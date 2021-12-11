ربما شعرت بأن هناك خدر في ساقيك أو قدميك، ولكن إذا كنت تعاني من هذا الإحساس بشكل متكرر أو بكثافة، فقد يكون ذلك علامة على حالة أكثر خطورة.

وفي الواقع، هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تشعر بالخدر أو الوخز أو حتى الإحساس بالحرق في ساقيك وقدميك، وبعض الحالات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب هذا العرض تشمل:

اضطرابات الأعصاب

مرض السكري

الألم العضلي الليفي

التصلب المتعدد

وفي هذه المقالة، سنلقي نظرة على هذه الأسباب وغيرها من أسباب الخدر في الساقين والقدمين، وما هي الأعراض الأخرى التي قد تظهر مع هذه الحالات، والعلاجات المحتملة.

أسباب الخدر في الساقين والقدمين

يمكن أن يكون الخدر في القدمين والساقين بسبب مجموعة متنوعة من الحالات، وتشمل ما يلي:

إصابات العمود الفقري أو الضغط على الأعصاب

قد يؤدي الضغط المفرط على أعصابك بسبب الإفراط في الاستخدام أو الإصابة إلى الخدر أو الإحساس بالوخز، ويمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة إلى الضغط المفرط على الأعصاب، بما في ذلك، ارتداء أحذية ضيقة للغاية، إصابات في القدم أو الكاحل،الجلوس على قدمك لفترة طويلة، ومشاكل الظهر الأخرى التي تضغط على الأعصاب، وفي كثير من الحالات، يكون السبب الأساسي للضغط على الأعصاب قابلاً للعلاج.

الاعتلال العصبي السكري

الاعتلال العصبي السكري هو مجموعة من الاضطرابات العصبية الناجمة عن الضرر الناجم عن مرض السكري، ويمكن أن تؤثر هذه الاعتلالات العصبية على أي جزء من الجسم، بما في ذلك الساقين والقدمين.

ووفقًا لجمعية السكري الأمريكية، يعاني حوالي نصف مرضى السكري من شكل من أشكال الاعتلال العصبي أو تلف الأعصاب، ويعد الخدر أو الوخز في القدمين من الأعراض الأولى الشائعة للعديد من الأشخاص الذين يعانون من تلف الأعصاب بسبب مرض السكري، وهذا يسمى اعتلال الأعصاب المحيطي، وعادة ما يكون أسوأ في الليل.

الألم العضلي الليفي

الألم العضلي الليفي هو سبب شائع للوخز أو الخدر في الساقين والقدمين، ومع هذه الحالة، يمكن أيضًا الشعور بالخدر والوخز في اليدين والذراعين، ويسبب الألم العضلي الليفي أيضًا أعراضًا أخرى مثل، آلام العضلات، الإرهاق، صعوبة في النوم، مشاكل الذاكرة، ومشاكل المزاج.

وفي الواقع، إن الأصول الدقيقة للألم العضلي الليفي والندرة التي يسببها غير واضحة، لكن مراجعة عام 2020 وجدت أن الحالة تؤثر على 2 إلى 3 في المائة من سكان العالم، ومن المرجح أن تحصل عليها النساء أكثر من الرجال.

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد (MS) هو اضطراب المناعة الذاتية الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ومرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة مزمنة من المحتمل أن تتطور بمرور الوقت، وعلى الرغم من أن هذه الحالة تزداد سوءًا تدريجيًا بالنسبة للكثيرين، إلا أن معظم الناس سيعانون من فترات هدوء وانتكاسات من الأعراض، حيث تشمل الأعراض، تشنجات عضلية، فقدان التوازن، الدوخة، والتعب.

ويعد الخدر والوخز علامة شائعة على مرض التصلب العصبي المتعدد، وعادة ما يكون أحد الأعراض الأولى التي تجلب الناس إلى أطبائهم للتشخيص، وقد تكون هذه الأحاسيس خفيفة أو شديدة بما يكفي لتسبب مشكلة في الوقوف أو المشي.

علاجات الخدر في الساقين والقدمين في المنزل

إذا كنت تبحث عن راحة فورية، فقد تمنحك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية أيضًا بعض الراحة المؤقتة على الأقل من الخدر والوخز، وتشمل:

الراحة

إذا تسببت إصابة ما في خدر أو ألم، فإن الابتعاد عن قدميك وإراحتهما يمكن أن يساعد جسمك على الشفاء دون التسبب في مزيد من الضرر.

الثلج

لبعض الحالات، مثل متلازمة النفق القشري أو الإصابات، يمكن أن يقلل وضع الثلج على المنطقة المصابة من الخدر والألم، ولكن لا تترك كيس ثلج لأكثر من 20 دقيقة في المرة الواحدة.

الحرارة

بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يؤدي تطبيق ضغط الحرارة على منطقة مخدرة إلى زيادة إمدادات الدم وإرخاء العضلات في نفس الوقت، كما يمكن أن يشمل ذلك الحرارة الجافة من وسادات التسخين أو الحرارة الرطبة من المناشف المبللة على البخار أو عبوات التدفئة الرطبة، ويمكنك أيضًا الاستحمام بالماء الدافئ.

الفحص

تأكد من فحص قدميك بحثًا عن القروح والبثور، وهذا مهم بغض النظر عن سبب الخدر في الساقين والقدمين، حيث يمكن أن يمنعك الخدر من الشعور بالإصابات، مما قد يؤدي إلى إصابة شديدة أو عدوى.

التدليك

يؤدي تدليك قدميك إلى زيادة الدورة الدموية، ويساعد على تحفيز الأعصاب، ويحسن وظيفتها.

نقع القدمين

قد يساعد نقع قدميك في ملح إبسوم في تخفيف الأعراض، حيث إنه مليء بالمغنيسيوم، والذي يمكن أن يزيد من الدورة الدموية.

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