أسباب الصداع لدى الأطفال وطرق علاجها؟

هل يعاني الأطفال من الصداع ؟ نعم، وفقا للدراسات 10% من زيارات الأطفال للعيادات هي بسبب شكوى من الصداع، وهناك أسباب مختلفة لإصابة الأطفال بالصداع

قد يكون سبب الصداع لدى الطفل نتيجة اضطرابات نفسية داخلية متراكمة. في بعض الحالات يصاب الطفل بالصداع نتيجة لحالة من التوتر العصبي والقلق النفسي من مشاكل اجتماعية ونفسية.

نتيجة عيوب النظر يعاني بعض الأطفال من صداع، سواء كانت قصر في النظر أو مرض انحراف البصر وفي هذه الحين يلزم للطفل نظارة طبية.

تسوس الأسنان وخراج اللثة والتهابات الجيوب الأنفية قد تسبب للطفل آلام في الرأس، ويستلزم الكشف الفوري وعلاج ما يعاني منه الطفل.

الحمى الشوكية و أورام أكياس أنسجة المخ أعراض كالصداع، يتم اكتشافها برسم للمخ بواسطة الكمبيوتر.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع درجة حرارة الجسم في الصداع.

قلة أو الإفراط في ممارسة الأنشطة الرياضية تؤدي إلى توتر عضلات الرقبة والتي من أعراضها الصداع.

نقص في شرب السوائل يؤدي إلى اضطرابات بدنية منها الصداع.

نزلات البرد والانفلونزا.

بداية التسنين عند الطفل الصغير قد يصاحبه الصداع.

علاج الصداع عند الأطفال:

يتحدد علاج الصداع بتحديد سبب الصداع ولمعرفة هذا لابد من الكشف الدقيق لتحديد السبب وعلاجه:

الاسترخاء يمكن أن يخفف من آلام الصداع.

تناول الماء والعصير الطازج يقلل من آلام الصداع، خاصة إذا كان يعانى من الجفاف.

تناول الادوية المسكنة للالم.

ويفضل استشارة الطبيب لمعرفة سبب الصداع وعلاجه.

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