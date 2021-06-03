أجنحة الدجاج بالخردل والعسل المخبوزة بالفرن هي مقرمشة ولذيذة ومغطاة بصلصة محلية الصنع حلوة ومنعشة ...

المكونات:

اجنحة دجاج مخبوزة

2 باوند أجنحة الدجاج

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة فلفل

¼ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

3 ملاعق كبيرة نشا ذرة

صلصة الخردل بالعسل

¼ كوب مايونيز

½ ملعقة كبيرة خردل ديجون

½ ملعقة كبيرة خردل أصفر

1 ½ ملعقة كبيرة عسل

½ ملعقة صغيرة خل تفاح

1/16 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1/16 ملعقة صغيرة بابريكا

1/16 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل

الطريقة:

سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت. تبطن صينية الخبز بورق برشمان أو ورق القصدير، ثم توضع على رف تبريد سلكي فوقها لرفع أجنحة الدجاج.

في وعاء صغير ، اخلطي نشا الذرة والملح والفلفل ومسحوق الثوم معًا. ربّتي على أجنحة الدجاج لتجف ، ثم أضيفيها إلى وعاء بخليط نشا الذرة وقلبي حتى تتغطى أجنحة الدجاج.

ضعي الأجنحة المغطاة بنشا الذرة على صينية الخبز المُعدة (على الرفوف السلكية). اخبزيها في الفرن لمدة 50 دقيقة ، اتركيها أو خذيها 5 دقائق حسب حجم الأجنحة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً فاتحاً والجلد مقرمش.

أثناء خبز الأجنحة ، اصنعي صلصة الخردل بالعسل. قلبي المايونيز والديجون والخردل الأصفر والعسل والخل ومسحوق الثوم والفلفل الحلو والملح والفلفل معًا في وعاء.

عندما تنتهي أجنحة الدجاج من الخبز ، ضعيها في وعاء نظيف واسكبي فوقها صلصة الخردل بالعسل. قلبي حتى تتغطى الأجنحة. قدميها على الفور.