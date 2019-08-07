أسباب ظهور السواد تحت العين عند الأطفال

تظهر الهالات السوداء أو ما يعرف السواد تحت العين خاصة تحت الجفون السفلية على هيئة نصف القمر، وبلونٍ أسود مزرق، وتجعل الشّخص يبدو متعباً، ومريضاً، ومكتئباً، وأكبر في السّن، وهي من المشاكل التي تظهر عند كثيرٍ من الناس وفي مختلف الأعمار،ومن المعروف أنّ البشرة التي تحيط بالعين هي بشرة رقيقة جداً، كما أنها تحتوي على الكثير من الأوعية الدموية، ولذلك فهي مكان مثالي يمكن ملاحظة انعكاس لون الدم من خلالها، ويعتبر السواد تحت العين من الأشياء التي تنبئ عن وجود مشكلةٍ ما، بالإضافة إلى أنّ منظرها مزعج ويقلل من جمال بشرة الوجه،وهناك أسباب متعدّدة لظهور السواد تحت العين عند الأطفال، ومن أهمّ هذه الأسباب ما يلي:

1- أسباب وراثية: يكون ظهور السواد لدى الطفل أمراً وراثياً طيعياً ولا داعي للقلق، لأنه مجرد تصبّغ في البشرة المحيطة بالعين.

2- أطفال البشرة الفاتحة: الأطفال الذين لديهم بشرة بيضاء أو شقراء، هم الأكثر عرضةً لظهور السواد تحت العين مقارنةً بالأطفال أصحاب البشرة الداكنة.

3- حساسية الجلد: إصابة الجلد بالتحسس بسبب تحسس في الجيوب الأنفية أو إصابة أنف الطفل بالاحتقان، أو بسبب تهيّج بشرة الطفل.

4- الإصابة بنزلات البرد المتكررة: تسبب الإصابة بنزلات البرد بشكل متكرر إلى حدوث انسداد في أنف الطفل، ممّا يؤدي لعودة الدم غير المؤكسجد إلى الشعيرات الدموية المحيطة بالعين، مما يزيد حجم الأوردة الدموية في هذه المنطقة، وظهور سواد تحت العين.

5- الجفاف: شرب كميات قليلة من الماء والسوائل تسبب إصابة بشرة الطفل بالجفاف، وهذا من العوامل المساعدة في ظهور السواد تحت العين، وقد يصاب الطفل بالإسهال أيضاً، فتظهر لديه هالات سوداء تحت العين، ممّا يعد مؤشراً على نقص سوائل الجسم.

6- فرك العينين: تعتبر عادة شائعة لدى بعضهم خصوصاً قبل النوم، أو عند مشاهدة التلفاز أو مراجعة الدروس، يسبّب تهيّج الأوعية الدموية وإصابتها بالضرر وظهور السواد تحت العين.

7- التهاب العين والجفن: وهو من الأسباب المهمة لظهور السواد تحت العين.

8- فقر الدم "الأنيميا": نقص الحديد يسبب ظهور السواد تحت العين، نتيجةً لقلّة إنتاج الهيموغلوبين.

9-التعرض لأشعة الشمس بكثرة: يسبب التعرض لأشعة الشمس بكثرة إلى إصابة البشرة بالتصبّغات، وهذا يؤدّي لظهور بقع داكنة حول العينين على شكل سواد واضح.

10- قلّة ساعات نوم الطفل: عدم النوم لساعاتٍ كافيةٍ يعتبر من العوامل الأساسيّة لظهور السواد تحت العين.

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