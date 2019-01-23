أسبوع الموضة في باريس 2019: ألكسندر فوتييه يمزج الأنوثة مع الرجولة في الإطلالات

أسبوع الموضة في باريس 2019

جال المصمم الكسندر فوتييه حبيب وصديق النجمات من بيونسيه وريهانا مروراً بهيفاء وهبي واليسا لدينا في كواليس عرضه الراقي الذي نظّمه مساء أمس، ضمن فعاليات اسبوع الموضة الراقية الفرنسية في باريس. واختصر مجموعته بعبارة le chic parisien فالمجموعة تستعيد شيفرة الدار من اقمشة براقة ولكن بأسلوب متجدد فسترات البوليرو مطرّزة ونسقها مع قمصان بيضاء مع شرائط أنثوية. لقد برع المصمم في مزج الأنوثة مع الرجولة في الإطلالات، فاستخدم تقنية جديدة لتنفيذ الكشاكش وبرع في لعبة الأحجام وخصوصاً في الأكمام ونسّقها مع سراويل ضيقة وشورتات أنثوية.

كما سرقت النجمة سيلين ديون الأضواء عندما حضرت الى الكواليس لتحية المصمم وهي مرتدية له فستاناً براقاً باللونين الأسود والفضي.

فوتييه الذي يراعي نجماته، لم يغفل عن تصميم أزياء تليق باستعراضاتهن لذا تعامل مع maison lemarie للعمل على أكمام منفوخة في الأزياء التي تناسب الأضواء، فنفذ المصمم الكشاكش على الياقات واطراف الملابس والأكمام والتنانير حتى بطريقة فنية بارعة. كما راعى ألوان الدار وخصوصاً الأخضر الميتاليكي الذي اشتهر به وجاءت الأحذية المزخرفة لتتوّج اللوكات الرائعة الأنثوية التي اشتهر بها المصمم والتي تمزج الحرفية الفرنسية مع الرقي العصري.

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