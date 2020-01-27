أجنحة الدجاج بصلصة البافلو الشهية

تعلمي كيفية طبخ أفضل أجنحة دجاج مخبوزة في الفرن. وصفة الأجنحة الساخنة هذه سهلة ولا تقاوم!

المكونات:

2-3 رطل أجنحة الدجاج

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

5 أونصات من صلصة الفلفل الأحمر

5 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 ½ ملعقة طعام عسل

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 450 فهرنهايت. ضعي ورقة خبز على صينية كبيرة. ترش برذاذ الطبخ غير اللاصق.

باستخدم المناشف الورقية يضغط على الاجنحة وتجفف تمامًا. كلما كانت الأجنحة أكثر جفافاً ، كلما كانت أكثر هشاشة.

في وعاء كبير ، يخلط مسحوق الخبز ، ومسحوق الثوم والملح والفلفل. تضاف الأجنحة إلى الوعاء وتهز جيدا لتغلف. توضع الأجنحة على الصينية.

تخبز لمدة 30 دقيقة. ثم تقلب الأجنحة. وتخبز من 15-20 أخرى حتى يصبح لونها بني ومقرمش.

في هذه الأثناء ، ضع قدر صغير على نار متوسطة. أضف صلصة الفلفل الحار والزبدة والعسل. بمجرد ذوبان الزبدة بالكامل ، تخفق حتى تصبح صلصة ناعمة ، ثم يرفع عن النار.

بمجرد خروج الأجنحة من الفرن ، تنقل إلى وعاء كبير وتسكب صلصة على الاجنحة الساخنة حتى تتغلف. تقدم دافئة!