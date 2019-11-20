أحدث موضة: من شانيل إلى غوتشي جربي فن الأظافر  الجديد

عندما يتعلق الأمر بفنون الأظافر ، فقد رأينا تقريبًا جميع أفكار المانيكير في السنوات القليلة الماضية. والآن مع أحدث موجة مانيكير ، يمكنك جعل أظافرك تبدو كالعلامة التجارية المفضلة لديك .

ومن أبرز التصاميم الشائعة على الإنترنت اليوم أظافر بلمسة Burberry و Louis Vuitton و Chanel. بالاضافة الى كتابة الأسماء التجارية والشعارات المصغرة كذلك الإصدارات ثلاثية الأبعاد ، والتي من الواضح أنها طريقة مثالية لتكريم المصممين المفضلين لديك.