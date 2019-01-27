هل أنت من أصحاب الأبراج المحبة للأعمال الخيرية والتطوعية؟

– برج السرطان:

نادرا ما تجد مولود من برج السرطان، لا يحب أن يكون جزءا من الأعمال التطوعية الخيرية، فهو يشعر أن واجبه محاولة جعل حياة الآخرين أفضل.

فمولود برج السرطان يرى أن الحياة صعبة بشكل كبير، وعلى الجميع محاولة المساعدة، لذلك تجده يحرص دائما على إعطاء الباقي من طعامه للجوعى، ويحرص على التبرع للجمعيات الخيرية.

– برج الجوزاء:

أيضا مولود برج الجوزاء من أكثر الأبراج ميلا إلى فعل الخير والمشاركة في الأعمال التطوعية، فهو كريم جدا مع كل قضية يؤمن بها، ويشعر أنها تحتاج مساعدته، كما أن الأمر لا يتوقف بمولود برج الجوزاء عند التبرع المادي فقط، بل يصل إلى أنه يمكنه النزول في مسيرات أو حملات توعوية بالقضية التي يؤمن بها.