أجمل رسائل عيد الحب 2021

في عيد الحب أو الفالنتاين كما يسميه البعض يتبادل العشاق أحلى وأجمل كلمات ورسال الحب والرومانسية، والتي تفيضُ هياماً وعشقاً ويحملونها مشاعرهم الدافئة ومكنوناتهم تجاه الحبيب.

البعض لا يملك القدرة على التصريح بما يشعرون به‎ لأصحابهم وأحبابهم، علماً بأنه قد تجمعهم روابط قوية وعميقة، لذلك يلجأ البعض إلى استخدام رسائل التهنئة ورسائل الحب الإلكترونية كجسر عبور بين الأحبة.

جمعنا لكم أعزائي أجمل رسائل ومسجات الحب والمليئة بالرومانسية لتهنئة الأحباب على الواتس أب في عيد الحب:

- عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

- إن كان غيري كاتب غلاك بسطور تراني نقشته بذهب ما تمحيه بحور.

- أدري يا حبيبي وقتي لك دايم قليل حيل أنا مقصر وقلبي عنك إنت مايميل.

- أهديلك العمر وأعتذر برخص الهدية قدر سما فوق السما ولك نجومها عطية.

- حبيت أعلمك إنك: أجمل حلم لقيته وأحلى صدر ضميته وأغلى حب في قلبي حطيته.

- لو أتكلم عنك مافي قلبي بأوراقي تشتكي كلمات الحب وأوراقي تمل منها.

- رحت للسوق أشتري ساعة غالية .. ما لقيتش أغلى من الساعة اللي شفتك فيها.

- أنا أعرفك ! أكيد أعرفك .. بس شفتك فين؟ افتكرت .. أنت اللي نص الشهر يملّي السما نورك.

- أحبك يا أحلى من كل البشر يا توأم الروح و أقـرب من نبضي ودمي وهواي.

- ثلاثه تملكها وهي أغلى ما عندي: شوفتك وصوتك ورسايلك لا تحرمني منها رجاء.

- أنت هنا معي ومشتاق لك، إذن ماذا أقول أن لم تكوني معي ؟

- ياحظك ... يابختك مين قدك ... انا بقولك عيد حب سعيد يا أغلى حبيب.

- من قلبي نبغيك.... وربي ليا يخليك.. وبعيد الحب، يا عمري نهنيك.

- لو كان لعيد الحب وردة فهى أنتى...وإن كان لعيد الحب بسمة فهى بسمتك...وأن كان هذا عيد حبي.. فعيدى أن تكونى معي!

- عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أكتر وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أحلى عيد حب يا أغلى حبيب.

- اليوم أحبك، بكرة أعشقك ، بعده في العناية المركزة، والسبب أموت فيك.

- أنت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد، بس أحبك أكيد، واتمنى لك عيد فالنتاين سعيد

- أحبك كثر ما مرت دقايق بيني وبينك، وإذا ما شفتك بعيني، غلا قلبي نطق وينك.

- لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

- رسالة حبرها دمي، رسالة تصرخ بهمي،رسالة لحبيب قلبي،أحبك يا كل عمري.

- لو تنقلب دنياي هم على هم، أحبك لو تنزف عيوني بدل دمعها دم.

- يا حمامة روحي وخبريه، ولهانة أضمه وبوس أنزل فيه،وبأحلى التهاني أخصه وأهنيه،وأقوله كل عيد حب وإنت سعيد.

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