجان السابقا، وهى قدرته على إقناع الآخرين بالمشاركة في العمل العام.
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– برج الحوت:
مولود برج الحوت واحد من الأبراج الني تبتعد كل البعد عن الأنانية، فهو دائما على استعداد للمساعدة، إلى جانب قدرته على استخدام مواهبه في المساعدة، فمثلا إذا كان مغنيا مشهورا فيمكنه إقامة حفل والتبرع بأجره فيه لأعمال الخير.
– برج العذراء:
وفي حب الخير والأعمال التطوعية نجد أيضا مولود برج العذراء واحدا من أكثر مواليد الأبراج حبا لهذه الناحية، فهو لديه شعور بأن عليه إصلاح أي شيء متعطل، وحتى إذا كان هذا الشيء هو العالم كله، لذلك تجده يعمل بكل جد في الأعمال التطوعية، مثلما يكد في عمله الخاص، كما أنه يميل إلى الأعمال الخيرية الخاصة بالحيوانات لأنها لا يمكنها أن تشكو ولا تستطيع التحدث.
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