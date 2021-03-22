أسباب تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل كثيرة ومتعددة، حيث يعد تأخر الدورة الشهرية أمرًا مزعجا لغالبية النساء المتزوجات، فإذا كنتي عزيزتي المتزوجة تعانين من تأخر الدورة الشهرية دون وجود حمل تابعي معنا قراءة هذا المقال لتتعرفي معنا على أبرز أسباب وأعراض تأخر الدورة الشهرية للمتزوجات.



كم يوم يمكن أن تتأخر الدورة الشهرية بدون حمل



تختلف مدة الدورة الشهرية من امرأة إلى أخرى، حيث أن الدورة الشهرية الطبيعية تأتي مدتها بين ٢١ يومًا إلى ٣٥ يومًا وإذا تم تأخر الدورة الشهرية 45 يوم فهنا يجب مراجعة الطبيب . وبشكل عام تعتبر الدورة الشهرية متأخرة عن موعدها في حال تأخرها حوالي خمسة أيام عن موعدها الأساسي.



كما أشارت بعض الدراسات العلمية أن الزواج يأثر بشكل كبير على الدورة الشهرية الخاصة بالمرأة وله دور كبير في زيادة أعراض الدورة.

أسباب تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل



إليك أهم الأسباب لتأخر الدورة الشهرية للمتزوجات مع عدم وجود حمل:

اختلاف وزن المرأة



أشارت الكثير من الدراسات إلى أن معظم النساء المتزوجات حديثا يزداد وزنهن وذلك بسبب الشعور بالراحة النفسية والإستقرار العائلي.



وتعد زيادة الوزن من أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل، حيث أن الدهون الناتجة عن السمنة المفرطة تؤثر على إنتاج هرمون الاستروجين وزيادة مستوياته التي تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية.



انخفاض الوزن

تعاني بعض النساء من اضطرابات الطعام مثل: فقدان الشهية العصبي والشره المرضي وهم بالطبع من أكثر الأشخاص عرضة لتأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها. فإذا كان وزن الجسم أقل بحوالي 10% من الوزن المثالي فهذا أحد أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل.

الإجهاد والتوتر



يعمل الإجهاد على تغيير في هرمونات الجسم ويصل تأثيره إلى جزء في منطقة الدماغ تسمى hypothalamus وهو المسؤول بشكل مباشر تنظيم فترة الدورة الشهرية للنساء، كما يؤدي الاجهاد والتوتر مع مرور الوقت الى أمراض مزمنة تؤدي إلى زيادة مفاجئة في الوزن أو نحافة شديدة وهذه أحد أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل.



تكيس المبايض

يؤدي تكيس المبايض الى زيادة إنتاج جسم المرأة لهرمون الذكورة (الأندروجين) مما يسبب خلل هرموني يؤثر على انتظام الدورة الشهرية، ويعد تكيس المبايض من أهم أسباب عدم نزول الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل.



حبوب منع الحمل

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات تمنع المبايض من إخراج البويضات مما يؤدي الى خلل في نظام الدورة الشهرية عند المرأة قد يستمر الى فترة طويلة تمتد الى أكثر من 6 شهور حتى تعود الدورة الشهرية إلى الانتظام مرة أخرى، وهذه الحالة من أكثر أسباب تغير موعد الدورة الشهرية للمتزوجات.

سن اليأس

تعاني معظم النساء اللواتي تصل أعمارهن الى ما بين 45-55 سنة من تأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها مما يعني انخفاضًا في إنتاج البويضات وبالتالي عدم انتظام للدورة الشهرية لفترات طويلة يتبعها انقطاع تام للدورة.

الغدة الدرقية

يعد قصور الغدة الدرقية للسيدات من أهم أسباب تأخر الدورة الشهرية مع عدم وجود حمل، حيث تعد الغدة الدرقية المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ووجود مشكلة فيها يؤثر على الهرمونات بشكلٍ عام.



الأمراض المزمنة



تؤثر الأمراض المزمنة مثل السكري والاضطرابات الهضمية على انتظام الدورة الشهرية للمرأة ونظام الإباضة عند المرأة، ما يؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها، كما تعد الأمراض المزمنة من أبرز أعراض الدورة الشهرية المتأخرة.



أعراض تأخر الدورة الشهرية للمتزوجات

بالنسبة للمتزوجات حديثا فإن تأخر الدورة الشهرية يعد أمرا طبيعيا في هذا الفترة، لكن في حال تأخر الحمل أو تأخر الدورة الشهرية 45 يوم فيجب عليك مراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لذلك.

ومن أعراض تأخر الدورة الشهرية بدون حمل:



الشعور بآلام في الثديين وتضخمهما.

آلام في البطن والمعدة.

إرهاق شديد وتوتر مستمر.

فقدان شهية أو نهم شديد.

عدم نزول دم أو إفرازات بنية في الوقت الشهري للدورة الشهرية.

حالات أخرى ينصح بها مراجعة الطبيب

استمرار الدورة الشهرية لأكثر من أسبوع.

غياب الدورة أكثر من 3 فترات متتالية مع عدم وجود حمل.

ازدياد وجع الدورة الشهرية بشكل كبير.

تترافق الدورة مع حمى وإفرازات غير عادية.

في حال كانت الدورة أقل من 24 يوم أو أكثر من 38 يوم.

أحسن علاج لنزول الدورة الشهرية



يعد تحديد السبب وراء تأخر نزول الدورة أحد أهم طرق تحديد العلاج المناسب.





علاج تأخر الدورة الشهرية بالأعشاب



ننصح السيدات بالإهتمام في تحديد السبب وراء تأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها، حيث أن الوصفات العشبية لا يوجد لها دليل علمي واحد ويجب أن يتم العلاج تحت إشراف الطبيب المختص.



تأخر الدورة بعد تناول دواء نوميجسترول

لايوجد إلى الآن أي تفسير علمي بين دواء نوميجسترول وتاخر الدورة، حيث أن دواء نوميجسترول يستخدم لمنع الحمل ولكنه قد يحدث ضعف في تقلصات الرحم فتتأخر الدورة عن النزول.