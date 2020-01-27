أجنحة الدجاج بصلصة البافلو الشهية

تعلمي كيفية طبخ أفضل أجنحة دجاج مخبوزة في الفرن. وصفة الأجنحة الساخنة هذه سهلة ولا تقاوم!
المكونات:
2-3 رطل أجنحة الدجاج
2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
5 أونصات من صلصة الفلفل الأحمر
5 ملاعق كبيرة من الزبدة
3 ½ ملعقة طعام عسل
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة 450 فهرنهايت. ضعي ورقة خبز على صينية كبيرة. ترش برذاذ الطبخ غير اللاصق.
باستخدم المناشف الورقية يضغط على الاجنحة وتجفف تمامًا. كلما كانت الأجنحة أكثر جفافاً ، كلما كانت أكثر هشاشة.
في وعاء كبير ، يخلط مسحوق الخبز ، ومسحوق الثوم والملح والفلفل. تضاف الأجنحة إلى الوعاء وتهز جيدا لتغلف. توضع الأجنحة على الصينية.
تخبز لمدة 30 دقيقة. ثم تقلب الأجنحة. وتخبز من 15-20 أخرى حتى يصبح لونها بني ومقرمش.
في هذه الأثناء ، ضع قدر صغير على نار متوسطة. أضف صلصة الفلفل الحار والزبدة والعسل. بمجرد ذوبان الزبدة بالكامل ، تخفق حتى تصبح صلصة ناعمة ، ثم يرفع عن النار.
بمجرد خروج الأجنحة من الفرن ، تنقل إلى وعاء كبير وتسكب صلصة على الاجنحة الساخنة حتى تتغلف. تقدم دافئة!
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